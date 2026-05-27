Польза и вред чайного гриба: эликсир здоровья или кислотная бомба — разбираемся с экспертом

Польза и вред чайного гриба: эликсир здоровья или кислотная бомба — разбираемся с экспертом

Плюсы и минусы популярного напитка

Правила безопасного потребления комбучи | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Напиток с кисло-сладким вкусом и легкой газировкой, который наши бабушки бережно выращивали в трехлитровых банках, снова в моде. Чайный гриб, или комбуча, переживает второе рождение как натуральный эликсир для здоровья, и этому есть объяснение. Он богат пробиотиками, ферментами и антиоксидантами, которые обещают укрепить иммунитет и наладить пищеварение. Однако за «волшебным» составом скрываются и серьезные риски. Диетолог и нутрициолог Анна Иванова в материале NGS.RU разобрала пользу и вред чайного гриба.

Польза чайного гриба

Чайный гриб — это симбиоз уксуснокислых бактерий и дрожжей. В процессе ферментации они превращают сладкий чай в кладезь биоактивных веществ. Главный козырь напитка, как объясняет нутрициолог Анна Иванова, пробиотики (живые бактерии) и ферменты.

«Они подавляют рост патогенной флоры, помогают при запорах и вздутии, улучшая усвоение питательных веществ», — объясняет специалист.

Уксусная кислота, главный продукт брожения, борется с вредными микробами, например с кишечной палочкой, не убивая при этом полезную микрофлору. Чайный гриб, особенно на зеленом чае, богат полифенолами, которые защищают клетки от окислительного стресса и замедляют старение.

Вред и противопоказания

При неправильном приготовлении или чрезмерном употреблении напиток превращается в агрессивный для организма коктейль. Из-за высокой кислотности он становится табу для людей с гастритом, язвой желудка, панкреатитом и изжогой (ГЭРБ).

«Кислота раздражает уже воспаленные слизистые», — говорит Анна Иванова.

К тому же в готовом напитке часто остается много сахара. Если вы контролируете уровень глюкозы, пейте строго короткие ферментации и советуйтесь с врачом.

«При домашнем изготовлении легко занести патогенные грибки. Напиток с зелеными или черными пятнами (плесенью) ядовит и вызывает тяжелое отравление», — предостерегает эксперт.

У чувствительных людей дрожжи в грибе могут спровоцировать вздутие, сыпь или головную боль.

Как правильно употреблять

Чтобы получить пользу, а не проблемы, важно соблюдать простые правила. Анна Иванова рекомендует начинать с малого. Здоровому человеку достаточно 50–70 миллилитров в день на голодный желудок.

«Следите за реакцией организма: нет ли изжоги или урчания. Если всё хорошо, через неделю можно пить до 200 миллилитров, но не более одного стакана в день», — подсказывает эксперт.

Пить комбучу лучше за 20–30 минут до еды — для улучшения пищеварения. Или между приемами пищи.

«Не стоит запивать комбучей еду — это вызовет брожение и метеоризм. И никогда не пейте на ночь: тонизирующий эффект может нарушить сон»», — добавляет нутрициолог.

Помните о противопоказаниях: чайный гриб строго запрещен при остром гастрите, язве, панкреатите, молочнице, а также детям до 3 лет.

«Если вы беременны или кормите, нужна консультация врача. Не сочетайте его с антибиотиками и противогрибковыми препаратами», — добавляет еще один важный пункт эксперт.

Главное — ищите золотую середину кислоты: оптимальный напиток настаивается 5–7 дней. Если он стоит дольше, то уксусная кислота становится слишком агрессивной. В результате такой уксус можно использовать только для заправки салатов, но не пить внутрь, заключает эксперт.

Алёна Золотухина
Чайный гриб Нутрициология Здоровье
