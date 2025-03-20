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Еда истории Десятки тысяч на тортах и моти. Как 14-летний школьник превратил любовь к десертам в бизнес — видео

Десятки тысяч на тортах и моти. Как 14-летний школьник превратил любовь к десертам в бизнес — видео

Его десерты обрели популярность после известного шоу

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Костя Кобзев с детства увлекался кондитерским искусством, уже с шести лет начал готовить десерты. Это необычное хобби привело его на шоу «Кондитер. Дети», где он впечатлил зрителей и жюри, а после финала решил развивать свои навыки дальше.

Сначала он пек на заказ для друзей и знакомых, а затем расширил ассортимент. Несмотря на критику, что такое занятие не для мальчиков, он продолжает заниматься кондитерством и считает, что делает одни из лучших десертов в родной Тюмени. В возрасте 13 лет Костя заработал на профессиональное оборудование и даже на новый iPhone.

Как ему это удалось — смотрите в видео выше.

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