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Еда Новый год — 2025 Как правильно пить и чем закусывать шампанское: секреты сомелье

Как правильно пить и чем закусывать шампанское: секреты сомелье

Советы к Новому году

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1 комментарий

Сомелье рассказала, как правильно пить шампанское

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Новый год у большинства из нас ассоциируется с мандаринами, салатом оливье, селедкой под шубой и, конечно, с шампанским. Как правило, бокал именного этого напитка россияне поднимают под бой курантов. Шеф-сомелье сети бутиков «Виномания» Анастасия Валеева рассказала читателям 76.RU, как правильно пить шампанское и с какими блюдами его лучше сочетать.

— От выбора главного новогоднего напитка может зависеть всё праздничное меню. Поэтому бокал игристого — важнейший элемент праздничного стола, — отметила Анастасия.

Какая температура идеальна для шампанского

В течение всего застолья напитки должны быть хорошо охлаждены. Идеальная температура для вина — 7–10 градусов.

— В теплом помещении вино довольно быстро нагревается. Поэтому заранее позаботьтесь о ведерке со льдом (или снегом). Также можно использовать специальный охладитель-чехол на бутылку, — посоветовала Анастасия Валеева.

Из каких бокалов пить

Формы бокалов, которые лучшим образом помогут раскрыть вкус и аромат шампанского — это флюте, тюльпан и креманка (он же «шале»).

С чем сочетать

Самыми универсальными для новогоднего застолья, по словам Анастасии Валеевой, являются сухие виды шампанского, сделанные классическим методом. Это брют, экстра брют и зеро дозаж (самый сухой тип игристого). Благодаря высокой кислотности эти напитки можно сочетать с большим количеством блюд. При этом наилучшими «партнерами» для таких вин станут:

  • салат оливье с говядиной, с телятиной или языком;

  • сельдь под шубой;

  • профитроли или багет с икрой;

  • брускетты со сливочным сыром;

  • улитки, устрицы, лобстер;

  • холодец и заливное.

Если вы предпочитаете розовое игристое, сделанное по классическому методу, то к нему лучше подать на стол:

  • тартар из говядины или тунца;

  • жирную рыбу;

  • карпаччо с мягким сыром;

  • любое запеченное мясо;

  • дичь.

Просекко и его аналоги — это игристые вина, сделанные методом Шарма. Сюда можно отнести итальянское просекко, немецкие и австрийские зекты, российские аналоги. Эти игристые легче сделанных классическим методом, поэтому и закуски к ним должны быть легкими:

  • салаты и закуски с гребешком, креветкой и руколой;

  • брускетта с томатами или печеными баклажанами и перцем;

  • рулетики с огурцом и красной рыбой.

Полусладкие и сладкие игристые вина (например, асти) лучше подавать со следующими продуктами:

  • десертами;

  • фруктами, свежими ягодами;

  • мороженым;

  • брускеттой с мягким сыром и грушей или инжиром.

Существует шесть способов изготовления игристых вин. Главное отличие их между собой — в технологии вторичного брожения. Классический (традиционный метод) — изначальный шампанский. В 2015 году его даже включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является самым дорогостоящим. Изготовленные таким образом напитки считаются самыми качественными. Они обладают хлебными и ореховыми ароматами. Метод Шарма немного отличается по технологии. У такого вина меньше давление в бутылке, напитки сохраняют свежесть и фруктовость. Метод ансестраль используется для изготовления более крепких игристых (около 7% алкоголя). Есть еще метод переноса — для вин, которые разливают в большие бутылки, и непрерывный метод — разновидность Шарма. Самым дешевым методом считается метод газификации, когда в тихое сухое вино добавляют углекислый газ.

Важно!

Какое бы вино вы ни выбрали на Новый год, помните, что умеренное употребление алкоголя — залог отличного настроения на утро 1 января!

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Шампанское Сочетание продуктов Еда Температура Сомелье Вино
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Комментарии
1
Гость
32 минуты
Умение пить и закусывать -главный и единственно необходимый навык в нашей жизни. Приобретается путём непрерывных упражнений
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