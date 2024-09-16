«Ощутимое понижение температуры»: синоптики рассказали, когда закончится климатическое лето в Центральной России

Специалисты центра «Фобос» рассказали, когда в Центральную Россию придет климатическая осень. Наслаждаться по-летнему теплыми деньками осталось недолго.
— Предстоящая семидневка станет заключительной неделей метеорологического лета, которое, в целом, продлится с 17 мая по 22 сентября, что в общем составит 130 вместо положенных 99 суток. В заключительную неделю сентября ожидается ощутимое понижение температуры. Мощный обвал полярного холода с дождями прогнозируется с 27 сентября, когда по ночам воздух станет интенсивно остывать до +1… +6 °С, на почве возможны первые заморозки, а днем всего +6… +11 °С, — сообщили в «Фобосе» 16 сентября.
Специалисты добавили, что понижение среднесуточной температуры воздуха ниже +10 °С вызовет прекращение роста растений, листья на деревьях будут быстро желтеть.
— Начнется золотая осень, которая продолжится до середины октября, птицы потянутся на юг, — отметили в «Фобосе».
Прогноз погоды по дням:
понедельник, 16 сентября: погода малооблачная, без осадков, ветер: юго-восточный, восточный 2-7 м/с, температура воздуха днем: +21… +26 °С;
вторник, 17 сентября: малооблачно, без осадков, ветер: юго-восточный, южный 2-7 м/с, температура воздуха ночью: +5… +10 °С, днем: +21… +26 °С;
среда, 18 сентября: малооблачно, без осадков, ветер переменный 0-5 м/с, температура воздуха ночью: +3… +8 °С, днем: +21… +26 °С;
четверг, 19 сентября: облачно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с, температура воздуха ночью: +11 °С, днем: +21 °С;
пятница, 20 сентября: облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 3 м/с, температура воздуха ночью: +7 °С, днем: +21 °С;
суббота, 21 сентября: облачно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с, температура воздуха ночью: +9 °С, днем: +18 °С;
воскресенье, 22 сентября: переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с, температура воздуха ночью: +5 °С, днем: +15 °С.