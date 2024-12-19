Вы с ума сойдете: 8 необычных рецептов салата оливье — с ананасами, яблоком, сыром и без майонеза

Какое еще блюдо может похвастаться тем, что стало символом праздника, с которым изначально даже не имело ничего общего? Салат оливье, как проверенная временем суперзвезда, уверенно занял почетное место на новогоднем столе и не собирается его отдавать. Но даже обожаемое классическое сочетание ингредиентов может надоесть. Как раз для этих случаев у нас припасено несколько рецептов оливье, среди которых даже искушенный салатоед, салатовед и салатоедовед найдет для себя тот самый, что точно захочется попробовать в этот Новый год.
- Классический рецепт оливье
- Оливье с икрой
- Оливье с яблоками
- Оливье с тунцом
- Оливье с языком
- Оливье с сыром
- Оливье с ананасами
- Оливье без майонеза
Классический рецепт оливье
Перед тем как начать экспериментировать и покушаться на святое, надо вспомнить базу. Хотя будем честны, даже ее в России уже давно делают не по канонам. Еще в прошлом веке классический в понимании аристократической элиты салат оливье превратили в «Зимний», из которого пропали раковые шейки, а мясо уступило место вареной колбасе.
15 раковых шеек;
3 рябчика;
300 г говяжьего языка;
10 перепелиных яиц или 4 куриных;
2 моркови;
3 огурца;
2 средние луковицы;
1 пучок свежего салата;
1 пучок петрушки;
4 ст. ложки соуса провансаль;
соль и перец по вкусу.
Отварите говяжий язык в кипящей воде с добавлением лаврового листа и душистого перца. Это процесс небыстрый, и на него уйдет 3–3,5 часа. Параллельно с этим запеките рябчиков со специями в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. В двух кастрюлях кипятим воду и отвариваем овощи и яйца до готовности.
После того как все части готовы, приступаем к процессу сборки. Очистите и нарежьте отваренные овощи и яйца. Мякоть готовых рябчиков отберите от кости, мелко нарежьте и добавьте к овощам. Язык также порежьте кубиками, по желанию можно оставить несколько кусочков для украшения. Добавьте раковые шейки, зелень, огурцы и лук. Заправьте всё соусом провансаль и выложите в самую любимую салатницу. По желанию украсьте кусочками языка сверху.
Оливье с икрой
Самая безобидная для нервной системы гурманов интерпретация. Подойдет для тех, кто хочет новенького или просто отказался от мяса, но не от новогоднего настроения. За счет красных икорных бусин в сочетании с морковью салат получается ярким и не затеряется на праздничном столе. Состав во многом похож на классику:
5 средних картофелин;
8 ст. ложек красной икры;
5 ст. ложек консервированного горошка;
2 моркови;
4 яйца;
1 огурец;
4 ст. ложки майонеза;
соль и перец по вкусу;
по желанию можно добавить 200 г раковых шеек и порадовать внутреннего Люсьена Оливье.
Отварите и очистите овощи и яйца. Нарежьте всё кубиками по 1 см и переложите в миску. К полученной смеси добавьте горошек, икру и нарезанные раковые шейки по желанию. Заправьте салат майонезом и добавьте специи. С подачей здесь можно покреативить. Выложите всё в раздвижную кулинарную форму, а полученную «шайбу» украсьте маленькими «елочными игрушками» из икры и веточек укропа.
Оливье с яблоками
Такой вариант пришел в 70-х. Русскому человеку так понравились салаты с сельдереем, с печенью, с крабовыми палочками, куда входило яблоко, что кто-то попробовал добавить его и в оливье. И прижилось. Вместе с яблоками в него еще добавляли сахар, но мы предлагаем более сдержанный вариант, где привычный вкус нарушит лишь небольшая кислинка. Что нам потребуется:
5 средних картофелин;
250 г куриной грудки;
2 средних яблока Семеренко;
5 ст. ложек консервированного горошка;
2 моркови;
4 яйца;
5 маринованных огурцов;
4 ст. ложки майонеза;
соль и перец по вкусу.
Отварите в разных емкостях овощи, курицу и яйца. Почистите картофель, морковь, яйца и яблоки. Нарежьте все ингредиенты небольшими кубиками и перемешайте вместе с соусом и специями.
Для такого варианта оливье предлагаем подачу в виде рождественского венка. Сделать ее очень просто. Возьмите большую плоскую тарелку и поставьте на середину перевернутый стакан. Вокруг разложите кольцом заготовленный и заправленный салат. Уберите стакан и украсьте полученную заготовку венка веточками укропа или плотным слоем измельченной зелени. А чем украсить ваш венок сверху, зависит только от вашей фантазии, это могут быть зернышки граната, помидорки черри или ломтики свежего огурца.
Оливье с тунцом
Его еще называют оливье по-испански или оливье на рыбный лад. Интересно, что после 1940-х годов он стал жить своей жизнью под названием «Императорский салат» и породил разновидностей на отдельную подборку. Что же туда входит:
5 средних картофелин;
300 г консервированного тунца;
8 оливок;
2/3 стакана замороженной стручковой фасоли;
5 ст. ложек консервированного горошка;
2 моркови;
4 яйца;
4 ст. ложки майонеза;
соль и перец по вкусу.
Отварите морковь, картофель и яйца. Очистите и нарежьте кубиками. В отдельной кастрюле доведите воду до кипения и варите стручковую фасоль 5 минут. Опрокиньте фасоль в дуршлаг под холодной водой, а после нарежьте на небольшие кусочки, схожие с размером уже нарезанных ингредиентов. У тунца слейте масло и разомните кусочки до образования кашицы. Смешайте все ингредиенты, добавьте горошек, заправьте майонезом и добавьте специи по вкусу.
Подать салат вы можете стандартным образом или, как настоящие испанцы, на кусочке поджаренного хлеба в формате брускетты. Уверены, при виде такой закуски «на один укус» гости точно не догадаются, какой рецепт был взят за основу.
Оливье с языком
Если вы ждете в гости королей, князей или самых любимых родственников, то вот вариант оливье «Что-то на богатом». С ним придется немного повозиться, а точнее с тем самым языком, который до мягкости готовится дольше 3 часов. Но вкус стоит каждой потраченной минуты.
5 средних картофелин;
250 г говяжьего языка;
4 яйца;
2 моркови;
5 шт. маринованных огурцов;
5 ст. ложек консервированного горошка;
4 ст. ложки майонеза;
1 лавровый лист и перец горошком;
соль и перец по вкусу.
3 часа варите язык на медленном огне. За полчаса до готовности добавьте в бульон лавровый лист, соль и перец горошком и дайте мясу напитаться запахами. В другой кастрюле отварите овощи и яйца. Готовый язык нарежьте кубиками, но оставляем несколько кусочков в виде слайсов для украшения. Овощи и яйца нарежьте кубиками, добавьте горошек и язык. Заправьте всё майонезом и добавьте специи по вкусу. Выложите салат порционно и для украшения рядом положите слайсы языка.
Оливье с сыром
«Когда у меня бессонница, я мечтаю о сыре», — сказал когда-то писатель Роберт Льюис Стивенсон. А если среди нас те, кто за новогодним столом мечтает об оливье с сыром? Дед Мороз уже спешит исполнить ваше желание или хотя бы подкинуть несложный рецепт, который подойдет также вегетарианцам.
6 средних картофелин;
350 г сыра гауда;
5 ст. ложек консервированного горошка;
3 моркови;
4 яйца;
1 средняя луковица;
4 ст. ложки майонеза;
соль и перец по вкусу.
Отварите картошку, морковь и яйца. Очистите овощи и нарежьте кубиками, то же сделайте с белком яиц. Натрите сыр, лук и желток на мелкой терке. Смешайте овощи и горошек, добавьте майонез и приправы.
Если вы предпочитаете классическую подачу, то на последнем этапе добавьте смесь из сыра и желтков к овощам. Мы же предлагаем преобразить оливье в Деда Мороза. Для этого достаточно выложить смесь из овощей и горошка в форме головы и сверху посыпать сыром и желтком. Пушистую шубу в виде полукруга можно добавить с помощью натертых белков, а четырехугольную шапочку выложить из кусочков помидоров с половинкой черри в виде помпона. Для носа вам потребуется половинка красного перца, а для глаз — одна маслина, разрезанная пополам.
Оливье с ананасами
Уровень эксперимента с оливье — хард. Если стадия принятия и одобрения гавайской пиццы давно пройдена, то почему не попробовать оливье с ананасами? Здесь во многом схожие сочетания курицы и фруктов, но давайте разберем подробнее, что входит в список ингредиентов, а главное, в каком количестве, чтобы всё не превратилось в сладкую кашу:
5 средних картофелин;
300 г куриной грудки;
200 г консервированных ананасов;
5 ст. ложек консервированного горошка;
2 моркови;
4 яйца;
1 средняя луковица;
4 ст. ложки майонеза;
соль и перец по вкусу.
Отварите овощи, яйца и куриную грудку. Очищенный лук нарежьте полукольцами. Для дополнительной остроты предлагаем его также замариновать на 30 минут. Для маринада вам потребуется 300 мл воды, 120 мл уксуса, 1 ст. ложка сахара и 1,5 ч. ложки соли. Пока лук отмокает, нарежьте картофель, курицу, яйца, морковь и ананасы кубиками и смешайте. Добавьте горошек, подготовленный лук, майонез и соль с перцем.
Оливье без майонеза
Разрушаем стереотипы, что оливье без майонеза — как котлетка без пюрешки: не могут друг без друга. Для тех, кто следит за фигурой и после праздников очень хочет влезть в любимое платье, мы подготовили рецепт оливье без привычной заправки.
Какой салат точно будет на вашем новогоднем столе?