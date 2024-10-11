А вы храните яйца в дверце холодильника? Разбираемся, почему так нельзя

Пока в холодильниках не появились ячейки для яиц, вопросов по их хранению было заметно меньше Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











До появления холодильников люди шли на разные ухищрения, чтобы как можно дольше сохранить яйца свежими. Обмазывали их растопленным парафином, смешанным с вазелином или воском, заворачивали в бумагу и укладывали в корзину или ящик (непременно острым концом вниз), смазывали разогретым салом или маслом. С изобретением холодильника вопрос, кажется, был решен, но появился другой: можно ли хранить яйца в дверке холодильника? Причем сторонников и противников этой идеи примерно поровну. Но кто из них прав?

Нужно ли вообще хранить яйца в холодильнике

Яйца можно хранить и при комнатной температуре. Вопрос лишь в том, сколько они «проживут». Пищевой технолог Роман Кузнецов говорит, что оптимальная температура для хранения — от 0 ºС до 20 ºС, влажность — от 85 до 88%.

— Естественно, чем ниже температура, тем дольше будут храниться яйца. Так, например, обычные столовые продержатся до 25 суток, но стоит их убрать в холодильник, как срок годности продлится до полутора месяцев, а то и дольше, — говорит Роман Кузнецов.

Учитывая, что яйца мы редко покупаем крупным оптом, они могут спокойно дождаться своего часа и при комнатной температуре, но и холодильник их хуже не сделает.

Как хранить яйца — тупым или острым концом вниз

Если вы до сих пор хранили яйца тупым концом вниз, то вот вам повод перевернуть их.

— Если укладывать яйца острым концом вниз, желтки будут располагаться по центру. В таком положении яйца смогут «дышать» и дольше сохранять свою свежесть, так как на тупом конце расположено больше пор, через которые в яйцо поступает кислород и выходит углекислый газ, — объясняет фермер Александр Малышев. — К тому же на тупом конце яйца находится воздушное пространство, в котором могут быть бактерии, и при переворачивании на тупой конец они всплывают наверх и попадают в яйцо.

Можно ли хранить яйца в дверце холодильника

Кажется, производители сами недвусмысленно намекнули на то, что яйца должны храниться в дверцах, разместив в них специальные ячейки. Но они немного просчитались. Если вы храните яйца именно так, наверняка замечали, как на них образуется конденсат. Происходит это из-за перепадов температур: вот яйца лежат себе в холодильнике, а вот вы открываете дверцу, и они автоматически попадают в тепло. Казалось бы, ну чего такого в конденсате.

— Влага представляет собой подходящую среду для размножения бактерий, соответственно, чем чаще вы открываете-закрываете холодильник, тем больше на яйцах будет появляться влаги, — объясняет Роман Кузнецов. — Правда, если вы так уж боитесь бактерий, яйца всегда можно помыть перед приготовлением.