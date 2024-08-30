В Госдуму внесли законопроект о переименовании города в Ярославской области

Идею о переименование Ростова обсуждают не первый год Источник: Александра Мамонтова











В Госдуме рассмотрят законопроект о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующая информация размещена на сайте законодательного органа от 29 августа 2024 года.

Проект федерального закона об изменении названия города внесла в Госдуму Ярославская областная дума.

«На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Ярославская областная Дума вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона „О переименовании города Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий“», — говорится в документе.

Сейчас законопроект находится на стадии рассмотрения. Если предложение о переименовании города примут в трех чтениях, инициатива перейдет на подписание в Совет Федерации, а после — президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее правительство поддержало идею вернуть Ростову историческое имя. Положительное заключение о переименовании подписал вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Как ранее сообщил губернатор Михаил Евраев, все юридические процедуры по планам должны завершить до конца 2024 года.

Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Обсуждения о необходимости вернуть Ростову историческое название ведутся уже несколько лет. Осенью 2023 года власти объявили голосование за переименование города. Ростовцы и жители региона эту инициативу восприняли неоднозначно.