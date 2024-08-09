«Вонь усиливается»: жители Ярославской области массово пожаловались на едкий запах газа в домах

Ростовцы поделились опасениями в социальных сетях Источник: Кирилл Поверинов











Жители Ростова Великого Ярославской области пожаловались на едкий запах газа в своих квартирах. Сообщения обеспокоенных горожан стали появляться в местных пабликах вечером 8 августа.

— Все знают про случай в Нижнем Тагиле о взрыве газа в жилом доме! Так вот, сегодня на Спартаковской, 59 во всем доме едкий запах газа, до такой степени, что люди пооткрывали двери и окна в подъездах. Вызвали газовщиков в 18:00, времени уже десятый час ночи, вонь газа усиливается, а аварийная служба так и не едет! — написали местные жители в группе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» во «Вконтакте».

В комментариях под записью собрались десятки похожих жалоб.

— Тоже вызывала из-за подозрения на запах газа. Аварийка приехала в час ночи! Благо позвонили, разбудили. Двое приветливых работников аварийки всё проверили, успокоили, что всё в норме. Пояснили что газ не имеет запаха, и что в газ добавляют «вонючку», — написала Alex Andreevna.

— На Достоевского, 55 тоже пахнет, — рассказала Ксения Чистякова.

— Я вызвала газовую службу еще вчера, в 18 часов. Меня до сих пор кормят завтраками. Когда я сказала, что детей даже не могу покормить, мне предложили открыть газ и приготовить, в экстренных случаях же можно. Это вообще нормально? — задалась вопросом Анастасия Протосавицкая.

— Радищева 55, в подъезде тоже пахло, но не так сильно, — рассказала Маша Шабанова.

— На Коммунаров во всём дворе тоже очень сильно пахло, — написала Ксения Чернышева.

В администрации Ростовского района объяснили, что причина едкого запаха — усиление одоризации газа.

— Газпром газораспределение Ярославль информирует: в связи с временным усилением одоризации природного газа (придание голубому топливу специфического запаха с помощью специальных компонентов) на газораспределительной станции, жители города Ростова могут ощущать запах газа в помещениях квартир или подъездах многоквартирных домов, — сообщили власти в официальной группе администрации во «Вконтакте». — Важно отметить, что сам по себе одорант не представляет опасности.