Похмельный суп на скорую руку. Показываем простой рецепт чудотворного блюда — видео

Праздничные фейерверки гремят вовсю. Салаты еще не доедены, а алкоголь не допит. Но это уже и не так важно. Единственное, о чем многие мечтают утром 1 января, — чудотворное лекарство, которое на раз устраняет любое похмелье. А что может быть лучше, если не суп? Но не говяжий доширак, а что-то более вкусное и при этом простое в приготовлении. У нас есть такой рецепт.
Сохраняйте список ингредиентов и смотрите простую инструкцию выше по приготовлению.
Тушенка (говядина) — 600 г;
жир от тушенки;
картошка — 500 г;
лук — 200 г;
морковь — 100 г;
томатная паста — 1 ст. л.;
капуста квашеная — 500 г;
вода (кипяток) — 3 литра.
Это всё, что понадобится вам для чудотворного супа! Некоторые считают, что наваристые бульоны в борьбе с похмельем — лучшие помощники. Поэтому смотрите также инструкцию с незатейливым рецептом живительного супа в горшочках. А если вы еще не успели приготовить новогодние салаты, то поспешите посмотреть нашу подборку с тремя лучшими из них. Здесь и классика, и кое-что совершенно новое.