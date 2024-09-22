С одной стороны лепнина, с другой — разруха: сравниваем фасады зданий Ярославля
Показываем непривычные виды на город
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Улицы Ярославля богаты уникальными зданиями. Из-за исторической застройки центр города даже внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все местные постройки имеют свои особенности: лепнина, причудливые окна, уникальные арки и многое другое. А сколько исторических личностей ходило мимо этих домов!
Однако будем честны, застройка в центре «двулична» и не всегда торец и задворки выглядят также опрятно, как фасад.
В этом фоторепортаже сравниваем, с какой стороны здания выглядят лучше.
Что спереди, что со двора — дом на улице Первомайской выглядит печально