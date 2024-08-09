Стянули силовиков: в Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Что там случилось

В Ярославле днем 9 августа эвакуировали торговый центр «Шоколад» на Московском проспекте. Фото с места прислала читательница 76.RU. На кадрах видно, что десятки человек стоят на улице неподалеку от здания ТЦ, а рядом заметна машина Росгвардии.
— Эвакуировали «Шоколад» на Московском, — написала читательница 76.RU.
Собеседник редакции, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что эвакуация произошла из-за ложного сообщения о минировании.
— Было ложное сообщение о минировании. Здание проверили, опасных предметов обнаружено не было, — рассказал инсайдер 76.RU.
Известно, что после того, как сотрудники спецслужб осмотрели торговый центр, посетителям разрешили зайти обратно.