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Город Изнанка Ярославля фоторепортаж С одной стороны лепнина, с другой — разруха: сравниваем фасады зданий Ярославля

С одной стороны лепнина, с другой — разруха: сравниваем фасады зданий Ярославля

Показываем непривычные виды на город

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7 комментариев

Смотрим на городские контрасты

Улицы Ярославля богаты уникальными зданиями. Из-за исторической застройки центр города даже внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все местные постройки имеют свои особенности: лепнина, причудливые окна, уникальные арки и многое другое. А сколько исторических личностей ходило мимо этих домов!

Однако будем честны, застройка в центре «двулична» и не всегда торец и задворки выглядят также опрятно, как фасад.

В этом фоторепортаже сравниваем, с какой стороны здания выглядят лучше.

Что спереди, что со двора — дом на улице Первомайской выглядит печально

Кондиционеры выбиваются из общего вида

А это контрасты доходного дома Никитина на улице Свободы

Как много оттенков зеленого у здания на Комсомольской улице

Не так давно фасад здания на улице Пушкина был исписан граффити, сейчас его закрасили. Хотя двор требует уборки

Как вам фасад дома на улице Ушинского? Тот случай, когда задворки опрятны

Как говорится, за красивым фасадом скрывается многое

А стены Гостиного двора довольно аккуратны, если не считать пару граффити

Как вам такой контраст на улице Пушкина? Будто бы два разных здания

От искусной лепнины до голых стен — один поворот

Ранее мы также показывали изнанку центральных улиц — Салтыкова-Щедрина и Суркова, а еще Комсомольской и Трефолева.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Всё в лучших традициях Потёмкинских деревень, главное фасад для виду что всё стабильненько
Гость
1 час
Так может власти города должны решать такие насущные проблемы, и не воровать деньги города которые платят жители своего золотого кольца,это уже поймойное кольцо сьездите в Переславль Залесский его не узнать,
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