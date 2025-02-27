В Ярославской области нашли проблемный творог. Что с ним не так

Проблемный творог нашли в Ярославской области Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Специалисты обнаружили в ярославских магазинах творог, качество которого вызывает вопросы. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 26 февраля.

— По результатам контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при мониторинге сайта Росаккредитации установлен факт недостоверного декларирования молочной продукции — творог с массовой долей жира 9 %, поступившей на территорию Ярославской области, — пояснили в ведомстве.

Установлено, чтобы подтвердить качество и безопасность творога, в ООО «АМК» была принята декларация, основанная на исследованиях испытательной лаборатории «Тест-контроль» в Московской области. При этом аттестат аккредитованного лица указан не был.

По данным сервиса «КонтурФокус» зарегистрировано два ООО «АМК», занимающихся производством молока (кроме сырого) и молочной продукции. Одна компания находится в Приморском крае, вторая — в Татарстане.

Как оказалось, испытательной лаборатории по указанному адресу не было. Так что возникает вопрос о том, как там могли проверять качество творога, и проверяли ли вообще.

— Таким образом, в связи с недостоверностью сведений о месте проведения лабораторных исследований, удостовериться в проведении заявителем испытаний образцов продукции невозможно, — уточнили в Россельхознадзоре.