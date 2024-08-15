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Город «Находился в строю до последнего дня»: в Ярославле скончался бывший директор Центрального рынка

«Находился в строю до последнего дня»: в Ярославле скончался бывший директор Центрального рынка

Владимиру Сахову было 76 лет

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Где пройдет прощание с Владимиром Саховым

В Ярославле 12 августа скончался ветеран Вооружённых сил России, полковник запаса, 76-летний Владимир Сахов. Родные публикуют прощальные письма в социальных сетях и отзываются о нем как о заботливом семьянине и прекрасном человеке.

Многие в Ярославле помнят Владимира Сахова как бывшего гендиректора МУП «Центральный рынок». Он руководил предприятием больше 20 лет до 2012 года.

Последним местом работы Владимира стал ярославский «Хлебозавод №1». Коллеги опубликовали траурный пост в официальном сообществе предприятия.

— Ушёл из жизни наш коллега Сахов Владимир Александрович. Владимир Александрович прожил яркую светлую жизнь, являлся ветераном Вооруженных сил. Как и раньше находился с нами в строю до последнего дня своей жизни. Предприятие и коллектив обязаны Владимиру Александровичу многими свершениям и достижениями особенно в вопросах капитального строительства и благоустройства завода в целом. Коллектив глубоко скорбит по нашему энергичному и достойному сотруднику. Светлая память Владимиру Александровичу, — говорится в посте группы «„Мир Сдобрино“ первый Хлебозавод 1927г Ярославль» во «Вконтакте».

Прощание с Владимиром Саховым состоится 16 августа в 11:00 в ритуальном зале на Угличской улице, 35. Гражданская панихида начнется в 12:00. Отпевание в Леонтьевском храме состоится в 13.00.

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