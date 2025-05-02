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Еда Обзор Консервы, молочка и бытовая химия: какие товары можно купить в сетевых алкомаркетах

Консервы, молочка и бытовая химия: какие товары можно купить в сетевых алкомаркетах

Что кроме алкоголя можно купить в торговых точках «у дома»

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1 комментарий
В сетевых алкомаркетах ярославцы могут купить продукты на каждый день | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUВ сетевых алкомаркетах ярославцы могут купить продукты на каждый день | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

В сетевых алкомаркетах ярославцы могут купить продукты на каждый день

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

В сетевых алкомаркетах часто можно найти разные продукты — чай, шоколадки, снеки и даже молочку и яйца. Мы спросили ярославцев в нашем телеграм-канале, покупают ли они еду в подобных торговых точках. Кто-то ценит такие магазины за близость к дому, а кому-то удается находить там товары дешевле, чем в супермаркетах.

«Беру иногда снеки. Но вижу, что люди берут и колбасу, и пельмени, закусывать то надо», — поделился читатель нашего телеграм-канала.

«Потому что в шаге от дома. Почему бы не купить там сыр или яблоки?», — с таким комментарием от нашего читателя и не поспоришь.

«Беру молочку, яйца, чай, тортильи, сливки порционные. Дешевле, чем в сетевых магазинах и рядом с домом», — судя по комментарию, читатели покупают в алкомаркете продукты на каждый день.

Мы решили посмотреть, что можно купить в подобных магазинах.

Сеть магазинов «Бристоль»

В этой сети магазинов «у дома» ярославцам предлагают не только алкогольные напитки и снеки, но и продукты, которые есть в любых супермаркетах. Тут на полках можно найти сыры, молочку, йогурты, консервы и кондитерские изделия. Есть даже бытовая химия, шампуни, одноразовая посуда, салфетки и туалетная бумага.

Ярославцы могут купить сыры, молочку, паштеты и рыбу | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЯрославцы могут купить сыры, молочку, паштеты и рыбу | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Отдельный холодильник с колбасами и сосисками | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUОтдельный холодильник с колбасами и сосисками | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Продают консервы из свинины и говядины, подсолнечное масло и специи | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUПродают консервы из свинины и говядины, подсолнечное масло и специи | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Небольшая полка с шампунями, губками, средствами для мытья посуды, порошками для стирки | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНебольшая полка с шампунями, губками, средствами для мытья посуды, порошками для стирки | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
А здесь разложены мыло, товары для гигиены, гели для душа и туалетная бумага | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUА здесь разложены мыло, товары для гигиены, гели для душа и туалетная бумага | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Ярославцы покупают здесь яйца. По словам горожан, тут десяток стоит дешевле, чем в супермаркете | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЯрославцы покупают здесь яйца. По словам горожан, тут десяток стоит дешевле, чем в супермаркете | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Отдельно в магазине расположены холодильники с мороженым, ящик с фруктами и овощами, стойки со снеками. А рядом с кассой — сладости.

На стендах висят сладкие и соленые ореховые смеси, семечки и сырные закуски | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа стендах висят сладкие и соленые ореховые смеси, семечки и сырные закуски | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Небольшая коробка с фруктами и овощами скромно стоит рядом с кассой | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНебольшая коробка с фруктами и овощами скромно стоит рядом с кассой | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Отдельная стойка отдана лепешкам и тортильям | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUОтдельная стойка отдана лепешкам и тортильям | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Магазин «Красное и белое»

Точки этой сети встречаются в каждом районе города. Магазины чаще всего расположены в жилых домах. Основной ассортимент — алкогольные и безалкогольные напитки. Но есть небольшие полки и холодильники, наполненные всякой всячиной — от продуктов на каждый день до консервов и бытовой химии.

Продукты до потолка расставлены по стеллажам, кое-что лежит в картонных коробках, а скоропортящиеся товары закрыты в холодильниках. Порой до верхних полок не дотянуться. Тогда приходится звать на помощь кассиров, которые вооружившись стремянками помогают достать нужный товар.

