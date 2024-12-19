Чем кормят журналистов на прямой линии Владимира Путина — кадры с фуршета

Журналистов в Гостином дворе встречает приветливый персонал Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Журналисты со всей России и зарубежных стран прибывают в Гостиный двор Москвы — там сегодня, 19 декабря, состоится прямая линия президента Владимира Путина. Пока организаторы мероприятия и протокольная служба главы государства завершают все приготовления, MSK1.RU показывает, что происходит в Гостином дворе.

Фуршет проходит в одном из залов Гостиного двора Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На улице от входа в место проведения прямой линии с раннего утра выстроилась огромная очередь из журналистов. У всех проверяют документы и технику (видеокамеры, фотоаппараты и микрофоны).

Журналистам предлагают полноценный перекус Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Все собираются в большом холле перед входом в основной зал. Много иностранных журналистов, — передают корреспонденты MSK1.RU. — Организован пресс-центр и буфет. Съемочные группы записывают комментарии у иностранной прессы.

На выбор есть пирожки с разными начинками Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В ожидании начала прямой линии одни греются чаем и кофе после ожидания в очереди при -18 °C, а другие налегают на закуски.

Подкрепиться можно и чем-то сладким Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Здесь есть бутерброды, пирожки с картошкой, маленькие пирожные, водичка газированная, — сообщили корреспонденты MSK1.RU.

Среди сладостей к чаю есть кексы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Для всех желающих также подают черничные маффины и брусничные пирожные.

Подкрепиться можно и бутербродами Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









