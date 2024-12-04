Как почистить гранат: 3 простых способа — пошаговая инструкция с видео

Гранат — фрукт полезный, богатый витаминами и антиоксидантами, но его очистка порой превращается в настоящее испытание. Мало того что нужно грамотно его разрезать, не повредив зерна, так еще и брызги сока могут запачкать всю кухню. Мы собрали три простых и проверенных (на себе) способа, как быстро и аккуратно почистить гранат, не запачкав себя и квартиру и сохранив каждое зернышко. Читайте пошаговую инструкцию и смотрите видео ниже.