Как приготовить тыквенные пироги в духовке и мультиварке: 5 вкуснейших рецептов

Тыквенный пирог настолько популярен, что появился даже в «Майнкрафте». Однако если виртуальные рецепты вас не прельщают, у нас есть 5 вариантов, как сделать вкусные пироги из тыквы легко и непринужденно. Тем более что октябрь — месяц тыквы и Хэллоуина.
Тыквенный пирог на кефире
Это почти классика, рецепт несложный и потребует меньше часа времени на приготовление. Вам понадобится:
тыква — 260 г;
куриное яйцо — 3 шт.;
кефир — 200 мл;
пшеничная мука — 260 г;
корица молотая — 0,3 ч. л.;
тыквенные семечки — 1 ст. л.;
сахар — 180 г;
масло растительное масло — 70 мл;
разрыхлитель — 10 г.
Взбиваем яйца в густую пену, затем вливаем кефир и растительное масло, снова взбиваем. Добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем до полной однородности.
Натираем тыкву на крупной терке. Готовое тесто выкладываем в форму — сначала половину, затем посыпаем корицей и равномерно распределяем тыкву. После чего добавляем оставшееся тесто, выравниваем и украшаем тыквенными семечками.
Тыквенный пирог выпекаем 35 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Тыквенный пирог в мультиварке
А для тех, кто не любит возиться с духовкой, есть легкий рецепт, как приготовить тыквенный пирог в мультиварке. Вам понадобится:
тыква — 300 г;
яйца — 2 шт.;
пшеничная мука — 200 г;
сливочное масло — 50 г;
растительное масло — 4 ст. л.;
панировочные сухари — 2 ст. л.;
разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
ванилин — ½ пакетика;
соль — 5 г;
сахарная пудра — 20 г;
панировочные сухари — 2 ст. л.
Просеиваем муку, добавляем сахар и разрыхлитель, перемешиваем. Очищаем тыкву от кожуры, режем на кубики и перемалываем. К измельченной тыкве добавляем яйца, перемешиваем. Затем туда же отправляем растительное масло, снова как следует перемешиваем.
Добавляем сюда сухую смесь из разрыхлителя, сахара и муки, вымешиваем тесто. Оно должно получиться практически однородным и довольно густым.
Посыпаем помазанную сливочным маслом чашу мультиварки панировочными сухарями, выливаем туда тесто и готовим пирог на режиме «выпечка» в течение 55–60 минут. Дайте пирогу остыть, потом достаньте из мультиварки и посыпьте сверху сахарной пудрой.
Тыквенный пирог с творогом
Это почти как чизкейк, только гораздо вкуснее, полезнее и готовить куда проще. Для приготовления тыквенного пирога нам понадобится:
тыквенное пюре — 200 г;
сметана — 150 г;
творог — 200 г;
яйца — 3 шт.;
сливочное масло — 115 г;
мука — 180 г;
сахар — 160 г;
кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.;
молотая корица — 1/3 ч. л.;
ванилин — ½ ч. л.;
соль — ½ ч. л.;
ледяная вода — 45 мл.
Очищенную от кожуры и семечек тыкву запекаем в духовке при температуре 200 градусов до тех пор, пока она не станет мягкой, а затем делаем из нее пюре.
Смешиваем соль, сахар и муку, добавляем сливочное масло и растираем в крошку. Делаем в этой массе углубление посередине и медленно добавляем туда ледяную воду. Тесто самостоятельно соберется в комок, и вам не придется его месить.
Тесто раскатываем толщиной 2–3 см и помещаем в форму, немного потыкаем его сверху вилкой, после чего отправляем в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Даем остыть и убираем в морозилку на 2 часа.
Пропускаем творог через сито, смешиваем с сахаром и сметаной до тех пор, пока не получится однородная масса. Добавляем яйца, крахмал, ванилин и еще раз тщательно перемешиваем.
Достаем выпеченную основу пирога из морозилки и наносим на нее 300 граммов начинки. Аккуратно накрываем пищевой пленкой и на час убираем в холодильник.
Оставшуюся начинку смешиваем с тыквенным пюре и корицей, затем выливаем на основу пирога и начинку. Выпекать в духовке, разогретой до 160 градусов, 45 минут.
Даем пирогу остыть и отправляем в холодильник на 3 часа. После этого можно наслаждаться вкусом тыквенного пирога с творогом.
Тыквенный пирог со сгущенкой
Тыква и сгущенка вместе? Что? Да! Этот рецепт еще называют американским тыквенным пирогом, и тыква для его приготовления должна быть очень сладкой. Понадобятся привычные ингредиенты:
тыква — 300 г;
пшеничная мука — 160 г;
яйца — 2 шт.;
сгущенное молоко — 200 г;
сливочное масло — 100 г;
имбирь — ½ ч. л.;
молотая корица — ½ ч. л.;
лимонный сок — 1 ч. л.;
соль — 5 г.
Очистите тыкву от кожуры и семечек, порежьте на небольшие ломтики и положите в форму для запекания. В разогретой до 180 градусов духовке подержите ее 40 минут, а затем сделайте пюре.
Натрите на терке сливочное масло, смешайте его с мукой и солью, вымесите тесто до однородной консистенции. Распределите тесто по форме, высотой 4 см, наколите вилкой несколько раз и выпекайте в духовке 15 минут при 180 градусах.
Взбейте 2 яйца вместе с тыквенным пюре, добавьте в него корицу, имбирь, сгущенное молоко, лимонный сок, после чего снова взбейте начинку и вылейте на корж. Поставьте пирог в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Когда начинка станет плотной — тыквенный пирог со сгущенкой готов.
Тыквенный пирог с манкой
Этот рецепт понравится зожницам и адептам ПП, ведь при приготовлении тыквенного пирога не используется мука. А еще его очень любят дети, даже те, кто воротят нос от манной каши (мы проверяли). Записывайте ингредиенты:
крупа манная — 200 г;
тыква — 200 г;
лимон — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
кефир — 250 г;
растительное масло — 50 г;
сливочное масло — 30 г;
разрыхлитель — 5 г;
сахар — 50 г;
соль — 3 г.
Высыпьте манку в кефир, перемешайте и оставьте на 10 минут. Добавьте сахар, яйцо и тщательно перемешайте. Теперь отправьте туда растительное масло и разрыхлитель, снова перемешайте.
Очистите от кожуры и семян тыкву и протрите на мелкой терке, с лимона срежьте цедру и добавьте в тесто. Перемешайте до получения однородной массы.
Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и присыпьте мукой, затем выложите туда тесто. Выпекать 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
А вы любите пироги с тыквой?