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Город В Госдуму внесли законопроект о переименовании города в Ярославской области

В Госдуму внесли законопроект о переименовании города в Ярославской области

Новое название обсуждают уже несколько лет

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1 комментарий

Идею о переименование Ростова обсуждают не первый год

В Госдуме рассмотрят законопроект о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующая информация размещена на сайте законодательного органа от 29 августа 2024 года.

Проект федерального закона об изменении названия города внесла в Госдуму Ярославская областная дума.

«На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Ярославская областная Дума вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона „О переименовании города Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий“», — говорится в документе.

Сейчас законопроект находится на стадии рассмотрения. Если предложение о переименовании города примут в трех чтениях, инициатива перейдет на подписание в Совет Федерации, а после — президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее правительство поддержало идею вернуть Ростову историческое имя. Положительное заключение о переименовании подписал вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Как ранее сообщил губернатор Михаил Евраев, все юридические процедуры по планам должны завершить до конца 2024 года.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости.

Обсуждения о необходимости вернуть Ростову историческое название ведутся уже несколько лет. Осенью 2023 года власти объявили голосование за переименование города. Ростовцы и жители региона эту инициативу восприняли неоднозначно.

Что думаете о переименовании Ростова?

Я — за! Пусть Ростов будет Великим официально
Не знаю, мне кажется, название ни на что не влияет
Мне без разницы
Свое мнение напишу в комментариях
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Ростов Великий Переименование Переименование города Госдума
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Комментарии
2
Гость
30 августа 2024, 10:31
сколько не говори халва слаще не станет Великий и величие это на мой взгляд от ресентимента и неудовольствия от настоящей жизни
Гость
30 августа 2024, 10:37
Клоунское величие. Скрепно.
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