Хоп, сахарок: в этих 6 продуктах слишком много скрытого сахара, а вы едите их каждый день

На днях в Роспотребнадзоре напомнили, что нам (и вам тоже) не помешает уменьшить потребление сахара. Говорят, для мужчин его дневная норма составляет 50 граммов, а для женщин и вовсе 25. В это число входит не только рафинад или рассыпной сахар, но и тот, что мы съедаем вместе с продуктами. Но как вообще возможно рассчитать, сколько сахара в день мы съедаем, в каких продуктах содержится скрытый сахар и в чём его опасность? Об этом мы спросили у врачей.
Соусы и салатные заправки
Недавно мы выяснили, что пристрастие есть всё с соусами — одна из 10 привычек, которые ведут к диабету 2-го типа. Основная причина этого — большое содержание сахара.
— Посмотрите, казалось бы, совсем безобидный продукт — томатный кетчуп. А сахара там примерно столовая ложка на 100 граммов продукта, — говорит специалист Роспотребнадзора Надежда Раева. — И вы даже не замечаете, что употребляете его в таком большом количестве.
Надежда Раева — начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области.
Нежирные салатные заправки в большинстве своем тоже представляют собой лишний сахар и консерванты. В той же обезжиренной итальянской заправке содержится кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, избыточное количество которой повышает риски ожирения, болезней сердца, почек, диабета второго типа и других проблем со здоровьем.
Так что если вам очень хочется добавить чего-то в салат, специалисты советуют обойтись растительными маслами — оливковым, подсолнечным и другими. Сахар в них не добавляют, зато натуральных жиров в них достаточно.
Моментальные каши
Гликемический индекс овса в среднем не такой высокий — от 40 до 57 по шкале индекса ряда углеводов. Это вполне безопасные цифры. Но каши моментального приготовления впечатляют диетологов своим гликемическим индексом.
— В этом случае гликемический индекс достигает 83 единиц, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Для сравнения: это больше, чем у сгущенки, зефира и нарезного батона (там ГИ составляет всего 80), и немного недотягивает до жареной картошки с гликемическим индексом 95. Также из-за особенностей технологии переработки и транспортировки в овсянке могут появиться следы пшеницы, ржи или ячменя.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Кроме того, добавляет врач, показатель ГИ повышает то, что вы кладете в кашу и как ее готовите.
Мюсли и сухие завтраки
По словам специалистов, в хлопьях и мюсли очень много добавленного сахара, подсластителей, усилителей вкуса и ароматизаторов. Те же хлопья для завтрака содержат в среднем около 25% сахара. В их состав также входит кукурузный сироп, а в нем — фруктоза в таком количестве, что вам не понравится.
Йогурт
Благодаря маркетологам мы знаем, что йогурты содержат полезные бактерии, положительно влияют на желудок, восстанавливают микрофлору кишечника — в общем, лучше йогурта продукта на свете нет. Даже странно, что он не стал царем полей и повелителем здорового ЖКТ.
А не стал он ими, возможно, из-за врачей. Которые, в отличие от маркетологов, заявляют: йогурт йогурту рознь. Стоит выбрать не тот, что нужно, и вместо того чтобы поправить здоровье, вы, наоборот, поставите его под угрозу. Не самым полезным продуктом врачи называют йогурт с низким содержанием жира. Ведь в нем примерно столько же сахара, сколько и в десертах.
— Для примера: в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять. Если не можете сосчитать, сколько сахара вы едите, постарайтесь хотя бы воздержаться от злоупотребления сладким, — советует врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, все мы наслышаны о пробиотиках, но их эффект несколько преувеличен. Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется при процессе пищеварения.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог высшей категории, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.
Фрукты
Определенное количество сахара содержится также во фруктах. Поэтому специалисты не рекомендуют увлекаться ими людям с заболеваниями поджелудочной железы.
— Это такие фрукты, как бананы, фейхоа, инжир, виноград (особенно виноград), — эти продукты надо ограничить, — заявляет Надежда Раева. — Но не стоит их исключать полностью из рациона, потому что все они в том или ином виде всё равно полезны, потому что содержат необходимые для нашего организма витамины и микроэлементы. Но стоит снизить их употребление.
Тем, у кого есть проблемы с набором веса и заболевания поджелудочной железы, не рекомендуется есть сладкие яблоки.
— Лучше отдать предпочтение более зеленым сортам яблок, — советует Надежда Раева. — Дело в том, что тот сахар и та фруктоза, которые находятся во фруктах и овощах, очень медленно всасываются за счет большого количества клетчатки, и резкого подъема уровня сахара у нас не происходит. Именно поэтому все диетологи советуют употреблять сахар из натуральных продуктов. И заменить те же самые конфеты сухофруктами. Но здесь надо помнить, что 100 граммов фруктов могут заменить всего 10 граммов сухофруктов. А 10 граммов — это 2–3 сухофрукта из кураги или чернослива.
Белый хлеб
Готовят белый хлеб из муки высшего сорта, лишенной зерновой оболочки, пищевых волокон и витаминов группы В.
— Мука высшего сорта лишена зародыша белка, где было много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, то есть лишена самого ценного ядра, — говорит Галина Барташевич. — По сути, там эндосперм, это практически один углевод, большое количество крахмала. При такой обработке муку очень мелко промалывают, добавляют много соли и сахара.
Врач уверяет: хлеб может быть полезным, если он цельнозерновой или как минимум с преимущественным содержанием муки грубого помола.
Как опознать скрытый сахар по упаковке
Желая привлечь покупателей, производители пишут на своих продуктах «не содержит сахара». Но эта надпись, говорят специалисты, очень сомнительна.
— Потому что если будем разбирать состав, то мы с вами увидим, что сахара там более чем достаточно, — утверждает Надежда Раева. — И получают его не из тех продуктов, что хотелось бы употреблять. Потому что там много фруктозы, а она негативно воздействует на нашу печень и желчевыводящие пути. К таким продуктам относятся всевозможные мальтодекстрины, патока, мед, сукралозы. Кроме того, могут использоваться и сахарозаменители, которые также могут негативно влиять на наше здоровье.
Для скрытого сахара придуманы десятки названий. Это сгущенный сок тростника, нектар агавы, гидролизованный кукурузный крахмал, ячменный солод, левулоза (это второе название фруктозы), декстроза (сахар, полученный из кукурузы), меласса (черная патока — побочный продукт производства сахара), турбинадо, цуканат и многочисленные названия со словом «сироп» в составе.