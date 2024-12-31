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Еда инструкция Похмельный суп на скорую руку. Показываем простой рецепт чудотворного блюда — видео

Похмельный суп на скорую руку. Показываем простой рецепт чудотворного блюда — видео

Здесь минимум ингредиентов и готовки

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Праздничные фейерверки гремят вовсю. Салаты еще не доедены, а алкоголь не допит. Но это уже и не так важно. Единственное, о чем многие мечтают утром 1 января, — чудотворное лекарство, которое на раз устраняет любое похмелье. А что может быть лучше, если не суп? Но не говяжий доширак, а что-то более вкусное и при этом простое в приготовлении. У нас есть такой рецепт.

Сохраняйте список ингредиентов и смотрите простую инструкцию выше по приготовлению.

  • Тушенка (говядина) — 600 г;

  • жир от тушенки;

  • картошка — 500 г;

  • лук — 200 г;

  • морковь — 100 г;

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • капуста квашеная — 500 г;

  • вода (кипяток) — 3 литра.

Это всё, что понадобится вам для чудотворного супа! Некоторые считают, что наваристые бульоны в борьбе с похмельем — лучшие помощники. Поэтому смотрите также инструкцию с незатейливым рецептом живительного супа в горшочках. А если вы еще не успели приготовить новогодние салаты, то поспешите посмотреть нашу подборку с тремя лучшими из них. Здесь и классика, и кое-что совершенно новое.

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