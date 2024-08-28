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Город «Были замечания»: в Ярославле задерживается благоустройство Вечного огня

«Были замечания»: в Ярославле задерживается благоустройство Вечного огня

Что стало причиной

216
4 комментария

Благоустраивать Вечный огонь начали весной 2024 года

В Ярославле задерживается сдача благоустройства Вечного огня. Ремонт должны были завершить к 23 августа, но процесс затянулся.

— Были замечания, которые подрядчик устранил. В ближайшее время он приступит к приемке первого этапа выполненных работ, — сообщили 76.RU в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ».

«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» является заказчиком работ по строительству, содержанию и ремонту автомобильных дорог, мостов и иных объектов городского хозяйства, благоустройства и озеленения территорий города, обустройства мест массового отдыха.

Генеральным подрядчиком на объекте выступает московская компания «Город мечты», которая занимается деятельностью в области архитектуры. Фирма образована в 2014 году. Единственным владельцем указан бизнесмен Алексей Михайлович Коробов. За 2023 год компания заработала 396,9 миллиона рублей, выйдя в плюс на 2,4 миллиона.

— Была приостановка работ, связанная с переустройством сетей отопления на первом этапе благоустройства, — так в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» объяснили причину задержек сдачи благоустройства по объекту.

Разговоры о необходимости благоустройства Вечного огня в Ярославле идут с осени 2023 года. Тогда с инициативой установить две дополнительные мемориальные плиты выступила группа активистов на общественном совете в мэрии города.

На плитах предполагалось разместить указ президиума ВС СССР от 22 июня 1941 года о введении военного положения, а также указать количество ярославцев, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны, слова писателя Смирнова о вкладе ярославцев в Победу и указ президента о присвоении Ярославлю звания «Город трудовой доблести».

Так выглядела презентация проекта, придуманного общественниками

Мнения об инициативе разделились. Часть ярославцев поддержала идею в соцсетях, другие предложили принимать решение очень взвешенно.

Идея будет осуществлена. Как сообщили 76.RU в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ», на данный момент плиты уже установлены. На них осталось лишь нанести надписи.

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Вечный огонь Благоустройство Подрядчик Недочеты Нарушения
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Комментарии
4
Гость
28 августа 2024, 18:57
Опять плитка ,которая весной отвалится,как старая
Гость
28 августа 2024, 19:19
Здесь НИКОГДА и НИЧЕГО не делается в срок.
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