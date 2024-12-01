Один шаг до диабета: врачи назвали 5 безобидных продуктов, которые лихо повышают сахар в крови

Понятно, что торты, пирожные и прочие десерты способны в два счета поднять уровень сахара в крови — они об этом как будто кричат одним своим видом. В то же время есть продукты, глядя на которые и не подумаешь, что они могут спровоцировать сахарные скачки, с каждым днем всё ближе подталкивая вас к диабету. Что это за продукты такие, нам рассказали врачи.