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Еда Что приготовить Инструкция Вам нужно это попробовать: 6 рецептов вкуснейшего варенья из вишни

Вам нужно это попробовать: 6 рецептов вкуснейшего варенья из вишни

Настало время подумать о заготовках

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Лето рано или поздно закончится, а варенье останется с вами еще надолго | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЛето рано или поздно закончится, а варенье останется с вами еще надолго | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Лето рано или поздно закончится, а варенье останется с вами еще надолго

Источник:
Артём Устюжанин / MSK1.RU

Не любите вишневое варенье? Скорее всего, вы просто не умеете его готовить. Чтобы не быть голословными, собрали для вас 6 рецептов божественного варенья из вишни. Они понравятся и гурманам, и опытным хозяйкам, и даже тем, кому не нравится подолгу стоять у плиты.

Вишневое варенье-пятиминутка

Этот рецепт — просто находка для тех, кто ищет, как сварить вкуснейшее вишневое варенье попроще и не хочет долго стоять у плиты. Вам понадобится:

  • вишня без косточек — 1 кг;

  • сахар — 1 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Сначала помытую ягоду пересыпьте сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте пускать сок на 4–5 часов. После того как сахар растворился, доведите кастрюлю с вишней до кипения на медленном огне. Добавьте немного нагрев и подержите 5 минут, время от времени снимая пенку. Теперь дождитесь, пока будущее лакомство остынет, и повторите процедуру еще два раза. Готово — можете раскладывать по банкам.

Вишневое варенье в мультиварке

А что, и так можно? Да! Приготовление варенья в мультиварке не потребует много усилий, а результат порадует и домочадцев, и даже самого взыскательного кулинарного критика.

  • вишня — 600 г;

  • сахар — 200 г;

  • питьевая вода — 200 мл.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Удалите косточки и ножки у вишни, чистые ягоды высушите на бумажном полотенце, а затем отправьте в чашу мультиварки. Засыпьте сахаром на 2 часа, после чего добавьте воду. Выберите в мультиварке режим «Десерт» и готовьте варенье, не закрывая крышку, ведь время от времени нужно убирать пену. Готовое варенье залейте в простерилизованные банки и закрутите крышками, затем переверните и дайте охладиться.

Вишневое варенье с ванилью и шоколадом

Этот рецепт для тех, кто хочет изысканного вкуса, ведь вишня и шоколад — это просто сладкая парочка. Вам понадобится:

  • вишня без косточек — 400 г;

  • сахар — 250 г;

  • ваниль — ¼ стручка;

  • темный шоколад — 70 г.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Засыпанную сахаром вишню вскипятите на медленном огне, затем добавьте ваниль и помешивайте около получаса. После этого засыпьте шоколадную крошку, тщательно помешайте и варите еще пару минут. Готовое варенье залейте в стерильную банку, закатайте и переверните вверх дном остывать.

Вишневое варенье с черной смородиной

Вот идеальное июльское комбо для любителей ягод — зачем выбирать между вишней и черной смородиной, когда можно приготовить изысканное варенье два в одном? Чтобы приготовить вкуснотищу, вам понадобится:

  • черная смородина — 1 кг;

  • вишня без косточек — 1 кг;

  • сахар — 1 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

С помощью блендера измельчите смородину, добавьте в эту массу 0,5 кг сахара и поставьте на слабый огонь. Доведите до кипения, а затем опустите туда вишню и оставшийся сахар. Продолжайте помешивать и снова вскипятите варенье, подержите на среднем огне его еще 10–15 минут. Готовое душистое лакомство разлейте по банкам.

Вишневое варенье с апельсином

Рецепт для настоящих гурманов и ценителей сезонных ягод. В таком варенье ни один витамин не пропадет и придаст вам силы и бодрости зимой. Для его приготовления потребуется:

  • вишня — 1,5 кг;

  • апельсин крупный — 1 шт.;

  • сахар — 1,3 кг.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Помытую и очищенную от косточек вишню пересыпаем сахаром и оставляем на 2-2,5 часа. Когда сахар растворится в вишневом соке, ставим кастрюлю на средний огонь и ждем, пока закипит. Затем томим на медленном огне около получаса и снимаем пенку. Оставим варенье на 2-3 часа, а тем временем займемся апельсином: снимаем цедру и выжимаем сок так, чтобы получилось 100 мл сока и 2 столовых ложки измельченной цедры.

Объединяем вишню и апельсиновый сок, доведя на малом огне варенье до кипящего состояния, потом варим еще полчаса и выкладываем в сухие стерильные банки. А дальше всего ничего — закрыть крышкой, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и дать остыть.

Вишневое варенье с желатином

Этот рецепт понравится поклонникам густого и тягучего варенья, а главное — никакой химии! Вам будут необходимы:

  • вишня без косточек — 1 кг;

  • сахар — 700 г;

  • быстрорастворимый желатин — 2 ст. л.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Засыпьте вишню сахаром, перемешанным с желатином, и оставьте в холодильнике на 12 часов. После этого доведите смесь на медленном огне до закипания и поварите еще 5 минут, а затем разлейте по банкам, остудите и снова уберите в холодильник — там варенье получит идеальную густоту.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Варенье Ягодное варенье Вишня Десерт Сладости Витамины Вкусная еда Полезная еда Заготовки на зиму Домашние заготовки Ягоды Апельсин Мультиварка Рецепт варенья Смородина Шоколад Лето Сад Огород
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