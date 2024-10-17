Влетит в копеечку: сравниваем цены на клюкву в Ярославле

Показываем, где купить клюкву и за сколько Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С середины сентября начался сезон клюквы. Цены за килограмм разнятся: где-то 350 рублей, где-то 650 рублей. Мы изучили торговые точки Ярославля и сравнили, где выгоднее покупать клюкву.

У входа на центральный рынок продается клюква, собранная в рыбинских лесах. За один килограмм придется отдать 600 рублей. А на заволжском рынке ягоду продают почти в два раза дешевле — за 350 рублей.

На центральном рынке клюква стоит 600 рублей, но она полностью зрелая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Одно из самых бюджетных предложений на Заволжском рынке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В овощных ларьках и на стихийных рынках цены близки — 430–450 рублей.

Овощные ларьки тоже торгуют ягодой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Кило клюквы стоит 450 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В среднем клюква стоит 430 рублей за килограмм Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Привозят ягоду из соседней области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самый большой ажиотаж на клюкву — на развалах рядом с рынками. Ведерко объемом в один литр будет стоить 450 рублей.

Клюкву собирают в лесу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Редко, но можно найти клюкву в сетевых магазинах. В «Перекрестке» упаковка 250 граммов стоит 299 рублей. Если брать кило клюквы, то выйдет приличная сумма — 1200 рублей.

В сетевых практически не продают клюкву Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мы также заглянули на сайт с объявлениями, где ярославцы продают то, что насобирали в лесу. Цена варьируется от 190 до 300 рублей.

Большинство продают по 250 рублей за килограмм Источник: Авито Некоторые продавцы готовы привезти ягоды к назначенному месту Источник: Авито

Одно дело купить клюкву, а другое с ней что-то приготовить. Мы подготовили несколько вкусных рецептов из осенней ягоды. Смотрим и записываем!