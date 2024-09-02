Угадайте ярославских знаменитостей по детским фото. Очень сложный тест

День знаний у многих взрослых ассоциируется с ностальгией по школьным годам. Белые банты, пышные букеты, звонок, который возвещает о начале учебы.
В этом материале мы предлагаем вам совершить небольшое путешествие в прошлое и посмотреть, как выглядели ярославские знаменитости в свои школьные годы. Мы собрали редкие детские фотографии известных горожан, которыми они когда-то делились в соцсетях. Предлагаем вам пройти тест и проверить, узнаете ли вы ярославцев.
Узнаете улыбчивого мальчика в белой рубашке и галстуке?
Это губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Конечно, на фото актер Роман Курцын
А мне кажется, что это актер Александр Петров
А кто этот школьник с цветами в руках?
Актер Волковского Ануар Султанов
Актер Александр Петров
На самом деле блондин на фото — Николай Басков
Если любите российские сериалы, то ее вы точно должны знать
По глазам видно, это же Мария Горбань
Может, это Елена Летучая
Модель Дарья Коновалова
Узнаете девочку с бантами, которая слева стоит?
Блогер Елена Блиновская
Конечно же на фото телеведущая Елена Летучая, по улыбке ее можно узнать
Снова актриса Мария Горбань?
А кто эта девчонка на фото?
Актриса Мария Горбань
Блогер SASHA BELAIR
Блогер Елена Летучая
Узнаете, кто на фото?
Губернатор Михаил Евраев
Опять актер Роман Курцын
Мальчик с азбукой в руках похож на мэра Артема Молчанова