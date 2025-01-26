Хоп, сахарок: в этих 6 продуктах слишком много скрытого сахара, а вы едите их каждый день

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











На днях в Роспотребнадзоре напомнили, что нам (и вам тоже) не помешает уменьшить потребление сахара. Говорят, для мужчин его дневная норма составляет 50 граммов, а для женщин и вовсе 25. В это число входит не только рафинад или рассыпной сахар, но и тот, что мы съедаем вместе с продуктами. Но как вообще возможно рассчитать, сколько сахара в день мы съедаем, в каких продуктах содержится скрытый сахар и в чём его опасность? Об этом мы спросили у врачей.

Соусы и салатные заправки

Недавно мы выяснили, что пристрастие есть всё с соусами — одна из 10 привычек, которые ведут к диабету 2-го типа. Основная причина этого — большое содержание сахара.

— Посмотрите, казалось бы, совсем безобидный продукт — томатный кетчуп. А сахара там примерно столовая ложка на 100 граммов продукта, — говорит специалист Роспотребнадзора Надежда Раева. — И вы даже не замечаете, что употребляете его в таком большом количестве.

Надежда Раева — начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области.

Нежирные салатные заправки в большинстве своем тоже представляют собой лишний сахар и консерванты. В той же обезжиренной итальянской заправке содержится кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, избыточное количество которой повышает риски ожирения, болезней сердца, почек, диабета второго типа и других проблем со здоровьем.

Так что если вам очень хочется добавить чего-то в салат, специалисты советуют обойтись растительными маслами — оливковым, подсолнечным и другими. Сахар в них не добавляют, зато натуральных жиров в них достаточно.

Моментальные каши

Гликемический индекс овса в среднем не такой высокий — от 40 до 57 по шкале индекса ряда углеводов. Это вполне безопасные цифры. Но каши моментального приготовления впечатляют диетологов своим гликемическим индексом.

— В этом случае гликемический индекс достигает 83 единиц, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Для сравнения: это больше, чем у сгущенки, зефира и нарезного батона (там ГИ составляет всего 80), и немного недотягивает до жареной картошки с гликемическим индексом 95. Также из-за особенностей технологии переработки и транспортировки в овсянке могут появиться следы пшеницы, ржи или ячменя.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Кроме того, добавляет врач, показатель ГИ повышает то, что вы кладете в кашу и как ее готовите.

Мюсли и сухие завтраки

По словам специалистов, в хлопьях и мюсли очень много добавленного сахара, подсластителей, усилителей вкуса и ароматизаторов. Те же хлопья для завтрака содержат в среднем около 25% сахара. В их состав также входит кукурузный сироп, а в нем — фруктоза в таком количестве, что вам не понравится.

Йогурт

Благодаря маркетологам мы знаем, что йогурты содержат полезные бактерии, положительно влияют на желудок, восстанавливают микрофлору кишечника — в общем, лучше йогурта продукта на свете нет. Даже странно, что он не стал царем полей и повелителем здорового ЖКТ.

А не стал он ими, возможно, из-за врачей. Которые, в отличие от маркетологов, заявляют: йогурт йогурту рознь. Стоит выбрать не тот, что нужно, и вместо того чтобы поправить здоровье, вы, наоборот, поставите его под угрозу. Не самым полезным продуктом врачи называют йогурт с низким содержанием жира. Ведь в нем примерно столько же сахара, сколько и в десертах.

— Для примера: в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять. Если не можете сосчитать, сколько сахара вы едите, постарайтесь хотя бы воздержаться от злоупотребления сладким, — советует врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, все мы наслышаны о пробиотиках, но их эффект несколько преувеличен. Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется при процессе пищеварения.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог высшей категории, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.

Фрукты

Определенное количество сахара содержится также во фруктах. Поэтому специалисты не рекомендуют увлекаться ими людям с заболеваниями поджелудочной железы.

— Это такие фрукты, как бананы, фейхоа, инжир, виноград (особенно виноград), — эти продукты надо ограничить, — заявляет Надежда Раева. — Но не стоит их исключать полностью из рациона, потому что все они в том или ином виде всё равно полезны, потому что содержат необходимые для нашего организма витамины и микроэлементы. Но стоит снизить их употребление.

Тем, у кого есть проблемы с набором веса и заболевания поджелудочной железы, не рекомендуется есть сладкие яблоки.

— Лучше отдать предпочтение более зеленым сортам яблок, — советует Надежда Раева. — Дело в том, что тот сахар и та фруктоза, которые находятся во фруктах и овощах, очень медленно всасываются за счет большого количества клетчатки, и резкого подъема уровня сахара у нас не происходит. Именно поэтому все диетологи советуют употреблять сахар из натуральных продуктов. И заменить те же самые конфеты сухофруктами. Но здесь надо помнить, что 100 граммов фруктов могут заменить всего 10 граммов сухофруктов. А 10 граммов — это 2–3 сухофрукта из кураги или чернослива.

Белый хлеб

Готовят белый хлеб из муки высшего сорта, лишенной зерновой оболочки, пищевых волокон и витаминов группы В.

— Мука высшего сорта лишена зародыша белка, где было много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, то есть лишена самого ценного ядра, — говорит Галина Барташевич. — По сути, там эндосперм, это практически один углевод, большое количество крахмала. При такой обработке муку очень мелко промалывают, добавляют много соли и сахара.

Врач уверяет: хлеб может быть полезным, если он цельнозерновой или как минимум с преимущественным содержанием муки грубого помола.

Как опознать скрытый сахар по упаковке

Желая привлечь покупателей, производители пишут на своих продуктах «не содержит сахара». Но эта надпись, говорят специалисты, очень сомнительна.

— Потому что если будем разбирать состав, то мы с вами увидим, что сахара там более чем достаточно, — утверждает Надежда Раева. — И получают его не из тех продуктов, что хотелось бы употреблять. Потому что там много фруктозы, а она негативно воздействует на нашу печень и желчевыводящие пути. К таким продуктам относятся всевозможные мальтодекстрины, патока, мед, сукралозы. Кроме того, могут использоваться и сахарозаменители, которые также могут негативно влиять на наше здоровье.