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Еда обзор Влетит в копеечку: сравниваем цены на клюкву в Ярославле

Влетит в копеечку: сравниваем цены на клюкву в Ярославле

Обзор цен на сезонную ягоду

369
2 комментария

Показываем, где купить клюкву и за сколько

С середины сентября начался сезон клюквы. Цены за килограмм разнятся: где-то 350 рублей, где-то 650 рублей. Мы изучили торговые точки Ярославля и сравнили, где выгоднее покупать клюкву.

У входа на центральный рынок продается клюква, собранная в рыбинских лесах. За один килограмм придется отдать 600 рублей. А на заволжском рынке ягоду продают почти в два раза дешевле — за 350 рублей.

На центральном рынке клюква стоит 600 рублей, но она полностью зрелая

Одно из самых бюджетных предложений на Заволжском рынке

В овощных ларьках и на стихийных рынках цены близки — 430450 рублей.

Овощные ларьки тоже торгуют ягодой

Кило клюквы стоит 450 рублей

В среднем клюква стоит 430 рублей за килограмм

Привозят ягоду из соседней области

Самый большой ажиотаж на клюкву — на развалах рядом с рынками. Ведерко объемом в один литр будет стоить 450 рублей.

Клюкву собирают в лесу

Редко, но можно найти клюкву в сетевых магазинах. В «Перекрестке» упаковка 250 граммов стоит 299 рублей. Если брать кило клюквы, то выйдет приличная сумма — 1200 рублей.

В сетевых практически не продают клюкву

Мы также заглянули на сайт с объявлениями, где ярославцы продают то, что насобирали в лесу. Цена варьируется от 190 до 300 рублей.

Большинство продают по 250 рублей за килограмм

Некоторые продавцы готовы привезти ягоды к назначенному месту

Одно дело купить клюкву, а другое с ней что-то приготовить. Мы подготовили несколько вкусных рецептов из осенней ягоды. Смотрим и записываем!

Согласны с ценами на клюкву?

Да, за полезную ягоду не жалко
С ума сошли? Я лучше сам пойду в лес собирать
Не ем клюкву, поэтому мне без разницы
Расскажу в комментариях, почему не согласен
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Комментарии
2
Гость
1 час
Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны.
Гость
1 час
Всё надо отправлять в братский Китай и Иран в обмен на предметы первой необходимости - снаряды бомбы ракеты
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