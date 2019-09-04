Топ-5 богатейших политиков Ярославии

Когда чиновники публикуют отчеты о доходах, то одномоментно образы некоторых политиков начинают восприниматься совсем иначе. Кто-то «скрывает» свои богатства в имуществе жены, а другие совсем не стесняются заработанных миллионов. 76.RU составил список самых богатых политиков в Ярославской области, найдя среди них тех, кто сумел удивить и даже насмешить, пытаясь спрятать свои богатства. Самые богатые депутаты 1-е место — 42,9 миллиона рублей

Так, самым богатым и, пожалуй, самым честным народным избранником стал депутат муниципалитета Ярославля Александр Шутов, который заработал за прошлый год 42,9 миллиона рублей. В собственности у него — 14 земельных участков, два дома, два гаража и еще больше десятка нежилых зданий и офисных помещений. У самого богатого депутата и автопарк самый видный — десять автомобилей (несколько «Рено», «Форд», три УАЗа, «Тойота» и две грузовые «Скании»), а также трактор, тракторный прицеп и катер. Супруги у генерального директора завода технологической оснастки нет, вся собственность записана на нем. Так что, милые незамужние читательницы, обратите, как говорится, внимание. Кстати, в 2013 году Шутов просил у Путина защитить его бизнес. Видимо, защиту он все-таки получил.

2-е место — 25,4 миллиона рублей

В рядах самых богатых политиков снова депутат муниципалитета — Дмитрий Кузьмин. Бывший соратник мэра, с которого, кстати, прокуратура сейчас просит полмиллиарда, и один из владельцев и директор крупной рекламной компании «Два слона». В недвижимости депутата — три земельных участка, 14 нежилых помещений и квартира. Широкий ассортимент и в автопарке депутата: три машины ГАЗ, по одной машине марки ВАЗ, «Опель», ГАЗ и ЗИЛ. И две легковушки «Фольксваген» и «Мерседес». Супруга депутата зарабатывает 360 тысяч рублей в год, владеет квартирой и нежилым помещением. 3-е место — 25,2 миллиона рублей

Генеральный директор ярославского радиозавода, депутат областной думы Якушев Сергей Владимирович своих доходов не скрывает, как и своей супруги тоже, которая заработала 1,1 миллиона за прошлый год. В собственности депутата два земельных участка, два жилых дома, квартира и гараж. Его супруга владеет тремя квартирами и своим гаражом. 4-е место — 22,5 миллиона рублей

Депутат областной думы на непостоянной основе Павел Смирнов имеет во владении Lexus LS 460 и Lexus LX 570, а вот о месте работы народный избранник предпочитает умалчивать уже не первый год. В собственности одного из самых богатых политиков — три огромных земельных участка (от 1000 до 3000 квадратных метров), три квартиры, гараж, гаражный бокс, два машино-места и два нежилых помещения. Супруги у миллионера нет, а еще одна квартира находится в пользовании сына. 5-е место — 21 миллион рублей

Депутат муниципалитета Роман Галагаев, не указывающий источники своих доходов, обладает многомиллионным состоянием и шестью огромными квартирами. Еще 12 стометровых квартир записаны на двух его дочерей. Вероятно, это все ему досталось в наследство от его отца, бывшего директора табачной фабрики и так же крупного бизнесмена Владимира Галагаева. Самые хитрые депутаты

Переплюнуть депутата муниципалитета Эдуарда Авдаляна пока еще никому не удалось — известный ярославский дорожник, получающий подряды по ремонту и реконструкции многих дорог города, заработал в прошлом году... 350 тысяч рублей. Меньше чем по тридцать тысяч рублей в месяц. Да и в собственности депутата всего два жилых дома на 78 и 46 квадратных метров, в которые, кстати, не так давно наведывались судебные приставы. Зато ударными темпами в прошлый год работала его супруга. Она сумела заработать аж 3,4 миллиона рублей. Богатая жена депутата владеет пятью земельными участками, тремя домами и несколькими нежилыми зданиями. Видимо, свои доходы Авдалян растратил на расплату по долгам за дорожные контракты.

Еще один депутат муниципалитета Владимир Ермолин, по-совместительству директор фирмы «Бартер и Ко», тоже живет с богатой супругой. Сам депутат заработал 560 тысяч рублей, зато его жена — целых семь миллионов. Два земельных участка, жилой дом и два помещения тоже записаны в собственности супруги. Сам Ермолин имеет лишь право пользования квартирой в 98 квадратов.

Еще одна интересная история с депутатом облдумы Романом Фомичевым: гендиректор строительной компании «Фора» свои доходы указал честно — 3,06 миллиона рублей. Зато не стал отмечать машину Range Rover. Журналисты удивились, ведь Романа по этой машине знают многие, но по документам претензий нет. — Автомобиль оформлен на мою компанию. Как и масса другой техники и транспорта приобреталась в лизинг. Поэтому за мной как за физлицом не числится, — пояснил нам депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Богатые и бедные жены депутатов

Если одни народные избранники предпочитают записать большую часть доходов на супругу, то есть и обратные ситуации, где жены зарабатывают едва ли... 10 тысяч рублей в год. Ровно столько указал в доходах супруги депутат облдумы Сергей Балабаев, заработавший сам 1,47 миллиона рублей. Кстати, даже с такими мизерными доходами его супругу бедной не назовешь: в ее владении гигантский земельный участок и треть квартиры в 91 квадратный метр.