НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

с-з.

 760мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,93
EUR 90,18
Штраф за газовые плиты
Дискаунтеры в Ярославле
Конкурс 76.RU
Какие дороги построят
Эвакуировали ТЦ
Потоп в спальном районе. Видео
Чем воняет в Ярославле
Подешевели квартиры
Симптомы заразного вируса
Продают кофейню в центре
Еда В Ярославской области нашли проблемный творог. Что с ним не так

В Ярославской области нашли проблемный творог. Что с ним не так

О нарушениях рассказали специалисты Россельхознадзора

1 868
9 комментариев
Проблемный творог нашли в Ярославской области | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПроблемный творог нашли в Ярославской области | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Проблемный творог нашли в Ярославской области

Источник:

Специалисты обнаружили в ярославских магазинах творог, качество которого вызывает вопросы. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 26 февраля.

— По результатам контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при мониторинге сайта Росаккредитации установлен факт недостоверного декларирования молочной продукции — творог с массовой долей жира 9 %, поступившей на территорию Ярославской области, — пояснили в ведомстве.

Установлено, чтобы подтвердить качество и безопасность творога, в ООО «АМК» была принята декларация, основанная на исследованиях испытательной лаборатории «Тест-контроль» в Московской области. При этом аттестат аккредитованного лица указан не был.

По данным сервиса «КонтурФокус» зарегистрировано два ООО «АМК», занимающихся производством молока (кроме сырого) и молочной продукции. Одна компания находится в Приморском крае, вторая — в Татарстане.

Как оказалось, испытательной лаборатории по указанному адресу не было. Так что возникает вопрос о том, как там могли проверять качество творога, и проверяли ли вообще.

— Таким образом, в связи с недостоверностью сведений о месте проведения лабораторных исследований, удостовериться в проведении заявителем испытаний образцов продукции невозможно, — уточнили в Россельхознадзоре.

В итоге декларацию о соответствии признали недействительной, а 19 февраля ООО «АМК» выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

ПО ТЕМЕ
Творог Россельхознадзор Проверка Еда
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
3 часа
Обычная для РФ практика. Просто в данном случае кому надо не занесли. В чём и состоит вина. Случай показательно придали огласке. Типа так будет с каждым.
Гость
3 часа
Приятель из Дагестана увидев что едят у нас сказал что у них сельхоз животные лучше питаются
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление