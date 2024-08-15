«Находился в строю до последнего дня»: в Ярославле скончался бывший директор Центрального рынка

Где пройдет прощание с Владимиром Саховым Источник: из семейного архива Саховых











В Ярославле 12 августа скончался ветеран Вооружённых сил России, полковник запаса, 76-летний Владимир Сахов. Родные публикуют прощальные письма в социальных сетях и отзываются о нем как о заботливом семьянине и прекрасном человеке.

Многие в Ярославле помнят Владимира Сахова как бывшего гендиректора МУП «Центральный рынок». Он руководил предприятием больше 20 лет до 2012 года.

Последним местом работы Владимира стал ярославский «Хлебозавод №1». Коллеги опубликовали траурный пост в официальном сообществе предприятия.

— Ушёл из жизни наш коллега Сахов Владимир Александрович. Владимир Александрович прожил яркую светлую жизнь, являлся ветераном Вооруженных сил. Как и раньше находился с нами в строю до последнего дня своей жизни. Предприятие и коллектив обязаны Владимиру Александровичу многими свершениям и достижениями особенно в вопросах капитального строительства и благоустройства завода в целом. Коллектив глубоко скорбит по нашему энергичному и достойному сотруднику. Светлая память Владимиру Александровичу, — говорится в посте группы «„Мир Сдобрино“ первый Хлебозавод 1927г Ярославль» во «Вконтакте».