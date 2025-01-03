На кашу не скупитесь: 5 рецептов кутьи — главного блюда Рождества

Пока это еще рисовая каша, но она на полпути к тому, чтобы стать кутьей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новогодние каникулы примечательны еще и тем, что в эти дни заканчивается Рождественский пост и начинается Рождество. В последний вечер перед ним — сочельник — верующие после первой звезды садятся за стол. Он хоть и постный, но довольно богатый. На нем должно стоять 12 блюд (по числу апостолов), а главное из них — кутья. Это специальная обрядовая каша, которую готовят преимущественно из пшена. В некоторых регионах ее делают также из риса и ячменной крупы. Но из чего бы ни готовили крупу, важно, чтобы в ней было много лакомств — цукатов, орехов, растертого мака и прочих. Одного конкретного рецепта кутьи нет, поэтому мы предлагаем вам несколько вариаций этого рождественского угощения.

Кутья из риса

Для приготовления рождественской кутьи из риса вам понадобятся:

круглый рис — 250 г;

мак — 100 г;

изюм — 100 г;

грецкие орехи — 100 г;

мед — 150–200 г;

теплая вода — 0,5 стакана;

соль — по вкусу.

Первым делом как следует промойте рис, залейте водой в соотношении один к двум, подсолите как вам надо и поставьте вариться.

А пока он готовится, займемся остальными ингредиентами. Залейте на 10 минут мак и изюм кипятком. Этого времени с головой хватит, чтобы заняться медом. Его нужно перемешать в половине стакана теплой воды, пока он полностью не растворится. После этого слегка обжарьте грецкие орехи и измельчите их ножом — не в пыль, но на средние кусочки. Слейте воду с мака и изюма, пробейте мак блендером.

Когда рис сварится, промойте его холодной водой, процедите, добавьте мак и изюм, грецкие орехи и мед. Перемешайте и подавайте к столу.

Кутья из перловки с узваром

Чтобы приготовить рождественскую кутью из перловой крупы, вам понадобятся:

перловка — 1 стакан;

мак — 100 г;

грецкие орехи — 100 г;

изюм — 100 г;

мед — по вкусу;

соль — 1 ч. л. без горки.

Отдельно подготовьте ингредиенты для узвара:

вода — 1,5 л;

сушеные яблоки и груши — 300 г;

чернослив — 100 г;

изюм — 50 г;

мед — по вкусу.

Первым делом займемся узваром — ему еще настаиваться не меньше двух часов. Как следует промойте сухофрукты, залейте их водой и варите полчаса, после чего добавьте мед. Если у вас аллергия или вы его просто на дух не переносите, в качестве подсластителя подойдет сахар. Как только всё сделаете, оставьте узвар в покое на два-три часа, а тем временем займитесь кутьей.

Перловку промойте, залейте водой, посолите по вкусу и отправьте вариться, пока не станет достаточно мягкой. Вместе с этим залейте мак водой и варите на умеренном огне без кипения 20 минут. Залейте кипятком изюм на 10 минут.

Пока всё готовится, крупно порубите грецкие орехи и обжарьте их на сковороде.

Теперь слейте воду с изюма, выложите его на бумажные полотенца и обсушите. Следом слейте воду с мака и пробейте его блендером. Перловку отбросьте на дуршлаг, а когда с нее сольется вся вода, отправляйте в емкость, где будете собирать свою кутью. Добавьте в крупу перетертый мак, изюм и орехи, залейте узваром и подавайте к столу, украсив изюмом и орехами.

Кутья из риса с цукатами

По большому счету это получится рисовая каша, только ингредиентов в ней будет несколько больше обычного. Вот что вам понадобится для приготовления этой праздничной кутьи:

длиннозерный рис — 75 г;

цукаты — 25 г;

изюм — 25 г;

сахар — 15 г;

соль — по вкусу.

Промойте рис и отправьте его вариться до готовности, а тем временем займитесь сиропом: растворите сахар в 50 мл кипятка и оставьте его остывать. Промойте изюм, пересыпьте его в глубокую миску и залейте кипятком на 10 минут.

Когда рис сварится, откиньте его на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте ей стечь. После чего выкладывайте готовый рис в глубокую емкость. Добавьте к нему обсушенный изюм и цукаты, влейте сироп и подавайте к столу.

Рисовая кутья с апельсиновым соком

Для приготовления этой кутьи вам понадобятся:

рис — 1 стакан;

апельсиновый сок — 2,5 стакана;

изюм — 100 г;

курага — 100 г;

фундук — 100 г;

миндаль — 100 г;

чернослив — 3 шт.;

мед — 1,5 ст. ложки.

Промойте рис и отправляйте его в кастрюлю, где будете варить, но заливайте не водой, а апельсиновым соком. Перемешайте и варите до готовности.

На сухой сковородке обжарьте фундук и миндаль, после чего нарежьте их небольшими кусочками и пересыпьте в тарелку. Курагу и чернослив нарежьте небольшими кусочками. А когда рис будет готов, всыпьте в него все подготовленные ингредиенты, сдобрите медом, перемешайте как следует и подавайте к столу.

Кутья из булгура

Бывают сегодня и такие вариации кутьи. Чтобы попробовать такой вариант, подготовьте ингредиенты:

булгур — 170 г;

изюм — 85 г;

мак — 50 г;

грецкие орехи — 80 г;

мед — 80 г.

Промойте булгур под проточной водой, сварите (он должен получиться рассыпчатым) и оставьте до полного остывания.

Мак залейте кипятком и оставьте под крышкой на 20 минут. Изюм залейте горячей водой и оставьте на 10 минут. Пока они настаиваются, ставьте сковороду на средний огонь и поджаривайте на ней орехи 2–3 минуты, не забывая помешивать, после чего раскрошите их на кусочки.

Слейте воду с изюма и обсушите его на бумажном полотенце. Также слейте воду с мака и пробейте его погружным блендером.

Как только булгур будет готов, добавляйте в него мед, орехи, изюм, мак и хорошенько всё перемешайте.