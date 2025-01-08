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Еда Интересно про еду обзор Врач назвала 6 продуктов, которые помогут восстановить печень: инструкция по приходу в себя

Врач назвала 6 продуктов, которые помогут восстановить печень: инструкция по приходу в себя

Возвращаясь к жизни после каникул, прихватите наше меню

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1 комментарий
Блюда из тыквы не просто украсят стол, но помогут печени наутро
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Неслучайно все дают себе зарок начать новую жизнь с нового года. Просто на каникулах многие так пускаются во все тяжкие, что исправить всё можно разве что только пересмотром своих ориентиров и привычек. Если вы, проснувшись после длинных выходных, поняли, что надо бы подумать о печени, у нас есть шесть продуктов, проверенных диетологами и временем. Они, конечно, не заменят полноценного похода к врачу, но могут облегчить ваши страдания.

  1. Оливковое масло
  2. Курага
  3. Тыква
  4. Рыба
  5. Печень
  6. Лимон
1

Оливковое масло

Оливковое масло помогает снизить уровень печеночных ферментов и жира в печени, которые провоцируют развитие ее заболеваний. Оно также может повышать уровень хорошего холестерина в крови, что опять же полезно для печени.

Вдобавок в оливковом масле содержится главный антиок­сидант — витамин Е. И хотя он особо на печень не влияет, у него есть много других полезных свойств:

  • помогает восстановлению клеточных мембран;

  • защищает ткани от воздействия свободных радикалов;

  • помогает улучшить питание кожи и волос, укрепить ногти;

  • помогает предупреждать образование тромбов;

  • улучшает эластичность сосудов;

  • замедляет образование холестериновых бляшек.

В общем, без витамина Е — никуда.

2

Курага

Курага богата важными микроэлементами: калием, магнием и клетчаткой.

— За счет своего антиоксидантного действия она защищает нас от свободных радикалов и последствий окислительного стресса, — говорит диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, благодаря магнию и калию курага помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой патологии.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Также курага богата пищевыми волокнами, каратиноидами, витаминами группы В, С, Е, что предположительно снижает риск развития онкологических заболеваний.

При этом не стоит забывать, что вместе с полезными веществами в состав кураги входят фруктоза и глюкоза, поэтому много кураги врачи есть не рекомендуют — штук семь в день будет в самый раз. Стоит перестараться, и вместо пользы вы получите жировые отложения, в том числе в печени.

3

Тыква

Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, способствуя усвоению тяжелой пищи и разгружая печень.

Также тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, К, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки. Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов.

Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полинасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен.

Тем самым тыква помогает печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной. Кроме того, в тыкве есть клетчатка, которая улучшает микрофлору кишечника.

4

Рыба

Чтобы печень работала хорошо и не перетруждалась, позаботьтесь о том, чтобы в вашем рационе было достаточно омега‑3 жирных кислот. Ими богата жирная рыба: сельдь, форель или скумбрия и другие.

— Рыба — замечательный источник аминокислот, — добавляет Ирина Торопыгина. — Они участвуют в регенерации печени и идут на синтез ферментов, которые отвечают за метаболизм ксенобиотиков (чужеродных для живых организмов химических веществ, не входящих в биотический круговорот. — Прим. ред.) и токсинов. Таким образом, рыба помогает в регенерации печени, в ее детоксикационной функции.

Однако стоит иметь в виду, что в морепродуктах и рыбе может содержаться повышенное количество ртути, что недопустимо для здоровой работы печени. Рыба с низким содержанием ртути — это форель, треска, судак, карп.

5

Печень

Есть говяжью или куриную печень стоит не только когда вы понимаете, что своя уже не справляется.

— Если говорить о говяжьей печени, которую мы употребляем в еду, то она является хорошим источником микроэлементов, железа, витаминов А, группы В (вторые участвуют в качестве коферментов во многих ферментативных реакциях). В качестве источника этих веществ печень, безусловно, полезна, — объясняет Ирина Торопыгина.

Врачи вообще рекомендуют есть печень регулярно — хотя бы раз в полторы недели. Независимо от того, отмечали вы Новый год всё это время или вели привычный образ жизни.

6

Лимон

Лимон, по словам Ирины Торопыгиной, принимает активное участие в детоксикации печени и обладает ощелачивающим действием.

— Кроме того, лимон способствует выведению токсинов из организма, — рассказывает Ирина Торопыгина. — Но надо иметь в виду, что лимонный сок также содержит кислоту, которая истончает зубную эмаль, что приводит к разрушению зубов.

Если вы уже потянулись за лимоном, чтобы поправить свою печенку, имейте в виду, что лимонная кислота — очень сильное вещество и принимать ее нужно строго по рецепту, в определенных количествах и в определенное время. При чрезмерном уровне кислотности в организме лимонный сок приведет к гастриту или язве желудка. Также очищение печени с помощью лимона противопоказано людям с холециститом, гепатитом и панкреатитом.

Да и вообще заниматься самолечением — последнее дело. Можно в рамках разумного съесть всё вышеперечисленное, но если вы задумаетесь всерьез лечить печень желчегонными сборами или препаратами, помните, что их должен назначать врач.

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Комментарии
1
Гость
53 минуты
Опять какую чушь несут ваши корреспонденты. Надо немедленно к врачу, который назначит и лечение и диету
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