В холодильнике&nbsp;— привычные молочные продукты и сыр | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUВ холодильнике&nbsp;— привычные молочные продукты и сыр | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
На соседней полке лежал колбасы, сосиски и соленая рыба | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа соседней полке лежал колбасы, сосиски и соленая рыба | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
На полке аккуратно расставлены консервы, макароны, крупы и бутылки с растительным маслом | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа полке аккуратно расставлены консервы, макароны, крупы и бутылки с растительным маслом | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
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Чуть выше&nbsp;— сахар, сгущенка и овощные консервы в стеклянных банках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЧуть выше&nbsp;— сахар, сгущенка и овощные консервы в стеклянных банках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Пробираемся сквозь тесные проходы между полками и находим стеллаж со сладостями и снеками. Долго задержаться у полки не получится. С каждой стороны стараются протиснуться покупатели и то и дело приходится уступать им проход. Рядом в заваленных коробками холодильниках можно разглядеть мороженое.

Ярославцы покупают здесь шоколад, печенье и другие сладости | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЯрославцы покупают здесь шоколад, печенье и другие сладости | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
В стороне можно найти шоколадные конфеты в подарочных коробках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUВ стороне можно найти шоколадные конфеты в подарочных коробках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Мороженое в холодильниках от разных производителей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUМороженое в холодильниках от разных производителей | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

На кассе и рядом с ней стоят несколько картонных коробок с игрушками. Их яркие и шуршащие упаковки обычно привлекают детей. Хотя и взрослые тоже могут кинуть на них свой взгляд, когда стоят в очереди или пробивают выбранные товары.

Дети точно обратят внимание на яркие разноцветные игрушки | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUДети точно обратят внимание на яркие разноцветные игрушки | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Яркие пакеты беспорядочно лежат в картонных коробках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЯркие пакеты беспорядочно лежат в картонных коробках | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Чтобы найти предметы гигиены и одноразовую посуду, нужно обратить внимание на нижние полки | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЧтобы найти предметы гигиены и одноразовую посуду, нужно обратить внимание на нижние полки | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Магазин «Винный склад»

Торговых точек костромской сети в Ярославле около 20 штук в разных районах города. Мы побывали в магазине на улице Лисицына. Здесь два отдела — первый в основном наполнен напитками, во втором — бакалея и одноразовая посуда, бытовая химия.

На небольших полочках ютятся мясные, рыбные и овощные консервы, масло, специи, соусы и еда для животных | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа небольших полочках ютятся мясные, рыбные и овощные консервы, масло, специи, соусы и еда для животных | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Есть отдельный стеллаж с макаронами | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЕсть отдельный стеллаж с макаронами | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Рядом лежат упаковки круп и каши быстрого приготовления | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUРядом лежат упаковки круп и каши быстрого приготовления | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Стеллаж наполнен упаковками со сладостями | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUСтеллаж наполнен упаковками со сладостями | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Некоторые считают, что в алкомаркетах яйца стоят дешевле, чем в супермаркетах | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНекоторые считают, что в алкомаркетах яйца стоят дешевле, чем в супермаркетах | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
В холодильниках разложены разные сыры и молочка | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUВ холодильниках разложены разные сыры и молочка | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
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Отдельно стоят товары для гигиены и бытовая химия | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUОтдельно стоят товары для гигиены и бытовая химия | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU
Среди мелочёвки на кассе можно увидеть и баночку с медом. Тут его продают за 269 рублей за килограмм. | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUСреди мелочёвки на кассе можно увидеть и баночку с медом. Тут его продают за 269 рублей за килограмм. | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Покупаете продукты в алкомаркетах?

Да, часто
Беру только закуски и напитки
Захожу редко
Обхожу такие магазины стороной
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Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
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Комментарии
2
Гость
11 минут
если водку запивать молоком то больше войдёт
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