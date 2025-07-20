Вам нужно это попробовать: 6 рецептов вкуснейшего варенья из вишни

Лето рано или поздно закончится, а варенье останется с вами еще надолго Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Не любите вишневое варенье? Скорее всего, вы просто не умеете его готовить. Чтобы не быть голословными, собрали для вас 6 рецептов божественного варенья из вишни. Они понравятся и гурманам, и опытным хозяйкам, и даже тем, кому не нравится подолгу стоять у плиты.

Вишневое варенье-пятиминутка

Этот рецепт — просто находка для тех, кто ищет, как сварить вкуснейшее вишневое варенье попроще и не хочет долго стоять у плиты. Вам понадобится:

вишня без косточек — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала помытую ягоду пересыпьте сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте пускать сок на 4–5 часов. После того как сахар растворился, доведите кастрюлю с вишней до кипения на медленном огне. Добавьте немного нагрев и подержите 5 минут, время от времени снимая пенку. Теперь дождитесь, пока будущее лакомство остынет, и повторите процедуру еще два раза. Готово — можете раскладывать по банкам.

Вишневое варенье в мультиварке

А что, и так можно? Да! Приготовление варенья в мультиварке не потребует много усилий, а результат порадует и домочадцев, и даже самого взыскательного кулинарного критика.

вишня — 600 г;

сахар — 200 г;

питьевая вода — 200 мл.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Удалите косточки и ножки у вишни, чистые ягоды высушите на бумажном полотенце, а затем отправьте в чашу мультиварки. Засыпьте сахаром на 2 часа, после чего добавьте воду. Выберите в мультиварке режим «Десерт» и готовьте варенье, не закрывая крышку, ведь время от времени нужно убирать пену. Готовое варенье залейте в простерилизованные банки и закрутите крышками, затем переверните и дайте охладиться.

Вишневое варенье с ванилью и шоколадом

Этот рецепт для тех, кто хочет изысканного вкуса, ведь вишня и шоколад — это просто сладкая парочка. Вам понадобится:

вишня без косточек — 400 г;

сахар — 250 г;

ваниль — ¼ стручка;

темный шоколад — 70 г.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Засыпанную сахаром вишню вскипятите на медленном огне, затем добавьте ваниль и помешивайте около получаса. После этого засыпьте шоколадную крошку, тщательно помешайте и варите еще пару минут. Готовое варенье залейте в стерильную банку, закатайте и переверните вверх дном остывать.

Вишневое варенье с черной смородиной

Вот идеальное июльское комбо для любителей ягод — зачем выбирать между вишней и черной смородиной, когда можно приготовить изысканное варенье два в одном? Чтобы приготовить вкуснотищу, вам понадобится:

черная смородина — 1 кг;

вишня без косточек — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

С помощью блендера измельчите смородину, добавьте в эту массу 0,5 кг сахара и поставьте на слабый огонь. Доведите до кипения, а затем опустите туда вишню и оставшийся сахар. Продолжайте помешивать и снова вскипятите варенье, подержите на среднем огне его еще 10–15 минут. Готовое душистое лакомство разлейте по банкам.

Вишневое варенье с апельсином

Рецепт для настоящих гурманов и ценителей сезонных ягод. В таком варенье ни один витамин не пропадет и придаст вам силы и бодрости зимой. Для его приготовления потребуется:

вишня — 1,5 кг;

апельсин крупный — 1 шт.;

сахар — 1,3 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Помытую и очищенную от косточек вишню пересыпаем сахаром и оставляем на 2-2,5 часа. Когда сахар растворится в вишневом соке, ставим кастрюлю на средний огонь и ждем, пока закипит. Затем томим на медленном огне около получаса и снимаем пенку. Оставим варенье на 2-3 часа, а тем временем займемся апельсином: снимаем цедру и выжимаем сок так, чтобы получилось 100 мл сока и 2 столовых ложки измельченной цедры.

Объединяем вишню и апельсиновый сок, доведя на малом огне варенье до кипящего состояния, потом варим еще полчаса и выкладываем в сухие стерильные банки. А дальше всего ничего — закрыть крышкой, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и дать остыть.

Вишневое варенье с желатином

Этот рецепт понравится поклонникам густого и тягучего варенья, а главное — никакой химии! Вам будут необходимы:

вишня без косточек — 1 кг;

сахар — 700 г;

быстрорастворимый желатин — 2 ст. л.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа