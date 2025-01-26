«Если подделку уберем с прилавков, вообще еды не будет!» Чем на самом деле питаются россияне под видом продуктов

На качественные продукты у россиян не всегда хватает денег, особенно у пенсионеров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Россияне в большинстве своем питаются отвратительно: едят жирное, соленое, много полуфабрикатов. К такому выводу пришли специалисты в исследовательском проекте «Если быть точным», проанализировав статистику Росстата.

И хоть за последние 40 лет россияне стали питаться лучше (по сравнению с поздним советским периодом выросло потребление мяса, рыбы, фруктов и овощей), жители страны всё чаще сталкиваются с проблемами избыточного веса и дефицитом важных микроэлементов. Подробности — в материале MSK1.RU.

Толстеют не от хорошей жизни

В 1980 году житель СССР ел в полтора раза меньше фруктов и ягод и на треть меньше мяса по сравнению с современными стандартами. В то же время потребление молока сократилось на 50%. Дешевые продукты, такие как картофель и хлеб, также занимали большую долю рациона.

Теперь же на фоне доступности резко выросло потребление полуфабрикатов — переработанного мяса (колбасы, сосиски). В месяц каждый россиянин съедает 1-2 палку колбасы и 10 сосисок и семь котлет. 40% детей и взрослых ежедневно питаются переработанными мясными продуктами, отмечается в исследовании Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи РАН.

Даже разница в рационе между сельскими и городскими жителями не столь однозначна, как это может показаться на первый взгляд, выяснили в «Если быть точным». Сельские жители потребляют на 40% больше маргарина, на 25% больше соли и на 23% больше сахара по сравнению с горожанами. Интересно, что вопреки распространенным стереотипам они едят меньше молочных продуктов и яиц.

Если взглянуть на данные 40-летней давности, можно заметить, что различия в рационе были более выраженными. В 1980 году сельские жители потребляли на 43% меньше фруктов и ягод и на 16% меньше мяса, чем их городские соплеменники. Основу сельского питания составляли хлеб и картофель: сельчане ели на 48% больше картофеля и на 37% больше хлеба. В то время их рацион был более калорийным, с суточным потреблением на 500 ккал выше, чем у горожан.

ФИЦ питания отмечает: из-за переизбытка насыщенных (животных и молочных) жиров, соли и добавленного (а не естественного) сахара в пище россияне всё чаще страдают ожирением. Если в 2012 году ожирение было у 32,5%, то к 2023 году увеличилось до 44,5%. Причем ожирение стало болезнью бедных — более состоятельные россияне могут себе позволить более здоровое питание. Правда, Россия в этой проблеме не одинока: уровень бедности снизился (в том числе в результате глобализации), однако и выросла доступность калорийных продуктов и тех же полуфабрикатов.

Несбалансированное питание приводит к дефициту витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. По данным обследований Росстата, которое приводит «Если быть точным», у 22% взрослых и 40% детей в России наблюдается недостаток трех и более витаминов. Лишь 14% взрослых и 17% детей старше четырех лет обеспечены всеми необходимыми витаминами.

При этом политики продолжают бороться со следствием, а не с первопричинами нарушений питания. Один из депутатов в Санкт-Петербурге предложил даже ввести на федеральном уровне уголовную ответственность за фальсификацию продуктов. Ссылается в пояснительной записке на данные Экспертного совета по обелению экономики: количество нарушений при производстве мясной продукции в 2023 году выросло на 80%, рыбной — на 122%, а яиц — на 270%.

И огурцы, которые не пахнут огурцами

— Ну вы можете себе представить, если завтра мы подделку уберем с прилавков? Вообще еды не будет! — говорит MSK1.RU сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. — Вы заходите в магазин и едите это масло, которое на самом деле не масло, вы пьете молоко, которое не молоко. Помидоры в магазинах — ну разве это помидоры? Вы когда-нибудь, наверное, всё равно ели хорошие помидоры? Вы должны были помнить этот вкус. Сейчас такого нет! Огурцы — да они даже не пахнут огурцами.

Мы можем взять пример той же Норвегии или Финляндии: если корова не пасется на пастбище, такое молоко запрещено детям давать. Мы обманываем природу: природный цикл созревания свиного мяса 180 дней, а у нас свинья 90 дней растет. Курица должна расти в естественных условиях хотя бы 80 дней, а у нас 35 растет. Ну мы же должны понимать, что мы едим тогда?! — говорит Мельниченко.

Даже социологи удивлены: несмотря на растущую осведомленность о важности здорового питания, россияне стали реже придерживаться здоровых привычек. По данным ВЦИОМ, доля граждан, старающихся есть здоровую пищу, снизилась с 36% в 2014 году до 33% в 2023 году.

Доступно не всем

— Сбалансированное питание сейчас доступно далеко не каждому. Многие люди не умеют читать состав продуктов, что и приводит к выбору вредных продуктов, — объясняет MSK1.RU основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина. — Люди выбирают товары по цене и внешнему виду, не замечая скрытых добавок, таких как трансжиры и искусственные подсластители. С экономической точки зрения это и означает, что низкая осведомленность потребителей создает спрос на менее качественные продукты. А это, в свою очередь, стимулирует производителей к выпуску товаров с низким содержанием питательных веществ и вредными добавками. Плюс на фоне изменения потребительских предпочтений и экономической ситуации рост цен на продукты сопровождается уменьшением веса упаковок. Например, стандартные упаковки стали «усыхать» с 1 кг до 900 г, но цена при этом не только не снижается, а наоборот растет. Потребители фактически платят больше за меньшее количество продукта, сталкиваясь со всё тем же снижением доступности полноценного питания.