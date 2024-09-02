Угадайте ярославских знаменитостей по детским фото. Очень сложный тест

День знаний у многих взрослых ассоциируется с ностальгией по школьным годам. Белые банты, пышные букеты, звонок, который возвещает о начале учебы.

В этом материале мы предлагаем вам совершить небольшое путешествие в прошлое и посмотреть, как выглядели ярославские знаменитости в свои школьные годы. Мы собрали редкие детские фотографии известных горожан, которыми они когда-то делились в соцсетях. Предлагаем вам пройти тест и проверить, узнаете ли вы ярославцев.