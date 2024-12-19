Чем кормят журналистов на прямой линии Владимира Путина — кадры с фуршета

Журналисты со всей России и зарубежных стран прибывают в Гостиный двор Москвы — там сегодня, 19 декабря, состоится прямая линия президента Владимира Путина. Пока организаторы мероприятия и протокольная служба главы государства завершают все приготовления, MSK1.RU показывает, что происходит в Гостином дворе.
На улице от входа в место проведения прямой линии с раннего утра выстроилась огромная очередь из журналистов. У всех проверяют документы и технику (видеокамеры, фотоаппараты и микрофоны).
— Все собираются в большом холле перед входом в основной зал. Много иностранных журналистов, — передают корреспонденты MSK1.RU. — Организован пресс-центр и буфет. Съемочные группы записывают комментарии у иностранной прессы.
В ожидании начала прямой линии одни греются чаем и кофе после ожидания в очереди при -18 °C, а другие налегают на закуски.
— Здесь есть бутерброды, пирожки с картошкой, маленькие пирожные, водичка газированная, — сообщили корреспонденты MSK1.RU.
Для всех желающих также подают черничные маффины и брусничные пирожные.
Как в Гостином дворе проходит прямая линия Владимира Путина, собираем в режиме онлайн.