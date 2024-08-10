«Было более 13 взрывов»: Ярославскую область атаковали беспилотники

В ночь на 10 августа на подлете к Ярославлю были уничтожены несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
— Вражеские дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.
Хлопки от работы ПВО жители слышали в разных районах города.
— Более 13 взрывов было, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» одна из жительниц Ярославской области.
Еще один комментатор сообщил:
— У нас в СНТ на двух участках прилеты. Оцепили, ждут взрывотехников.
В Министерстве обороны уточнили информацию о случившемся. По данным ведомства, над Ярославской областью сбили шесть дронов.
— В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 — над Курской областью и 6 над Ярославской областью, — сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, губернатор Ярославской области Михаил Евраев в конце июня заявлял, что на тот момент регион уже пять раз атаковали вражеские БПЛА. Последняя из таких попыток произошла 13 июня. Над областью были сбиты три украинских беспилотника. В Министерстве обороны РФ тогда уточнили, что это были беспилотники самолетного типа, их сбили системы ПВО.