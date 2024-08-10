«Было более 13 взрывов»: Ярославскую область атаковали беспилотники

Ярославскую область атаковали шесть беспилотников Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В ночь на 10 августа на подлете к Ярославлю были уничтожены несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Вражеские дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.



Хлопки от работы ПВО жители слышали в разных районах города.

— Более 13 взрывов было, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» одна из жительниц Ярославской области.

Еще один комментатор сообщил:

— У нас в СНТ на двух участках прилеты. Оцепили, ждут взрывотехников.



В Министерстве обороны уточнили информацию о случившемся. По данным ведомства, над Ярославской областью сбили шесть дронов.

— В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 — над Курской областью и 6 над Ярославской областью, — сообщили в Минобороны РФ.

