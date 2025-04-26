Не такой уж он и полезный: 5 причин, по которым вам нельзя есть творог

Даже творожные сырники могут превратиться из диетического во вредный продукт, если у вас непереносимость лактозы Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Творог — один из самых популярных продуктов в здоровом питании, ведь он богат белком, кальцием, пробиотиками и витаминами группы B. Но при всей его полезности этот продукт подходит далеко не каждому. Некоторым людям стоит употреблять творог с осторожностью или даже исключить из рациона. Узнали у экспертов, кому и почему нельзя есть творог совсем, а кому нужно ограничить его употребление.

Причина первая. Непереносимость лактозы

Творог содержит молочный сахар — лактозу, хотя и в меньшем количестве, чем молоко. Поэтому у людей с лактазной недостаточностью творог может вызывать вздутие, диарею, боли в животе.

— При брожении количество лактозы уменьшается, и это может быть выходом для людей с лактазной недостаточностью, — рассказывает гастроэнтеролог Елена Павлова. — При тяжелой степени лактазной недостаточности даже творог может давать неприятные реакции: брожение и бурление в животе, изменение кожи в виде сыпи, отечность. Тогда, безусловно, исключаем его из рациона.

Елена Павлова — гастроэнтеролог, врач общей практики, гериатр.

Причина вторая. Аллергия на молочный белок

Казеин, основной белок творога, может быть не менее опасен, чем лактоза. Его избыток может вызвать непереносимость и аллергию — сыпь, отеки, проблемы с дыханием и кишечником.

— Существуют реакции не только на лактозу, но и на казеин. И как раз в твороге казеина больше, — предупреждает Елена Павлова. — Поэтому именно после него могут возникать неприятные симптомы, если лактозу вы переносите хорошо.

— Выход — полностью исключить молочные продукты или перейти на растительные аналоги — тофу, миндальный или кокосовый «творог», — советует нутрициолог Юлия Попова.

Юлия Попова — семейный нутрициолог, парафармацевт.

Причина третья. Проблемы с ЖКТ

Жирный творог (с содержанием жира 9% и выше) может усиливать изжогу у людей с рефлюксом. Повышенная кислотность творога раздражает слизистую желудка при гастрите. А при синдроме раздраженного кишечника творог нередко вызывает вздутие и болезненные ощущения.

— Сырой творог — это холодный продукт и может давать слизь, поэтому крайне нежелательно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: язвенной болезнью, болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом, — предостерегает Елена Павлова. — И даже при гастрите творог может раздражать слизистые, так как он кислый.

Причина четвертая. Заболевания почек

Высокое содержание белка (до 20 граммов на 100 граммов продукта) нагружает наши почки. Поэтому при «песке», камнях, повышении уратов и хронической болезни почек избыток протеина может ухудшить самочувствие. Однако это не повод совсем исключать творог из рациона.

— Чем ниже скорость фильтрации почек, тем меньше нужно белка. Если у здорового человека это 0,8–1 грамм на 1 килограмм веса, то при существенных нарушениях (3–4-я стадии почечной недостаточности) расчет белка снижается до 0,3–0,6 грамма на 1 килограмм веса, — объясняет Елена Павлова. — Количество творога можно сократить — есть не каждый день, но всё же оставить в рационе. Ограничить творог людям с почечной патологией важно в связи с наличием натрия, который крайне нежелателен при этом состоянии.

Причина пятая. Гормональные нарушения

При гормональных нарушениях, таких как акне и гинекологические проблемы, творог может навредить. Молочные продукты влияют на уровень инсулина и фактора роста IGF-1, что способно усиливать воспаления на коже и повышать риск развития гормонозависимых заболеваний, особенно при эндометриозе. Однако это не повод отказываться от творога.

— В таких случаях нужно наблюдать за реакцией организма на творог, при необходимости сократить потребление, — рекомендует Юлия Попова.

Однако творог намного полезнее молока для людей, имеющих другие эндокринные заболевания, например сахарный диабет.

— Творог обладает сравнительно низким гликемическим и инсулиновым индексом, — рассказывает Елена Павлова. — По данным литературы, гликемический — 30, а инсулиновый — 45, что невысоко в сравнении с молоком. Поэтому для лиц с сахарным диабетом творог будет предпочтительнее, чем молоко.

Когда еще нельзя есть творог

Многое зависит от способа и времени употребления творога. Некоторые привычки могут сводить пользу продукта к нулю и даже провоцировать неприятные реакции со стороны пищеварения. Поэтому не рекомендуется:

есть творог в сыром виде , особенно в сочетании с другими продуктами — это может вызвать брожение и снизить усвоение питательных веществ;

употреблять творог на ночь — в это время пищеварение замедляется, организму сложнее переработать белок, возможно образование слизи даже у тех, кто обычно хорошо переносит молочные продукты;

игнорировать противопоказания — при наличии заболеваний ЖКТ, гормональных нарушениях или аллергии лучше сократить количество творога или заменить его другими источниками белка и кальция, например рыбой, орехами или бобовыми;

покупать некачественный или просроченный продукт — всегда проверяйте свежесть и условия хранения, чтобы избежать пищевых отравлений и кишечных расстройств.