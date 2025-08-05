Где в Ярославле поесть сытно и бюджетно? Жители города предложили свои варианты

Редакция 76.RU решили выяснить, какая столовая в Ярославле лучшая. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях и рассказать, почему именно это заведение общепита заслуживает почетного звания. Выбираем полуфиналистов.
Какие варианты называли чаще всего:
ресторан «Базар»;
ресторан в гипермаркете «Глобус»;
столовая «Поляна» на улице Гагарина;
столовая «Русская трапеза» в ТЦ «Омега»;
кафе «Салат»;
столовая «Парижанка»;
столовая «Монастырская трапезная»;
кафе «Избушка»;
кафе «Вкусный бульвар»;
кафе «Одесса»;
кафе «City кафе» в ТЦ «Тандем»;
кафе «Город» в ТЦ «Фараон»;
столовая «Маяк» на территории Бизнес-центра «Красный маяк»;
столовая «Друзья» на улице Урицкого.
Вот как описали свой выбор некоторые из читателей.
«Кафе „Салат“ около исторического факультета ЯГПУ. А если вам до 30 лет, будет скидка приличная. Студенческий не всегда спрашивают», — поделился наблюдением читатель телеграм-канала.
«Однозначно „Поляна“. Уже пять лет на обеды только туда мотаюсь», — рассказал Сергей.
«В столовой на Ленинградском, 33 реально вкусно. Солянка обалденная», — считает читательница Виктория.
В нашем телеграм-канале мы проводим голосование за лучшую столовую из вариантов, которые чаще всего называли читатели.
7 августа редакция 76.RU выберет пять заведений, которые наберут больше всего голосов, и запустит финальное голосование.
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