Сколько вишни можно съесть в день и кому ее нельзя совсем — отвечают врачи

Иногда вишня может оказаться той еще бомбой. Для здоровья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Яркая, ароматная, летняя — вишня давно в топе любимых ягод у многих россиян. Летом она так и просится в рот, и кажется, что можно наслаждаться этим вкусом без остановки — пока не лопнешь. К тому же вишня не только вкусна, но и полезна, так как в ее составе есть антиоксиданты, мелатонин, клетчатка. Однако при неправильном подходе вишня может испортить пищеварение, повысить уровень сахара в крови и обострить хронические болезни. Что важно знать перед тем, как налечь на миску ягод, — спросили у специалистов и рассказываем по порядку.

Чем полезна вишня

Вишня — не только символ лета, но и ценный источник полезных веществ. Она богата антиоксидантами, калием и флавоноидами.

— Употребление вишни снижает уровень мочевой кислоты (важно при подагре), облегчает мышечные боли после физических нагрузок, а также способствует нормализации сна благодаря содержанию мелатонина, — отмечает нутрициолог Оксана Видова.

Эта ягода может обогатить рацион витаминами С, А, К и минералами — калием и магнием, а также антоцианами.

— Антоцианы — пигмент, который обладает антиоксидантными свойствами, оказывает противовоспалительный эффект, что важно для поддержки сердечно-сосудистой системы летом, — рассказывает врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. — Эти компоненты могут предотвратить отечность, с которой мы часто начинаем борьбу летом. Клетчатка из вишни поможет кишечнику, так как влияет положительно на перистальтику.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Употребление вишни способно даже замедлить старение.

— Калий в составе ягод регулирует кровяное давление, а клетчатка и органические кислоты очищают сосуды и улучшают обмен липидов, — добавляет нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова.

Чем вредна вишня

Вишня — это ягода с заметным содержанием сахаров, а значит, ее употребление может повысить уровень глюкозы. У сладкой вишни значение гликемического индекса — от 25 до 63.

— В 100 граммах ягод содержится около 12 граммов углеводов, из них около 8 граммов — сахара. Поэтому при диабете, инсулинорезистентности или на низкоуглеводной диете важно соблюдать умеренность, — предупреждает Оксана Видова. — Также косточки вишни содержат амигдалин — вещество, способное в организме превращаться в цианид. Поэтому глотать косточки не стоит, особенно детям.

Кому нельзя есть вишню

В больших количествах вишня может вызвать неприятные ощущения у людей с чувствительным кишечником.

— Людям, склонным к возникновению изжоги, при обострении гастрита, язвы вишня в избыточном количестве может принести вред. Эта ягода усиливает кислотность, так как в ней есть яблочная, лимонная, салициловая кислота, — объясняет Елена Павлова. — При синдроме избыточного бактериального роста, синдроме раздраженного кишечника вишня может усилить образование газов и вздутие.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

С осторожностью стоит есть вишню, если у вас есть проблемы с почками.

— Вишня повышает риск камнеобразования. При склонности к оксалатным конкрементам (наиболее распространенный тип камней в почках, которые часто образуют шипы на поверхности. — Прим. ред.) нужно быть осторожнее: вишня содержит щавелевую кислоту, что может усугубить ситуацию, — отмечает Юлия Попова.

Сколько вишни можно съесть в день

Вишня — это праздник вкуса и кладовая витаминов. Летом так хочется запустить руку в ведро с этой ягодой и наесться до отвала. Однако вишня принесет пользу организму, если употреблять ее дозировано.

— Оптимальное количество вишни в день — 100–200 граммов, это 1–2 стакана. При отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом суточную дозу можно увеличить до 300 граммов, — рекомендует Елена Павлова.

Впрочем, людям с сахарным диабетом стоит быть осторожными с вишней и съедать не более 50–70 граммов в день, даже если очень хочется. И при этом контролировать уровень глюкозы.

— Лучше есть вишню в первой половине дня, чтобы избежать излишней нагрузки на пищеварение и предотвратить резкий подъем сахара перед сном, — советует Юлия Попова.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Если хочется насладиться вкусом вишни и одновременно получить пользу, можно приготовить простой смузи на завтрак. Он подходит для правильного питания, не перегружает углеводами и легко вписывается в рацион. Смузи помогает мягко запустить пищеварение, улучшить микрофлору и снабдить организм антиоксидантами — вкусно, просто и полезно.

Смешайте в блендере 100 граммов вишни (без косточек), 200 миллилитров кефира или натурального йогурта без сахара, 1 чайную ложку семян чиа и щепотку корицы. По желанию — немного эритрита или стевии. Подавайте охлажденным.