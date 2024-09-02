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Город 1 сентября тест Угадайте ярославских знаменитостей по детским фото. Очень сложный тест

Угадайте ярославских знаменитостей по детским фото. Очень сложный тест

Сверьте, узнаете ли вы популярных актеров и блогеров

798
1 комментарий

Попробуйте угадать ярославскую знаменитость по детскому фото

День знаний у многих взрослых ассоциируется с ностальгией по школьным годам. Белые банты, пышные букеты, звонок, который возвещает о начале учебы.

В этом материале мы предлагаем вам совершить небольшое путешествие в прошлое и посмотреть, как выглядели ярославские знаменитости в свои школьные годы. Мы собрали редкие детские фотографии известных горожан, которыми они когда-то делились в соцсетях. Предлагаем вам пройти тест и проверить, узнаете ли вы ярославцев.

ТЕСТПройден 133 раза
Угадайте знаменитость по детскому фото
1 / 8

Узнаете улыбчивого мальчика в белой рубашке и галстуке?

  • Это губернатор Ярославской области Михаил Евраев

  • Конечно, на фото актер Роман Курцын

  • А мне кажется, что это актер Александр Петров

2 / 8

А кто этот школьник с цветами в руках?

  • Актер Волковского Ануар Султанов

  • Актер Александр Петров

  • На самом деле блондин на фото — Николай Басков

3 / 8

Если любите российские сериалы, то ее вы точно должны знать

  • По глазам видно, это же Мария Горбань

  • Может, это Елена Летучая

  • Модель Дарья Коновалова

4 / 8

Узнаете девочку с бантами, которая слева стоит?

  • Блогер Елена Блиновская

  • Конечно же на фото телеведущая Елена Летучая, по улыбке ее можно узнать

  • Снова актриса Мария Горбань?

5 / 8

А кто эта девчонка на фото?

  • Актриса Мария Горбань

  • Блогер SASHA BELAIR

  • Блогер Елена Летучая

6 / 8

Узнаете, кто на фото?

  • Губернатор Михаил Евраев

  • Опять актер Роман Курцын

  • Мальчик с азбукой в руках похож на мэра Артема Молчанова

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Комментарии
1
Гость
2 сентября 2024, 22:53
Елена Блиновская это респект ♥️👍👏 про валю и летучую цензурно не напишешь
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