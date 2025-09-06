Превращаем урожай в алкоголь: 5 незабываемых рецептов настоек на водке

Перед тем как приступить к ароматному делу настаивания, убедитесь, что у вас под рукой есть всё необходимое:

стеклянная тара объемом 1,5–2 л с широким горлом для настаивания основы; стеклянные бутылки для разлива и дальнейшего хранения готового продукта; посуда, пригодная для нагрева на используемой плите (газовой, электрической, индукционной); большая воронка с возможностью прокладывания фильтрующих материалов или дуршлаг; запас марлевого бинта или более специфических фильтров, предназначенных для процеживания жидкостей.

Дополнительно запаситесь недюжинным энтузиазмом, а с плодами и так проблем особых нет. Кроме того, что перед использованием их для приготовления алкоголя стоит провести тщательную переборку, выкидывая всё порченное в мусор.

Ну всё, теперь точно пора приступать к готовке.