8 рецептов интересных салатов на Новый год: ваши гости будут в восторге

Хочется, чтобы на новогоднем столе было много вкусных и интересных блюд? Они есть у нас! Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

До Нового года остаются считаные дни, а значит, пора задуматься о праздничном столе. Селедка под шубой, оливье и цезарь — это, конечно, хорошо, но почему бы не попробовать что-то новенькое? Мы подготовили для вас подборку из восьми простых и не очень салатов, которые, наверняка, придутся по вкусу близким и друзьям. Немного креатива, и ваш праздничный стол украсит даже салат в виде елки.

Теплый салат с говядиной в азиатском стиле

Этот салат с нежной говядиной так и просится на праздничный стол. Не пугайтесь большому количеству ингредиентов. Готовится он достаточно быстро, а съедается стремительно. Мясо лучше нарезать тонкой соломкой, тогда на его приготовление уйдет буквально 20 минут. Салат особенно хорош в теплом виде, но и в холодном он сохранит все свои вкусы.

Ингредиенты:

говядина — 400 г;

фасоль — 250 г;

огурец — 1 шт.:

лук красный — 1 шт.;

лук белый — 1 шт.;

болгарский перец — 1–2 шт.;

смесь салатных листьев — 1 упаковка,

укроп, петрушка — несколько веточек;

соевый соус — 2 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ст. л.;

кунжут — по вкусу;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Говядину нарежьте тонкой соломкой и обжарьте. За 5 минут до готовности добавьте в сковородку мелко нарезанный белый лук и половину, нарезанного соломкой, болгарского перца. Огурец нарежьте соломкой, посолите, оставьте на 10 минут и отожмите влагу. В миску выложите листья салата, фасоль, огурец, нарезанную соломкой вторую половину болгарского перца, нашинкованный полукольцами красный лук, нарубленную зелень. Добавьте содержимое сковородки. Смешайте соевый соус, оливковое масло, бальзамический уксус. Заправьте салат. Посолите, поперчите. Перемешайте. Посыпьте сверху кунжутом.

Салат из консервированного тунца с зеленым яблоком

Салат с яблоком и консервированным тунцом готовится из самых доступных ингредиентов, но при этом получается очень вкусным. Яблоки лучше брать кислые, они наполнят блюдо сочностью. Если не любите фасоль, ее можно заменить на кукурузу.

Ингредиенты:

тунец консервированный — 400 г;

фасоль красная — 250 г;

яблоки зеленые — 1 шт.;

лук красный — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л;

сметана — 2 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Мясо тунца разомните вилкой и переложите в салатник. Лук нарежьте мелко, яблоко — средним кубиком. Добавьте к тунцу. Туда же отправьте консервированную промытую фасоль. Посолите, поперчите, заправьте салат майонезом и сметаной. Перемешайте.

Салат с лососем, грейпфрутом и авокадо

Салат сочетает легкую горчинку грейпфрута, нежную мякоть авокадо и солоноватый лосось. Подчеркнет это всё пикантная лимонно-горчичная заправка. Смесь салатных листьев можно заменить на руколу или айсберг. Это свежий, яркий и вкусный вариант для праздничного новогоднего стола.

Ингредиенты:

слабосоленый лосось — 150 г;

грейпфрут — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

смесь салатных листьев — 1 упаковка;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.,

мед — 1 ч. л.,

соевый соус — 1 ч. л.,

горчица зернистая — 1 ч. л.,

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Грейпфрут разделите на дольки, очистите от пленки и косточек. Слабосоленый лосось и мякоть авокадо нарежьте тонкими ломтиками. Для заправки смешайте лимонный сок, мед, оливковое масло, соевый соус, горчицу, молотый перец и соль. В миску выложите салатные листья, разложите сверху авокадо, ломтики лосося и кусочки грейпфрута. Полейте заправкой и подавайте.

Салат с куриной грудкой и виноградом

Этот салат получится не только вкусным, но и красивым. То, что нужно для праздничного стола. Куриное мясо можно использовать любое — вареное, жареное, как в нашем рецепте, или копченое. Виноград подойдет красный или зеленый, главное, чтобы был крупный. Сочетания разных вкусов и текстур сделают блюдо хитом праздника.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

виноград без косточек — 1 ветка;

сыр мягкий — 150 г;

смесь салатных листьев — 1 упаковка;

кедровые орешки — 50 г;

масло оливковое — 3 ст. л.;

бальзамический уксус — 2 ст. л.

чеснок — 1 зубчик;

соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте филе вдоль, посыпьте специями для курицы, обжарьте на сковородке или на гриле. Салатные листья выложите в глубокую сервировочную миску, добавьте туда нарезанное тонкими ломтиками куриное филе, половинки винограда, орешки. Посолите, поперчите, перемешайте. Смешайте оливковое масло, уксус, измельченный чеснок. Заправьте салат. Сверху выложите кусочки сыра.

Салат с курицей и корейской морковкой

Еще один сытный и очень вкусный праздничный салат с отварным куриным филе, жареными шампиньонами и морковью по-корейски, которая придает блюду пряный вкус. Ее можно замариновать самостоятельно или купить уже готовую. Блюдо готовится очень быстро, так же, как исчезает со стола во время застолья.

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 шт.;

шампиньоны — 6-7 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь по-корейски — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сыр твердый — 30 г;

майонез — 2-3 ст. л.;

масло растительное — 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Куриную грудку отварите, мелко нарежьте. Нарежьте лук полукольцами, грибы — кубиками. Обжарьте на растительном масле. Сложите все ингредиенты в глубокую миску, добавьте морковь. Посолите, поперчите, заправьте майонезом. Перемешайте. Выложите в салатники. Посыпьте сыром.

Слоеный салат с креветками

Слоеный салат с креветками — отличная альтернатива привычной селедке под шубой. Креветки нужно отварить в кипящей воде 4–5 минут. Майонез можно заменить натуральным йогуртом или сметаной. Салат лучше выкладывать в прозрачные креманки, чтобы хорошо были видны его красивые слои.

Ингредиенты:

креветки — 500 г;

помидоры — 2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

столовый уксус — 1 ст. л.;

икра красная — 20 г;

лайм — 1 шт.;

петрушка — пара веточек;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами, залейте уксусом, оставьте на 5–10 минут. Нарежьте помидоры тонкими дольками, яйца — кубиком, петрушку измельчите. Выложите салат слоями в следующем порядке: помидоры, репчатый лук, креветки, яйца. Каждый слой смажьте майонезом, посолите и поперчите. Посыпьте салат петрушкой, сверху украсьте красной икрой и долькой лайма.

Салат с печеными овощами

Баклажан для этого салата нужен крупный, ему отводится главенствующая роль. Болгарский перец лучше взять двух цветов — желтый и красный, тогда блюдо будет ярким. Зелень выбирайте по вкусу, подойдет любая — укроп, петрушка, кинза, базилик или лук. Также можете добавить зубчик чеснока для остроты. Салат можно готовить не только в духовке, но и на мангале. Овощи хороши как в теплом, так и в холодном виде.

Ингредиенты:

баклажаны — 1 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

зелень — по вкусу

соль — по вкусу.

Приготовление:

Форму для запекания застелите пергаментом, выложите на нее овощи в один слой. Запекайте в духовке 1,5 часа при температуре 180 градусов. Достаньте овощи и переложите их горячими в полиэтиленовый пакет, конец заверните. Оставьте на 7–10 минут. Снимите с овощей кожицу. Мякоть баклажана нарежьте кубиками, перец — полосками, помидоры — четвертинками. Выложите все овощи в салатник. Добавьте любимые приправы, заправьте растительным маслом, обильно посыпьте зеленью.

Салат «Елка» с копченой колбасой

Это салат, безусловно, станет центром внимания на праздничном столе. Копченую колбасу можно заменить на мясо или ветчину. Огурцы подойдут соленые, маринованные или свежие. Чтобы «елочка» получилась яркой и красивой, укроп не должен быть «уставшим». Для украшения салата подойдут ягоды смородины, клюквы, облепихи, также красиво будут смотреться зеленый горошек и яркая морковь, из которой можно вырезать звезду на верхушку.

Ингредиенты:

копченая колбаса — 300 г.;

огурцы соленые — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

укроп — 2 пучка;

майонез — для заправки,

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Колбасу, картофель, вареные яйца, соленые огурцы, морковь, лук нарежьте мелким кубиком. Сложите все ингредиенты в салатник, заправьте майонезом. Посолите, поперчите, перемешайте. Возьмите плоскую тарелку и выложите на нее салат в виде конуса. Укроп разделите на веточки. Начните украшать салат снизу по кругу, немного вдавливая укроп в салат. Для украшения «елки» используйте ягоды и зеленый горошек. Звезду вырежьте из моркови.

