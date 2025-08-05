Где в Ярославле поесть сытно и бюджетно? Жители города предложили свои варианты

Ярославцы назвали лучшие столовые в городе Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Редакция 76.RU решили выяснить, какая столовая в Ярославле лучшая. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях и рассказать, почему именно это заведение общепита заслуживает почетного звания. Выбираем полуфиналистов.

Какие варианты называли чаще всего:

ресторан «Базар»;

ресторан в гипермаркете «Глобус»;

столовая «Поляна» на улице Гагарина;

столовая «Русская трапеза» в ТЦ «Омега»;

кафе «Салат»;

столовая «Парижанка»;

столовая «Монастырская трапезная»;

кафе «Избушка»;

кафе «Вкусный бульвар»;

кафе «Одесса»;

кафе «City кафе» в ТЦ «Тандем»;

кафе «Город» в ТЦ «Фараон»;

столовая «Маяк» на территории Бизнес-центра «Красный маяк»;

столовая «Друзья» на улице Урицкого.

Вот как описали свой выбор некоторые из читателей.

«Кафе „Салат“ около исторического факультета ЯГПУ. А если вам до 30 лет, будет скидка приличная. Студенческий не всегда спрашивают», — поделился наблюдением читатель телеграм-канала.

«Однозначно „Поляна“. Уже пять лет на обеды только туда мотаюсь», — рассказал Сергей.

«В столовой на Ленинградском, 33 реально вкусно. Солянка обалденная», — считает читательница Виктория.

В нашем телеграм-канале мы проводим голосование за лучшую столовую из вариантов, которые чаще всего называли читатели.

Какая столовая самая лучшая в Ярославле? Источник: 76.ru — Ярославль онлайн / t.me

Какое заведение попадет в финал голосования? Источник: 76.ru — Ярославль онлайн / t.me

7 августа редакция 76.RU выберет пять заведений, которые наберут больше всего голосов, и запустит финальное голосование.