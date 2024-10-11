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Еда Интересно про еду обзор А вы храните яйца в дверце холодильника? Разбираемся, почему так нельзя

А вы храните яйца в дверце холодильника? Разбираемся, почему так нельзя

Найти ответ нам помогли фермер и технолог

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Пока в холодильниках не появились ячейки для яиц, вопросов по их хранению было заметно меньше

До появления холодильников люди шли на разные ухищрения, чтобы как можно дольше сохранить яйца свежими. Обмазывали их растопленным парафином, смешанным с вазелином или воском, заворачивали в бумагу и укладывали в корзину или ящик (непременно острым концом вниз), смазывали разогретым салом или маслом. С изобретением холодильника вопрос, кажется, был решен, но появился другой: можно ли хранить яйца в дверке холодильника? Причем сторонников и противников этой идеи примерно поровну. Но кто из них прав?

Нужно ли вообще хранить яйца в холодильнике

Яйца можно хранить и при комнатной температуре. Вопрос лишь в том, сколько они «проживут». Пищевой технолог Роман Кузнецов говорит, что оптимальная температура для хранения — от 0 ºС до 20 ºС, влажность — от 85 до 88%.

— Естественно, чем ниже температура, тем дольше будут храниться яйца. Так, например, обычные столовые продержатся до 25 суток, но стоит их убрать в холодильник, как срок годности продлится до полутора месяцев, а то и дольше, — говорит Роман Кузнецов.

Учитывая, что яйца мы редко покупаем крупным оптом, они могут спокойно дождаться своего часа и при комнатной температуре, но и холодильник их хуже не сделает.

Как хранить яйца — тупым или острым концом вниз

Если вы до сих пор хранили яйца тупым концом вниз, то вот вам повод перевернуть их.

— Если укладывать яйца острым концом вниз, желтки будут располагаться по центру. В таком положении яйца смогут «дышать» и дольше сохранять свою свежесть, так как на тупом конце расположено больше пор, через которые в яйцо поступает кислород и выходит углекислый газ, — объясняет фермер Александр Малышев. — К тому же на тупом конце яйца находится воздушное пространство, в котором могут быть бактерии, и при переворачивании на тупой конец они всплывают наверх и попадают в яйцо.

Можно ли хранить яйца в дверце холодильника

Кажется, производители сами недвусмысленно намекнули на то, что яйца должны храниться в дверцах, разместив в них специальные ячейки. Но они немного просчитались. Если вы храните яйца именно так, наверняка замечали, как на них образуется конденсат. Происходит это из-за перепадов температур: вот яйца лежат себе в холодильнике, а вот вы открываете дверцу, и они автоматически попадают в тепло. Казалось бы, ну чего такого в конденсате.

— Влага представляет собой подходящую среду для размножения бактерий, соответственно, чем чаще вы открываете-закрываете холодильник, тем больше на яйцах будет появляться влаги, — объясняет Роман Кузнецов. — Правда, если вы так уж боитесь бактерий, яйца всегда можно помыть перед приготовлением.

В идеале яйца лучше всего хранить в заводской упаковке на средней полке ближе к задней стенке. И желательно острым концом вниз.

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