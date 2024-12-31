Похмельный суп на скорую руку. Показываем простой рецепт чудотворного блюда — видео

Праздничные фейерверки гремят вовсю. Салаты еще не доедены, а алкоголь не допит. Но это уже и не так важно. Единственное, о чем многие мечтают утром 1 января, — чудотворное лекарство, которое на раз устраняет любое похмелье. А что может быть лучше, если не суп? Но не говяжий доширак, а что-то более вкусное и при этом простое в приготовлении. У нас есть такой рецепт.