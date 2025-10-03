Как приготовить баклажаны с помидорами: 6 аппетитных рецептов

Баклажаны и помидоры как будто созданы друг для друга. Их сочетание — это всегда вкусно и полезно. Можно приготовить салаты, рагу и даже суп. Подготовили для вас 6 несложных рецептов, с которым справится даже начинающий повар.
Закуска из баклажанов, помидоров и крекеров
Необычный салат-закуска из жареных баклажанов и помидоров на соленых крекерах подойдет и для праздничного стола, и для быстрого перекуса. Блюдо выглядит очень привлекательно. Крекер будет приятно похрустывать, а соус-заправка придаст ей пикантность. Майонез можно заменить на менее калорийную сметану.
Ингредиенты:
баклажаны — 1-2 шт.;
помидоры — 2-3 шт.;
крекеры соленые — 50 г;
сыр твердый — 150 г;
майонез — 3-4 ст. л.;
чеснок — 3 зубчика;
укроп, петрушка — 2-3 веточки;
масло растительное — для жарки;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны нарежьте кружочками, толщиной по полсантиметра, присыпьте солью. Оставьте на 15 минут. Обжарьте с двух сторон до румяности.
Для соуса-заправки натрите сыр, заправьте его майонезом. Добавьте мелко нарубленную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешайте.
На плоскую тарелку выложите соленые крекеры, сверху — жареные баклажаны. Смажьте овощи соусом-заправкой.
Помидоры нарежьте кружочками и также уложите сверху на закуску. Смажьте соусом-заправкой.
Повторите слои: баклажаны — соус — помидоры — соус несколько раз. Оставьте закуску пропитаться. После этого подавайте на стол.
Баклажаны с брынзой и помидорами в духовке
Баклажаны с помидорами и брынзой в духовке могут стать прекрасным основным блюдом, если подать на стол сразу из духовки. При формировании лодочки из баклажана мякоть не нужно убирать полностью. Достаточно сделать углубления, чтобы поместилось несколько ложек начинки. Готовое блюдо сверху можно украсить свежей зеленью и посыпать измельченными орешками.
Ингредиенты:
баклажан — 1 шт.;
помидор — 1 шт.;
брынза — 80 г;
соус соевый — 1 ч. л.;
масло растительное — 1 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик;
зелень — 1-2 веточки;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Баклажан разрежьте вдоль на две половинки, сделайте углубление, удалив мякоть, смажьте их внутри соевым соусом.
Помидор и брынзу порежьте мелким кубиком, выложите в миску. Добавьте сюда же пропущенный через пресс чеснок и порубленную зелень. Все посолите и перемешайте.
Заполните смесью баклажаны и выложите на противень, смазанный растительным маслом.
Поставьте в горячую духовку и запекайте их в течение 20–30 минут при температуре 180 градусов.
Теплый салат с баклажанами, помидорами и сыром
Этот теплый овощной салат отлично подойдет для ужина прохладным осенним днем. Вкус баклажанов прекрасно раскрывается в сочетании со сладкими томатами черри и мягким сыром. Кисло-сладкий соус лучше купить готовый в магазине, так вы сэкономите время на приготовление. Яркость блюду придадут подсушенные кедровые орешки.
Ингредиенты:
баклажан — 1 шт.;
сыр — 50 г;
помидоры черри — 5–7 шт.;
шпинат — 50 г;
кедровые орешки — 1 ст. л.;
кисло-сладкий соус — 1-2 ч. л.;
масло растительное — 2-3 ст. л.;
кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Баклажан нарежьте на маленькие кубики. Подсолите и оставьте на 15 минут. После добавьте крахмал, перемешайте.
Обжарьте баклажаны в растительном масле до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце.
Помидоры черри нарежьте на 2–4 части. Кедровые орехи подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета.
Шпинат выложите в тарелку для подачи. Добавьте сверху теплые баклажаны, мягкий сыр и помидоры черри. Немного посолите и поперчите.
