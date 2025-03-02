Кому нельзя есть майонез: врачи назвали целый список противопоказаний

Майонезные ряды впечатляют своим изобилием, но страсть к майонезу может ой как аукнуться Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Майонез — один из самых популярных соусов в мире, но его влияние на здоровье часто вызывает споры. Разберемся вместе с врачами и нутрициологом, чем он может быть вреден, в каких случаях допустим и кому нельзя есть майонез ни под каким соусом.

Чем вреден майонез

Изначально в майонезе были сплошь натуральные ингредиенты: растительное масло, яйца, уксус и горчица. В таком виде он богат полезными жирами, витаминами Е и D, а также способствует усвоению жирорастворимых веществ. Однако вся польза майонеза сводится к минимуму, если речь идет о магазинных вариантах с консервантами, загустителями и усилителями вкуса.

— Промышленные сорта нередко содержат гидрогенизированные масла, стабилизаторы и усилители вкуса. Они повышают уровень «плохого» холестерина, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ, — отмечает гастроэнтеролог Елизавета Макарова.

Как придумали майонез Узнать Майонез появился в Европе несколько веков назад. Для приготовления использовали яйца, растительное масло, горчицу, соль и сахар по вкусу. Эти компоненты не обладают негативными последствиями для здоровья, хорошо сочетаются между собой и придают блюдам пикантный вкус, если добавлять специи. Изначально майонез использовался как заправка к некоторым блюдам, причем нечасто. Это ставило его в разряд полезных соусов. В двадцатом веке майонез стал модным соусом и начал производиться в больших количествах. Чтобы обеспечить достаточное количество продукта и долго хранить на полках магазинов, при его изготовлении стали использовать ингредиенты более низкого качества, но которые могли долго храниться. Вместо яйца — яичный порошок, вместо полезного масла — рафинированное растительное масло, лишенное всех витаминов. Сейчас для увеличения срока хранения в майонез добавляют эмульгаторы и консерванты. Эти вещества негативно сказываются на здоровье человека. За счет замены натуральных ингредиентов майонез из полезного продукта превратился в соус, который приносит больше вреда для здоровья.

Высокая калорийность и жирность, сахар и усилители вкуса приводят к тому, что у человека возникает привыкание и зависимость.

— Традиционный майонез содержит до 70% жиров, что делает его продуктом с высокой энергетической плотностью. Избыточное потребление ведет к набору веса и повышенной нагрузке на печень. — добавляет Макарова. — К тому же он может провоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс, обострение гастрита.

Елизавета Макарова — врач — педиатр гастроэнтеролог, ассистент кафедры педиатрии им. А. Ф. Тура, клиника Mamadoc, Lahta Junior.

Промышленные растительные масла в майонезе приводят к тому, что все полезные вещества, которые в нем могли бы быть, сводятся на нет.

— Промышленный майонез становится более калорийным, что опасно развитием ожирения и повышению «плохого» холестерина в виде триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, а также опасно развитием метаболического синдрома и его осложнений: сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, — предупреждает врач общей практики Елена Павлова.

Елена Павлова — врач общей практики, гериатр, натуропат, гастроэнтеролог.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Консерванты и стабилизаторы — не единственное зло от промышленного майонеза.

— В промышленном майонезе может быть избыток соли, что приведет к задержке жидкости в организме, развитию отеков и повышению артериального давления. Это особенно опасно для пожилых людей, — рассказала Елена Павлова. — Если в майонез добавлен крахмал, то это может быть опасно для людей с сахарным диабетом, так как крахмал увеличивает уровень глюкозы и инсулина.

Что читать на упаковке

При выборе майонеза стоит обратить внимание на состав, жирность и калорийность. Лучше, если в составе продукта будут натуральные ингредиенты: растительное масло (подсолнечное, оливковое, рапсовое), яичный порошок или яйца — в классическом майонезе их доля должна быть не менее 1%, а также горчица, уксус, лимонный сок.

Нежелательные добавки:

крахмал — удешевляет продукт, но снижает качество;

загустители и стабилизаторы (Е1422, Е415);

консерванты (Е211, Е202) — продлевают срок хранения;

ароматизаторы и усилители вкуса — в натуральном продукте не нужны.

У классического майонеза жирность 67%, и, как правило, его калорийность обычно 600–700 ккал на 100 г. Однако в продаже встречается «легкий», с жирностью 30–50%, однако в нем может быть больше загустителей и сахара. Также на полках бывают и соусы с надписью «майонезный». Они содержат мало масла и много крахмала.

При покупке обратите внимание на срок годности продукта. Натуральный майонез хранится несколько дней. А долгий срок (полгода и больше) — признак консервантов.

Чем полезен майонез

Майонез часто ругают за калорийность и вредные добавки, но он может быть не только вкусным, но и полезным. Правда, по-настоящему полезным можно считать только домашний майонез — без лишней химии и с контролируемым составом.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Приготовленный самостоятельно соус без консервантов, на основе качественного растительного масла и свежих яичных желтков содержит полезные жирные кислоты и витамины.

— Майонез из натуральных ингредиентов без добавок может насытить организм полезными жирами — лецитином из яичных желтков, жирорастворимыми витаминами — А, Е, D, К, а также витаминами группы В. Но такой майонез быстро портится и не может храниться долго, его надо использовать сразу после приготовления, — подчеркивает Елена Павлова.

Специалисты отмечают, что майонез не только улучшает вкус блюд, но и помогает людям с недостаточным весом восполнить дефицит массы тела.

— В качественном майонезе на основе оливкового или льняного масла присутствуют полезные ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, необходимые для здоровья сердца и нервной системы, — добавляет Елизавета Макарова.

Однако всё хорошо в меру. Если в погоне за витаминами вы хотите съесть ведро майонеза, то рискуете только навредить своему организму.

Кому нельзя есть майонез

Несмотря на то что в майонезе есть полезные микроэлементы, высокая жирность, уксус и возможные добавки в продукте промышленного производства могут нанести вред здоровью. Вот кому противопоказан майонез:

людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы;

пациентам с атеросклерозом и гипертонией;

людям с синдромом раздраженного кишечника, гастритом, язвенной болезнью, а также ГЭРБ — гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

— Из-за высокой жирности майонез перегружает печень и поджелудочную железу, ухудшая течение панкреатита, жирового гепатоза и холецистита, — обращает внимание Елизавета Макарова. — Промышленный майонез содержит вредные жиры, повышающие уровень холестерина и способствующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

— Не рекомендуется применять блюда с майонезом детям до трех лет, так как у них неподготовленный желудочно-кишечный тракт, и пожилым людям, так как у них пищеварение ослаблено в связи с возрастом, — добавляет Елена Павлова.

Таким образом, майонез не подходит всем без исключения, и особенно осторожными с ним должны быть люди с ослабленным пищеварением. Однако даже при отсутствии серьезных заболеваний важно учитывать его качество и количество в рационе.

— Если у вас нет хронических заболеваний ЖКТ, печени или сердечно-сосудистой системы, небольшое количество домашнего майонеза может быть допустимо в рационе. Однако регулярное употребление магазинного майонеза нежелательно из-за его состава и потенциального вреда для здоровья, — предупреждает Елизавета Макарова.

Как приготовить домашний майонез

Если вы хотите быть уверенными в составе майонеза, то его можно легко приготовить в домашних условиях. Рецептом классического майонеза на сырых желтках поделилась нутрициолог Анна Дивинская.

Нам понадобится не так много продуктов:

желтки яичные сырые — 2 шт. (если боитесь использовать сырые куриные желтки, можно заменить их на более безопасные перепелиные, 40 граммов);

растительное масло — 150 г;

горчица — 1 ч. л.;

уксус 9% — 1/2 ч. л. (можно заменить на лимонный сок);

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1/2 ч. л.

— Для приготовления майонеза все ингредиенты должны быть комнатной температуры, — предупреждает Анна Дивинская.

Выкладываем желтки в высокую узкую емкость. Добавляем горчицу, соль, caxap, уксус (или лимонный сок). Вливаем масло, погружаем блендер на дно емкости и, не двигая его, взбиваем массу около 3 минут. Когда соус начнет густеть, двигаем блендером вверх-вниз, чтобы все ингредиенты перемешались равномерно.

В отличие от покупного, такой майонез хранится в холодильнике в герметично закрытой емкости не более 4–5 дней. И у соуса, приготовленного в домашних условиях, очень высокая калорийность — 712 ккал/100 г .