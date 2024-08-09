НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

сев.

 751мм 78%
Подробнее
USD 86,56
EUR 94,13

СРОЧНО

Жители региона пожаловались на запах газа в домах

Новое кладбище под Ярославлем
Во что собирать грибы
Почему гудела сирена
Какой будет погода
Отдохнул в Грузии на 310 тысяч
Где искать лесные ягоды
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Город «Вонь усиливается»: жители Ярославской области массово пожаловались на едкий запах газа в домах

«Вонь усиливается»: жители Ярославской области массово пожаловались на едкий запах газа в домах

Люди оставляли тревожные сообщения в социальных сетях

867
1 комментарий
Ростовцы поделились опасениями в социальных сетях

Жители Ростова Великого Ярославской области пожаловались на едкий запах газа в своих квартирах. Сообщения обеспокоенных горожан стали появляться в местных пабликах вечером 8 августа.

— Все знают про случай в Нижнем Тагиле о взрыве газа в жилом доме! Так вот, сегодня на Спартаковской, 59 во всем доме едкий запах газа, до такой степени, что люди пооткрывали двери и окна в подъездах. Вызвали газовщиков в 18:00, времени уже десятый час ночи, вонь газа усиливается, а аварийная служба так и не едет! — написали местные жители в группе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» во «Вконтакте».

В комментариях под записью собрались десятки похожих жалоб.

— Тоже вызывала из-за подозрения на запах газа. Аварийка приехала в час ночи! Благо позвонили, разбудили. Двое приветливых работников аварийки всё проверили, успокоили, что всё в норме. Пояснили что газ не имеет запаха, и что в газ добавляют «вонючку», — написала Alex Andreevna.

— На Достоевского, 55 тоже пахнет, — рассказала Ксения Чистякова.

— Я вызвала газовую службу еще вчера, в 18 часов. Меня до сих пор кормят завтраками. Когда я сказала, что детей даже не могу покормить, мне предложили открыть газ и приготовить, в экстренных случаях же можно. Это вообще нормально? — задалась вопросом Анастасия Протосавицкая.

— Радищева 55, в подъезде тоже пахло, но не так сильно, — рассказала Маша Шабанова.

— На Коммунаров во всём дворе тоже очень сильно пахло, — написала Ксения Чернышева.

В администрации Ростовского района объяснили, что причина едкого запаха — усиление одоризации газа.

— Газпром газораспределение Ярославль информирует: в связи с временным усилением одоризации природного газа (придание голубому топливу специфического запаха с помощью специальных компонентов) на газораспределительной станции, жители города Ростова могут ощущать запах газа в помещениях квартир или подъездах многоквартирных домов, — сообщили власти в официальной группе администрации во «Вконтакте». — Важно отметить, что сам по себе одорант не представляет опасности.

Также власти уточнили, что все заявки, поступающие от людей в аварийную газовую службу, обрабатываются. Чтобы специалисты приезжали быстрее после большого количества заявок от горожан, выделили дополнительные аварийные бригады.

ПО ТЕМЕ
Запах газа в квартирах Газпром газораспределение Ростов Великий
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
9 августа 2024, 16:35
"— Газпром газораспределение Ярославль информирует: в связи с временным усилением одоризации природного газа на газораспределительной станции, жители города Ростова могут ощущать запах газа в помещениях квартир или подъездах..." Это как? Труба под давлением. Добавка методом засыпки? Так и сказали бы что утечка произошла.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Рекомендуем