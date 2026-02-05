Получится лучше, чем в ресторане: готовим настоящий грузинский харчо — подробный рецепт

Суп получится ароматным и наваристым Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Харчо — неотъемлемая часть грузинской кухни. Суп готовят из говядины, он густой, ароматный и очень сытный. Им можно быстро согреться после долгой прогулки на морозе.

Правильно приготовленный харчо всегда получается густым, пряным, острым на вкус, с обилием зелени и грузинских специй. Для приготовления нам понадобятся 1 килограмм мякоти говядины средней жирности, 2 крупные головки репчатого лука, 3 столовые ложки соуса ткемали, 2,5 ложки молотых грецких орехов, 6 зубчиков чеснока, сушеный острый красный перец, 50 граммов томатной пасты, 2–4 столовых ложки риса, укроп, петрушка, кинза, 2 маленьких стебелька сельдерея, 2 лавровых листа, 0,5 чайной ложки шафрана, 1 чайная ложка кориандра, 1 чайная ложка хмели-сунели, 0,5 чайной ложки уцхо-сунели.

Для начала промываем мясо и нарезаем его на некрупные кусочки. Выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на средний огонь. Варится говядина примерно полтора часа — так она и не разварится совсем, и не останется жесткой. Когда вода начнет кипеть, шумовкой нужно будет снимать мясную пену, пока бульон не станет чистым и прозрачным. Пока мясо варится, в бульон добавляем лавровый лист, почищенную целую головку лука и два маленьких стебелька сельдерея.

Говядина должна вариться примерно полтора часа Источник: Тома Минадзе / 59.RU Кидаем в бульон лук и сельдерей для вкуса Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Пока мясо варится, подготовим заправку для супа. Высыпаем две-четыре, в зависимости от объема воды, ложки риса в чашку и промываем крупу. Ненадолго откладываем. Грецкие орехи можно купить сразу молотые либо перемолоть самим. Мы взяли целые грецкие орехи, перебрали их, почистили от мусора и перемололи. Для супа нам нужно две с половиной ложки, так что откладываем их также в отдельной чашке.

Среди ингредиентов есть соус ткемали — из одноименной разновидности кислой сливы. Для супа мы использовали домашний соус, который сделали сами. Однако кроме него можно использовать саму сливу ткемали или тклапи (пастилу) из ткемали. Если вообще ничего из этого нет, можно, конечно, взять готовый соус ткемали в магазине либо использовать любую другую кислую сливу .

Пока мясо варится, подготавливаем другие ингредиенты Источник: Тома Минадзе / 59.RU Далее берем вторую луковицу, отчищаем ее от шелухи и мелко нарезаем. Отправляем лук пассироваться на среднем огне до золотистой корочки. Важно перемешивать его время от времени и следить, чтобы не подгорел. Лук перемешиваем с томатной пастой и тушим все вместе на сковороде пару минут. По очереди отправляем в бульон промытый рис и лук в томате, перед этим достав луковицу и сельдерей , варим 15 минут.

По очереди добавляем зелень, специи и грецкие орехи Источник: Тома Минадзе / 59.RU Кинзу и чеснок очень мелко шинкуем вместе. Обычно при приготовлении харчо зелень перемешивают и толкут в ступке , но мы решили сделать этот процесс полегче. Под рукой уже также должны быть специи: кориандр, хмели-сунели, уцхо-сунели, шафран и сушеный острый перец. Отдельно нарезаем еще немного кинзы вместе с петрушкой и укропом — они понадобятся в самом конце.

Нашинкованную кинзу с чесноком, специи и пару ложек ткемали добавляем в бульон и перемешиваем, варим примерно минуту. Далее высыпаем грецкие орехи. Снова перемешиваем суп и варим еще минуту. Напоследок кидаем в бульон нарезанные кинзу, петрушку и укроп и снова перемешиваем. Выключаем огонь. Суп готов!