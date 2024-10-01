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Город «Закрыт путем реорганизации»: в Ярославской области за 1,5 миллиона рублей продают детский садик

«Закрыт путем реорганизации»: в Ярославской области за 1,5 миллиона рублей продают детский садик

В администрации объяснили такое решение

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Здание садика продают за полтора миллиона рублей

В Переславском районе Ярославской области выставили на торги реорганизованный детский сад. Речь идет про учреждение в селе Филимоново, на улице Центральной, 34.

В качестве лота представлено одноэтажное здание площадью 206 квадратных метров, а также земельный участок площадью 1890 квадратных метров. Дом был построен в 1962 году.

Судя по документации, объект пытаются продать не первый раз, прошлый аукцион был назначен на 25 декабря 2023 года, однако он признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих. Начальная цена деревянного здания — 1 миллион 535 тысяч 850 рублей, шаг — 76 тысяч 792 рубля.

Деревянный домик стоит в селе Филимоново

Здание требует ремонта

В администрации Переславля-Залесского пояснили порталу 76.RU о том, что детсад был закрыт еще несколько лет назад.

— Филимоновский детский сад был закрыт путем реорганизации. Он был присоединен к Филимоновской школе еще в 2016 году. В 2022 году в связи с очень маленьким числом обучающихся Филимоновская школа была закрыта. Сейчас четверо школьников и один дошкольник из Филимоново доставляются школьным автобусом в Рязанцевскую школу и детский сад, — уточнили порталу 76.RU в пресс-службе администрации Переславля-Залесского.

Муниципальную недвижимость решили продать из-за нехватки денег на содержание.

— Так как в бюджете нет средств для содержания пустующего здания, оно включено в прогнозный план приватизации, — добавили в пресс-службе администрации.

Детсад расположен на большом земельном участке

Внутри на стенах еще сохранились тематические панно

В раздевалке сохранились забытые вещи

А вот батареи под окнами пропали

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