НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
Когда включат горячую воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
БПЛА попал в предприятие
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Еда Эксперт Что съесть на ночь, чтобы похудеть? Топ-7 вариантов полезного ужина от спортсмена, чемпиона и просто красавчика

Что съесть на ночь, чтобы похудеть? Топ-7 вариантов полезного ужина от спортсмена, чемпиона и просто красавчика

Легкие белково-овощные блюда помогут сохранить фигуру и здоровье

1 122
Наш эксперт&nbsp;— профессиональный спортсмен, чемпион ПФО по борьбе сумо | Источник: Артем Пуляшкин Наш эксперт&nbsp;— профессиональный спортсмен, чемпион ПФО по борьбе сумо | Источник: Артем Пуляшкин

Наш эксперт — профессиональный спортсмен, чемпион ПФО по борьбе сумо

Источник:

Артем Пуляшкин

Вечером важна легкость в желудке, а ночью — хороший сон. Но всё-таки не стоит ложиться в кровать голодным — вечерний перекус вполне допустим, даже для спортсменов или тех, кто худеет. Лучшие продукты для легкого ужина назвал 63.RU спортсмен и массажист Артем Пуляшкин.

«Вечернее питание, конечно же, должно быть легким, белково-овощным. Важно употреблять жидкость, но без сахара и без газировки», — советует наш эксперт.

Топ-7 вариантов, чем перекусить на ночь:

  1. Отварная или запеченная куриная грудка или индейка.

  2. Рыба, морепродукты.

  3. Орехи: миндаль, кешью, фундук — в малых количествах, 30–40 граммов.

  4. Овощи: огурцы, капуста, помидоры, морковка, листовые салаты, лук — в них много клетчатки и витаминов.

  5. Фрукты: яблоки, апельсины, киви.

  6. Ягоды: клубника, голубика, черника, вишня — все они содержат мелатонин, который помогает сну.

  7. Цельнозерновые хлопья и хлебцы — богаты клетчаткой.

«Из жидкости прекрасно подходит вода с лимоном, различные травяные чаи, свежевыжатый сок, — советует спортсмен. — Если вы выбрали фрукты, овощи или чай, то перекусите за 40–60 минут до сна. Если это мясо, то поешьте за 2 часа до просмотра сновидений».

Конечно же, это советы для обычного, среднестатистического человека. Если мы говорим о профессиональном спортсмене, который готовится к соревнованиям и считает калории, в его питании будет много нюансов. Например, это может быть день тренировки или разгрузочный день — тогда рацион индивидуально составляет тренер.

«Если мы говорим о человеке, который находится в обычном режиме, здесь обязательно учитываем его аллергические реакции и заболевания (тут уже рацион подбирает диетолог либо врач). Поэтому мы рассматриваем питание для человека, у которого всё хорошо со здоровьем», — предупредил эксперт.

ПО ТЕМЕ
Александра ИсмайловаАлександра Исмайлова
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Ужин Питание Похудение ЗОЖ Полезная еда Спортсмен
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 февраля, 06:28
список хороший. но по карману стоит выбрать гречку. это крайне полезная крупа.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем