НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

с-з.

 750мм 94%
Подробнее
USD 87,99
EUR 95,18
Атака беспилотников
Пройдет звездопад
Афиша развлечений
Эвакуировали крупный ТЦ
Пожаловались на запах газа
Новое кладбище под Ярославлем
Во что собирать грибы
Почему гудела сирена
Какой будет погода
Отдохнул в Грузии на 310 тысяч
Город «Было более 13 взрывов»: Ярославскую область атаковали беспилотники

«Было более 13 взрывов»: Ярославскую область атаковали беспилотники

По данным Минобороны, над регионом сбили шесть дронов

12 439
56 комментариев
Ярославскую область атаковали шесть беспилотников

В ночь на 10 августа на подлете к Ярославлю были уничтожены несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Вражеские дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Хлопки от работы ПВО жители слышали в разных районах города.

— Более 13 взрывов было, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» одна из жительниц Ярославской области.

Еще один комментатор сообщил:

— У нас в СНТ на двух участках прилеты. Оцепили, ждут взрывотехников.

В Министерстве обороны уточнили информацию о случившемся. По данным ведомства, над Ярославской областью сбили шесть дронов.

— В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 — над Курской областью и 6 над Ярославской областью, — сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, губернатор Ярославской области Михаил Евраев в конце июня заявлял, что на тот момент регион уже пять раз атаковали вражеские БПЛА. Последняя из таких попыток произошла 13 июня. Над областью были сбиты три украинских беспилотника. В Министерстве обороны РФ тогда уточнили, что это были беспилотники самолетного типа, их сбили системы ПВО.

ПО ТЕМЕ
Беспилотники БПЛА Дроны Атака акулы Сбили ПВО Спецоперация на Украине
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
56
Инженер1
10 августа 2024, 07:40
Запчасти , наверное тырить будут.
Инженер1
10 августа 2024, 08:00
сво идет давно, а по газопроводу всё никак не могут попасть.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем