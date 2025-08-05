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Еда Голосование Где в Ярославле поесть сытно и бюджетно? Жители города предложили свои варианты

Где в Ярославле поесть сытно и бюджетно? Жители города предложили свои варианты

В нашем телеграм-канале ярославцы выбирают лучшую столовую в городе

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1 комментарий
Ярославцы назвали лучшие столовые в городе | Источник: Максим Серков / NGS42.RUЯрославцы назвали лучшие столовые в городе | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Ярославцы назвали лучшие столовые в городе

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Редакция 76.RU решили выяснить, какая столовая в Ярославле лучшая. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях и рассказать, почему именно это заведение общепита заслуживает почетного звания. Выбираем полуфиналистов.

Какие варианты называли чаще всего:

  • ресторан «Базар»;

  • ресторан в гипермаркете «Глобус»;

  • столовая «Поляна» на улице Гагарина;

  • столовая «Русская трапеза» в ТЦ «Омега»;

  • кафе «Салат»;

  • столовая «Парижанка»;

  • столовая «Монастырская трапезная»;

  • кафе «Избушка»;

  • кафе «Вкусный бульвар»;

  • кафе «Одесса»;

  • кафе «City кафе» в ТЦ «Тандем»;

  • кафе «Город» в ТЦ «Фараон»;

  • столовая «Маяк» на территории Бизнес-центра «Красный маяк»;

  • столовая «Друзья» на улице Урицкого.

Вот как описали свой выбор некоторые из читателей.

«Кафе „Салат“ около исторического факультета ЯГПУ. А если вам до 30 лет, будет скидка приличная. Студенческий не всегда спрашивают», — поделился наблюдением читатель телеграм-канала.

«Однозначно „Поляна“. Уже пять лет на обеды только туда мотаюсь», — рассказал Сергей.

«В столовой на Ленинградском, 33 реально вкусно. Солянка обалденная», — считает читательница Виктория.

В нашем телеграм-канале мы проводим голосование за лучшую столовую из вариантов, которые чаще всего называли читатели.

Какая столовая самая лучшая в Ярославле?

Источник:

76.ru — Ярославль онлайн / t.me

Какое заведение попадет в финал голосования?

Источник:

76.ru — Ярославль онлайн / t.me

7 августа редакция 76.RU выберет пять заведений, которые наберут больше всего голосов, и запустит финальное голосование.

Обо всём важном и интересном мы рассказываем в соцсетях. Самое активное обсуждение местной и федеральной повестки, подробности, фото и видео — в нашем канале в Telegram.

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Комментарии
1
Гость
14 минут
Без вариантов. Кафе "Город" в подвале "Фараона" в Ярославле на ул. Гоголя.
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