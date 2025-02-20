В крупной сети доставок изъяли тонны продуктов: у них истек срок годности

На складах были проблемы с хранением Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Со складов сети магазинов «Самокат» в Москве изъяли более двух тонн продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В период с 13 по 29 января 2025 года Управлением Роспотребнадзора по городу Москве были проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении ООО «Умный Ритейл» <… > Изъято из оборота 2,131 т пищевой продукции, несоответствующей обязательным требованиям, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор проверил 131 даркстор (формат склада, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку) компании. Там нашли нарушения санитарного законодательства, из-за которых часть продукции изъяли:

нарушение температурного режима хранения пищевой продукции;

хранение готовой продукции без маркировки или с недостоверной, неполной или нечитаемой маркировкой;

хранение продукции с истекшим сроком годности;

термосумки для транспортировки продукции не оснащались термометрами и хладоэлементами;

Из-за нарушений «Самокат» привлекли к административной ответственности. Теперь компании нужно заплатить штраф в размере 550 тысяч рублей и устранить все найденные нарушения.