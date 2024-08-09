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Город Стянули силовиков: в Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Что там случилось

Стянули силовиков: в Ярославле эвакуировали крупный торговый центр. Что там случилось

Посетителей попросили выйти на улицу

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5 комментариев
Люди вышли на улицу

В Ярославле днем 9 августа эвакуировали торговый центр «Шоколад» на Московском проспекте. Фото с места прислала читательница 76.RU. На кадрах видно, что десятки человек стоят на улице неподалеку от здания ТЦ, а рядом заметна машина Росгвардии.

— Эвакуировали «Шоколад» на Московском, — написала читательница 76.RU.

На место приезжали спецслужбы

Собеседник редакции, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что эвакуация произошла из-за ложного сообщения о минировании.

— Было ложное сообщение о минировании. Здание проверили, опасных предметов обнаружено не было, — рассказал инсайдер 76.RU.

Известно, что после того, как сотрудники спецслужб осмотрели торговый центр, посетителям разрешили зайти обратно.

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Эвакуация Торговый центр Силовики
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Комментарии
5
Гость
9 августа 2024, 19:30
вот кому то жить скучно и таким образом развлекаются...
Гость
9 августа 2024, 20:28
Найти сообщившего о минировании. Если не будет смягчающих обстоятельств, привязать его в котловане к настоящей мине и отправить в штаб Духонина или к Скрипалям.
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