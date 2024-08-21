«Можно ногу сломать»: на главном проспекте в Ярославле развалились пешеходные лестницы

Лестницы на Московском проспекте давно требуют обновления Источник: Анастасия Вязигина











В мэрии Ярославля рассказали, что будет с лестницами вдоль ремонтируемого Московского проспекта. Ведущие к остановкам пролеты сейчас частично закрыты деревянными поддонами.

— Когда на Московском приведут в порядок лестницы? С остановки на улицу Большую Федоровскую выходишь, там вообще можно ногу сломать, — негодует читатель 76.RU.

Такие лестницы размещены вдоль проспекта по обе стороны. По данным городской администрации, бетонные конструкции так просто не оставят.

— Лестницы также будут приводиться в нормативное состояние. В зависимости от типа разрушения лестницы где-то будет устройство новой, где-то — перекладка плитки, — рассказали порталу 76.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, 19 июня 2024 года начался ремонт главной транспортной артерии Красноперекопского и Фрунзенского районов. Работы от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе выполняет фирма депутата Ярославской областной думы Ильи Горохова «Профиль-Плюс», Горохов значится в ней директором. Владелец — бизнесмен Александр Драчков.

Ремонт на Московском проспекте привел к пробкам и коммунальному ЧП. В июле на фоне дорожных работ прорвало канализацию в ТЦ «Фрунзенский».