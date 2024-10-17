Влетит в копеечку: сравниваем цены на клюкву в Ярославле

С середины сентября начался сезон клюквы. Цены за килограмм разнятся: где-то 350 рублей, где-то 650 рублей. Мы изучили торговые точки Ярославля и сравнили, где выгоднее покупать клюкву.
У входа на центральный рынок продается клюква, собранная в рыбинских лесах. За один килограмм придется отдать 600 рублей. А на заволжском рынке ягоду продают почти в два раза дешевле — за 350 рублей.
В овощных ларьках и на стихийных рынках цены близки — 430–450 рублей.
Самый большой ажиотаж на клюкву — на развалах рядом с рынками. Ведерко объемом в один литр будет стоить 450 рублей.
Редко, но можно найти клюкву в сетевых магазинах. В «Перекрестке» упаковка 250 граммов стоит 299 рублей. Если брать кило клюквы, то выйдет приличная сумма — 1200 рублей.
Мы также заглянули на сайт с объявлениями, где ярославцы продают то, что насобирали в лесу. Цена варьируется от 190 до 300 рублей.
Одно дело купить клюкву, а другое с ней что-то приготовить. Мы подготовили несколько вкусных рецептов из осенней ягоды. Смотрим и записываем!
Согласны с ценами на клюкву?