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Город Ремонт Московского «Можно ногу сломать»: на главном проспекте в Ярославле развалились пешеходные лестницы

«Можно ногу сломать»: на главном проспекте в Ярославле развалились пешеходные лестницы

В мэрии обещают починить конструкции

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12 комментариев

Лестницы на Московском проспекте давно требуют обновления

В мэрии Ярославля рассказали, что будет с лестницами вдоль ремонтируемого Московского проспекта. Ведущие к остановкам пролеты сейчас частично закрыты деревянными поддонами.

— Когда на Московском приведут в порядок лестницы? С остановки на улицу Большую Федоровскую выходишь, там вообще можно ногу сломать, — негодует читатель 76.RU.

Такие лестницы размещены вдоль проспекта по обе стороны. По данным городской администрации, бетонные конструкции так просто не оставят.

— Лестницы также будут приводиться в нормативное состояние. В зависимости от типа разрушения лестницы где-то будет устройство новой, где-то — перекладка плитки, — рассказали порталу 76.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, 19 июня 2024 года начался ремонт главной транспортной артерии Красноперекопского и Фрунзенского районов. Работы от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе выполняет фирма депутата Ярославской областной думы Ильи Горохова «Профиль-Плюс», Горохов значится в ней директором. Владелец — бизнесмен Александр Драчков.

Ремонт на Московском проспекте привел к пробкам и коммунальному ЧП. В июле на фоне дорожных работ прорвало канализацию в ТЦ «Фрунзенский».

Подрядчик обязан выполнять работы по перекладке асфальта на проспекте ночью. Однако при перекладке тротуара полосы движения перекрывались в утренний и вечерний часы пик, такие меры вводились для безопасности рабочих.

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Ремонт Московский проспект Дорожный ремонт Лестница
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Комментарии
12
Гость
21 августа 2024, 11:57
Я очень рад что переезжаю в Грузию , здесь ловить не чего , через лет 10 приеду навестить Ярославль и уверен что здесь ни чего не поменяется .
Гость
21 августа 2024, 12:23
"Главный проспект2 выглядит ужасно.. уже давно превратился из улицы в какое-то загородное шоссе
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