Добавьте кисло-сладкий соус, сверху посыпьте салат кедровыми орешками.
Рагу из баклажанов с помидорами
Рагу одинаково прекрасно в горячем и холодном виде. В первом случае оно подается как основное блюдо, во втором — как закуска или начинка для бутербродов, гарнир к мясу или рыбе. Перед подачей посыпьте рагу свежей зеленью.
Ингредиенты:
баклажаны — 2 шт.;
помидоры — 2-3 шт.;
лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 2 ст. л.;
зелень — 1-2 веточки;
базилик, прованские травы — по вкусу;
сок лимона, соль — по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны нарежьте на средние кубики, посыпьте солью, оставьте на 15 минут.
Помидоры разрежьте пополам, ложкой выньте мякоть, положите ее в миску. Остальную часть нарежьте кубиками.
В мякоть с помидорами добавьте измельченный чеснок, рубленую зелень, базилик, прованские травы и соль.
Баклажаны обжарьте в глубокой сковородке или в мультиварке в течение 10 минут. Затем добавьте к ним репчатый лук, нарезанный кубиками. Потушите все вместе еще 10 минут. Влейте томатный соус со специями и снова тушите 10 минут.
Добавьте кусочки помидоров и тушите все вместе еще 5 минут, аккуратно перемешивая. По желанию сбрызните овощи лимонным соком.
Рулетики из баклажанов с помидорами
Рулетики из баклажанов с помидорами — частый гость ресторанных меню. Но закуску легко и быстро можно приготовить дома. Баклажан нужно нарезать полосками как можно тоньше, тогда рулетики будут просто таять во рту. Майонез можно заменить мягким сыром. Перед подачей закуску лучше поставить в холодильник на 10–15 минут.
Ингредиенты:
баклажаны — 3 шт.;
небольшие помидоры — 3 шт.;
растительное масло — 2 ст. л.;
чеснок — 3 зубчика;
петрушка или укроп — несколько веточек;
майонез — 3-4 ст. л.;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Срежьте кончики баклажанов, нарежьте овощи вдоль тонкими полосками.
Подрумяньте их в сковороде с маслом с двух сторон. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.
Измельчите чеснок и зелень, смешайте с майонезом.
Помидоры нарежьте крупными кусочками.
Смажьте остывшие баклажаны соусом, положите на край кусочек помидора и сверните в рулетики.
Суп с ребрышками, баклажанами и помидорами
Оригинальный и очень вкусный суп. Его можно приготовить с мясом и без него в любой сезон. Если уменьшить количество воды, суп легко превращается во второе блюдо. В любом варианте овощи, приготовленные на сковородке или в мультиварке, согреют и насытят холодной осенью.
Ингредиенты:
баклажаны — 1 шт.;
помидоры — 2 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
картошка — 3 шт.;
фасоль стручковая зеленая — 200 г;
морковь — 1 шт.;
лук (небольшой) — 1 шт.;
говяжьи ребрышки — 700 г;
томатная паста — 2 ст. л.;
соль, черный молотый перец — по вкусу;
лавровый лист — 2 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 2-3 ст. л.;
зелень — по вкусу.
Приготовление:
В кастрюлю добавьте растительное масло, нагрейте его и отправьте ребра обжариваться до золотистой корочки. Потом налейте воду, слегка посолите и варите 1,5 часа.
Картошку, баклажаны и помидоры нарежьте кубиками среднего размера, фасоль — небольшими кусочками. Морковь и болгарский перец — брусочками, лук — максимально мелко.
Сначала добавьте в кастрюлю с ребрышками баклажаны и фасоль, готовьте 5–7 минут. Затем отправьте в кастрюлю остальные овощи.
Добавьте томатную пасту и лавровый лист. При необходимости долейте воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на среднем огне около 15 минут.
Суп посолите и поперчите. Отправьте в кастрюлю нарезанный мелко чеснок. Перед подачей украсьте зеленью.
