«Ощутимое понижение температуры»: синоптики рассказали, когда закончится климатическое лето в Центральной России

— Предстоящая семидневка станет заключительной неделей метеорологического лета, которое, в целом, продлится с 17 мая по 22 сентября, что в общем составит 130 вместо положенных 99 суток. В заключительную неделю сентября ожидается ощутимое понижение температуры. Мощный обвал полярного холода с дождями прогнозируется с 27 сентября, когда по ночам воздух станет интенсивно остывать до +1… +6 °С, на почве возможны первые заморозки, а днем всего +6… +11 °С, — сообщили в «Фобосе» 16 сентября.