Врач назвала 6 продуктов, которые помогут восстановить печень: инструкция по приходу в себя

Оливковое масло помогает снизить уровень печеночных ферментов и жира в печени, которые провоцируют развитие ее заболеваний. Оно также может повышать уровень хорошего холестерина в крови, что опять же полезно для печени.

Вдобавок в оливковом масле содержится главный антиок­сидант — витамин Е. И хотя он особо на печень не влияет, у него есть много других полезных свойств:

помогает восстановлению клеточных мембран;

защищает ткани от воздействия свободных радикалов;

помогает улучшить питание кожи и волос, укрепить ногти;

помогает предупреждать образование тромбов;

улучшает эластичность сосудов;

замедляет образование холестериновых бляшек.

В общем, без витамина Е — никуда.