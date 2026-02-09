Что съесть на ночь, чтобы похудеть? Топ-7 вариантов полезного ужина от спортсмена, чемпиона и просто красавчика

Вечером важна легкость в желудке, а ночью — хороший сон. Но всё-таки не стоит ложиться в кровать голодным — вечерний перекус вполне допустим, даже для спортсменов или тех, кто худеет. Лучшие продукты для легкого ужина назвал 63.RU спортсмен и массажист Артем Пуляшкин.
«Вечернее питание, конечно же, должно быть легким, белково-овощным. Важно употреблять жидкость, но без сахара и без газировки», — советует наш эксперт.
Топ-7 вариантов, чем перекусить на ночь:
Отварная или запеченная куриная грудка или индейка.
Рыба, морепродукты.
Орехи: миндаль, кешью, фундук — в малых количествах, 30–40 граммов.
Овощи: огурцы, капуста, помидоры, морковка, листовые салаты, лук — в них много клетчатки и витаминов.
Фрукты: яблоки, апельсины, киви.
Ягоды: клубника, голубика, черника, вишня — все они содержат мелатонин, который помогает сну.
Цельнозерновые хлопья и хлебцы — богаты клетчаткой.
«Из жидкости прекрасно подходит вода с лимоном, различные травяные чаи, свежевыжатый сок, — советует спортсмен. — Если вы выбрали фрукты, овощи или чай, то перекусите за 40–60 минут до сна. Если это мясо, то поешьте за 2 часа до просмотра сновидений».
Конечно же, это советы для обычного, среднестатистического человека. Если мы говорим о профессиональном спортсмене, который готовится к соревнованиям и считает калории, в его питании будет много нюансов. Например, это может быть день тренировки или разгрузочный день — тогда рацион индивидуально составляет тренер.
«Если мы говорим о человеке, который находится в обычном режиме, здесь обязательно учитываем его аллергические реакции и заболевания (тут уже рацион подбирает диетолог либо врач). Поэтому мы рассматриваем питание для человека, у которого всё хорошо со здоровьем», — предупредил эксперт.