С одной стороны лепнина, с другой — разруха: сравниваем фасады зданий Ярославля

Смотрим на городские контрасты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Улицы Ярославля богаты уникальными зданиями. Из-за исторической застройки центр города даже внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все местные постройки имеют свои особенности: лепнина, причудливые окна, уникальные арки и многое другое. А сколько исторических личностей ходило мимо этих домов!

Однако будем честны, застройка в центре «двулична» и не всегда торец и задворки выглядят также опрятно, как фасад.

В этом фоторепортаже сравниваем, с какой стороны здания выглядят лучше.

Что спереди, что со двора — дом на улице Первомайской выглядит печально Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кондиционеры выбиваются из общего вида Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А это контрасты доходного дома Никитина на улице Свободы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как много оттенков зеленого у здания на Комсомольской улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не так давно фасад здания на улице Пушкина был исписан граффити, сейчас его закрасили. Хотя двор требует уборки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как вам фасад дома на улице Ушинского? Тот случай, когда задворки опрятны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как говорится, за красивым фасадом скрывается многое Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А стены Гостиного двора довольно аккуратны, если не считать пару граффити Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как вам такой контраст на улице Пушкина? Будто бы два разных здания Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От искусной лепнины до голых стен — один поворот Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU