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Еда обзор Глинтвейн, имбирные пряники и синнабоны: топ-рецептов новогодних сладостей

Глинтвейн, имбирные пряники и синнабоны: топ-рецептов новогодних сладостей

Повторить сможет каждый

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1 комментарий

Публикуем рецепты новогодних сладостей

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В преддверии долгожданных зимних праздников наши сердца наполняются теплом. Праздничную атмосферу при этом легко создать с помощью сладких угощений.

В этом материале собрали рецепты традиционных новогодних десертов от фудблогера из Ярославля Анастасии Кукушкиной.

Рецепт домашних синнабонов

Простой рецепт синнабонов

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Ингредиенты для теста:

  • 240 граммов молока;

  • 11 граммов сухих дрожжей;

  • 3 чайные ложки сахара;

  • 140 граммов сахара;

  • 2 яйца;

  • 60 граммов мягкого сливочного масла;

  • 100 граммов карамели;

  • 600 граммов муки;

  • 60 граммов мягкого сливочного масла для смазывания, корица и примерно 100–150 граммов коричневого сахара.

Ингредиенты для карамели:

  • 190 граммов сахара;

  • 60 граммов холодного сливочного масла;

  • 140 граммов теплых сливок 35%;

  • соль по вкусу;

  • 40 граммов воды.

Ингредиенты для крема:

  • 150 граммов мягкого сливочного масла;

  • 450 граммов холодного творожного сыра;

  • 80 граммов сахарной пудры.

  1. Всыпаем в сотейник сахар и вливаем воду. Не мешая, держим на среднем огне до янтарного цвета, после чего сразу кладем туда холодное сливочное масло, доводим до однородности. В конце аккуратно вливаем теплые сливки, параллельно помешиваем. Добавляем соль и убираем остывать.

  2. Для булочек делаем опару (заправленное дрожжами и забродившее жидкое тесто): в теплое молоко добавляем дрожжи и 3 чайные ложки сахара. Откладываем в теплое место на 10–15 минут.

  3. Яйца взбиваем с сахаром до пышной белой массы, вливаем опару, перемешиваем и просеиваем муку. Замешиваем тесто, после вливаем карамель и кладем мягкое масло. Месим тесто до однородности. Оно должно быть липким, это нормально. Накрываем тесто полотенцем и откладываем на час в теплое место. Можно отправить в духовку при 40 градусах.

  4. После раскатываем тесто на присыпанном мукой столе толщиной чуть меньше сантиметра. Промазываем его мягким маслом, посыпаем корицей и коричневым сахаром.

  5. Скатываем рулет, режем на синнабоны, перекладываем в форму. Накрываем полотенцем и отправляем в духовку при 40 градусах на 40 минут. За это время тесто должно подняться.

  6. После этого увеличиваем температуру до 180 градусов и готовим еще примерно 25 минут.

  7. В это время для крема взбиваем мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышной массы. Добавляем туда холодный творожный сыр и взбиваем 5–7 минут.

  8. Теплые синнабоны смазываем кремом, поливаем карамелью и посыпаем орехами.

Как приготовить имбирное печенье

Рецепт имбирных печений

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Милое украшение печенья к новогоднему столу

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Ингредиенты:

  • 110 граммов мёда;

  • 1 чайная ложка корицы;

  • 1/2 чайной ложки молотого имбиря;

  • 100 граммов сливочного масла;

  • 140 граммов сахара;

  • 1/2 чайной ложки соли;

  • 2 яйца;

  • 380 граммов муки;

  • 1/2 чайной ложки соды.

  1. Разогреваем мёд в сотейнике. Как только он начнет закипать, добавляем корицу с имбирем и перемешиваем. Выключаем газ и добавляем в получившуюся массу сливочное масло. Перемешиваем до однородности.

  2. Отдельно взбиваем яйца с сахаром и солью до пышной белой массы. После чего вливаем медовую смесь, перемешиваем и высыпаем туда половину муки с содой. Перемешиваем тесто до однородности.

  3. Половину оставшейся муки просеиваем на стол, вливаем тесто, а сверху на него — оставшуюся часть муки. Замешиваем руками. Главное, не добавлять больше муки — строго 380 граммов. Может казаться, что тесто будет липнуть к рукам, но нужно чуть потерпеть — оно будет мягким и перестанет липнуть.

  4. Заворачиваем тесто в пленку и убираем в холодильник минимум на час.

  5. Теперь раскатываем на присыпанной мукой столе. Толщина теста должна быть примерно сантиметр. С помощью формочки вырезаем печенье и отправляем на противне в разогретую до 180 градусов духовку на 7–8 минут.

  6. Время выпекания зависит от мощности духовки — главное не передержите, чтобы печенье осталось мягким внутри, оно не должно сильно румяниться.

  7. Остужаем, украшаем и пробуем.

Глинтвейн

Рецепт приготовления глинтвейна

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Ингредиенты:

  • 1 литр вишневого сока;

  • апельсин;

  • яблоко;

  • пряности — корица, гвоздика, кардамон, мускатный орех, имбирь. Можешь купить готовую смесь, так будет проще.

  1. Вливаем сок в сотейник и доводим до кипения.

  2. В это время нарезаем яблоко и половину апельсина.

  3. Как только сок начнет закипать, добавляем туда фрукты, пряности и две палочки корицы.

  4. После кипения оставляем на огне еще на пять минут. После закрываем крышкой и оставляем еще на 10 минут, чтобы глинтвейн впитал в себя аромат пряностей.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Н-да, надо еще постараться найти вишневый сок.
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