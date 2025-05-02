Консервы, молочка и бытовая химия: какие товары можно купить в сетевых алкомаркетах

В сетевых алкомаркетах ярославцы могут купить продукты на каждый день Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU











В сетевых алкомаркетах часто можно найти разные продукты — чай, шоколадки, снеки и даже молочку и яйца. Мы спросили ярославцев в нашем телеграм-канале, покупают ли они еду в подобных торговых точках. Кто-то ценит такие магазины за близость к дому, а кому-то удается находить там товары дешевле, чем в супермаркетах.

«Беру иногда снеки. Но вижу, что люди берут и колбасу, и пельмени, закусывать то надо», — поделился читатель нашего телеграм-канала.

«Потому что в шаге от дома. Почему бы не купить там сыр или яблоки?», — с таким комментарием от нашего читателя и не поспоришь.

«Беру молочку, яйца, чай, тортильи, сливки порционные. Дешевле, чем в сетевых магазинах и рядом с домом», — судя по комментарию, читатели покупают в алкомаркете продукты на каждый день.



Мы решили посмотреть, что можно купить в подобных магазинах.

Сеть магазинов «Бристоль»

В этой сети магазинов «у дома» ярославцам предлагают не только алкогольные напитки и снеки, но и продукты, которые есть в любых супермаркетах. Тут на полках можно найти сыры, молочку, йогурты, консервы и кондитерские изделия. Есть даже бытовая химия, шампуни, одноразовая посуда, салфетки и туалетная бумага.

Отдельно в магазине расположены холодильники с мороженым, ящик с фруктами и овощами, стойки со снеками. А рядом с кассой — сладости.

Магазин «Красное и белое»

Точки этой сети встречаются в каждом районе города. Магазины чаще всего расположены в жилых домах. Основной ассортимент — алкогольные и безалкогольные напитки. Но есть небольшие полки и холодильники, наполненные всякой всячиной — от продуктов на каждый день до консервов и бытовой химии.



Продукты до потолка расставлены по стеллажам, кое-что лежит в картонных коробках, а скоропортящиеся товары закрыты в холодильниках. Порой до верхних полок не дотянуться. Тогда приходится звать на помощь кассиров, которые вооружившись стремянками помогают достать нужный товар.

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Пробираемся сквозь тесные проходы между полками и находим стеллаж со сладостями и снеками. Долго задержаться у полки не получится. С каждой стороны стараются протиснуться покупатели и то и дело приходится уступать им проход. Рядом в заваленных коробками холодильниках можно разглядеть мороженое.

На кассе и рядом с ней стоят несколько картонных коробок с игрушками. Их яркие и шуршащие упаковки обычно привлекают детей. Хотя и взрослые тоже могут кинуть на них свой взгляд, когда стоят в очереди или пробивают выбранные товары.

Магазин «Винный склад»

Торговых точек костромской сети в Ярославле около 20 штук в разных районах города. Мы побывали в магазине на улице Лисицына. Здесь два отдела — первый в основном наполнен напитками, во втором — бакалея и одноразовая посуда, бытовая химия.

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