«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой

Анастасия Ильина Главный редактор NGS42.RU

Мария боится надевать платья или делать макияж Источник: Мария Романова











Студентка Мария почти не пользуется косметикой, да и фигуру скрывает и носит оверсайз. Она, как оказалось, за последние полгода несколько раз сталкивалась с «липкими» взглядами и настойчивыми предложениями познакомиться. Мария рассказала NGS42.RU о том, что у нее накопились претензии к мужскому полу. Далее — прямая речь героини. Интересно, согласны ли вы с ней? Высказывайтесь в комментариях.

В 2024 году, оказывается, страшно быть красивой, как бы это ни прозвучало. Нас окружают не совсем доброжелательные молодые люди, которые ведут себя как животные, после чего удивляются, почему девушки не ходят в платьях и юбках, а предпочитают оверсайз. Говорю как человек, который с этим столкнулся.



Никогда бы не подумала, что буду обращать внимание на подобные вещи, но само так получилось. Как-то группа молодых людей (четыре-пять человек) проявила животную симпатию по отношению ко мне и подруге — они окружили нас в магазине и попытались познакомиться. На отказы не реагировали до тех пор, пока сотрудник магазина вежливо не намекнула, что лучше удалиться, иначе она будет вынуждена позвать охрану. Только после этого ушли со словами: «Вы еще пожалеете, у меня BMW, а вот у этого парня вообще Mercedes. Потом локти кусать будете».



Некоторые читатели могут сказать, что мы были либо вызывающе одеты, либо вели себя как девушки, которые хотели познакомиться. Но это далеко не так. Желанием знакомиться не горели, а одеты были в брюки и куртки.



Позже я узнала, что парни учатся со мной в одном вузе, потому что при любой встрече в коридоре либо свистели, либо не давали прохода. Первое время я на это не реагировала в надежде, что устанут от отсутствия моей реакции и успокоятся. Но после таких встреч меня всю трясло, потому что чаще всего это были безлюдные коридоры, где мне никто бы не помог. Я была либо с макияжем, либо в платье. И в моей голове отложилось, что это очень сильно привлекает внимание противоположного пола, поэтому нужно исключить этот момент из своей жизни.



После этого я стала ходить в свободных джинсах и оверсайз-лонгсливах, потому что так можно не привлекать внимание (как мне казалось) и спокойно жить. Я никогда не носила короткие платья — в моем гардеробе они ниже колена. Теперь у меня даже не возникает желания надеть их, потому что в любом случае это привлечет внимание.



Уважаемые молодые люди, если вам понравилась девушка и вы хотите оказать ей знаки внимания, лучше подойти и сделать комплимент. Не нужно вести себя как животные: загонять в угол, свистеть, сигналить и прочее. Кто-то к этому отнесется спокойно, а кто-то запомнит на всю жизнь и не сможет справиться с этим без помощи психолога.



Девочкам скажу, что не нужно бояться говорить о подобных историях. Также не нужно бояться комментариев типа «сама виновата, не нужно было надевать обтягивающее платье». Вы у себя одни. Будьте девочками, наряжайтесь так, как вам хочется.



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