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Еда Что приготовить инструкция Как приготовить тыквенные пироги в духовке и мультиварке: 5 вкуснейших рецептов

Как приготовить тыквенные пироги в духовке и мультиварке: 5 вкуснейших рецептов

Если вы не знали, куда девать тыкву, то у нас есть несколько приятных способов

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Легким движением руки яркая тыква превращается во вкусный пирог

Тыквенный пирог настолько популярен, что появился даже в «Майнкрафте». Однако если виртуальные рецепты вас не прельщают, у нас есть 5 вариантов, как сделать вкусные пироги из тыквы легко и непринужденно. Тем более что октябрь — месяц тыквы и Хэллоуина.

Тыквенный пирог на кефире

Это почти классика, рецепт несложный и потребует меньше часа времени на приготовление. Вам понадобится:

  • тыква — 260 г;

  • куриное яйцо — 3 шт.;

  • кефир — 200 мл;

  • пшеничная мука — 260 г;

  • корица молотая — 0,3 ч. л.;

  • тыквенные семечки — 1 ст. л.;

  • сахар — 180 г;

  • масло растительное масло — 70 мл;

  • разрыхлитель — 10 г.

Взбиваем яйца в густую пену, затем вливаем кефир и растительное масло, снова взбиваем. Добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем до полной однородности.

Натираем тыкву на крупной терке. Готовое тесто выкладываем в форму — сначала половину, затем посыпаем корицей и равномерно распределяем тыкву. После чего добавляем оставшееся тесто, выравниваем и украшаем тыквенными семечками.

Тыквенный пирог выпекаем 35 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Тыквенный пирог в мультиварке

А для тех, кто не любит возиться с духовкой, есть легкий рецепт, как приготовить тыквенный пирог в мультиварке. Вам понадобится:

  • тыква — 300 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • пшеничная мука — 200 г;

  • сливочное масло — 50 г;

  • растительное масло — 4 ст. л.;

  • панировочные сухари — 2 ст. л.;

  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

  • ванилин — ½ пакетика;

  • соль — 5 г;

  • сахарная пудра — 20 г;

  • панировочные сухари — 2 ст. л.

Просеиваем муку, добавляем сахар и разрыхлитель, перемешиваем. Очищаем тыкву от кожуры, режем на кубики и перемалываем. К измельченной тыкве добавляем яйца, перемешиваем. Затем туда же отправляем растительное масло, снова как следует перемешиваем.

Добавляем сюда сухую смесь из разрыхлителя, сахара и муки, вымешиваем тесто. Оно должно получиться практически однородным и довольно густым.

Посыпаем помазанную сливочным маслом чашу мультиварки панировочными сухарями, выливаем туда тесто и готовим пирог на режиме «выпечка» в течение 55–60 минут. Дайте пирогу остыть, потом достаньте из мультиварки и посыпьте сверху сахарной пудрой.

Тыквенный пирог с творогом

Это почти как чизкейк, только гораздо вкуснее, полезнее и готовить куда проще. Для приготовления тыквенного пирога нам понадобится:

  • тыквенное пюре — 200 г;

  • сметана — 150 г;

  • творог — 200 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • сливочное масло — 115 г;

  • мука — 180 г;

  • сахар — 160 г;

  • кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.;

  • молотая корица — 1/3 ч. л.;

  • ванилин — ½ ч. л.;

  • соль — ½ ч. л.;

  • ледяная вода — 45 мл.

Очищенную от кожуры и семечек тыкву запекаем в духовке при температуре 200 градусов до тех пор, пока она не станет мягкой, а затем делаем из нее пюре.

Смешиваем соль, сахар и муку, добавляем сливочное масло и растираем в крошку. Делаем в этой массе углубление посередине и медленно добавляем туда ледяную воду. Тесто самостоятельно соберется в комок, и вам не придется его месить.

Тесто раскатываем толщиной 2–3 см и помещаем в форму, немного потыкаем его сверху вилкой, после чего отправляем в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Даем остыть и убираем в морозилку на 2 часа.

Пропускаем творог через сито, смешиваем с сахаром и сметаной до тех пор, пока не получится однородная масса. Добавляем яйца, крахмал, ванилин и еще раз тщательно перемешиваем.

Достаем выпеченную основу пирога из морозилки и наносим на нее 300 граммов начинки. Аккуратно накрываем пищевой пленкой и на час убираем в холодильник.

Оставшуюся начинку смешиваем с тыквенным пюре и корицей, затем выливаем на основу пирога и начинку. Выпекать в духовке, разогретой до 160 градусов, 45 минут.

Даем пирогу остыть и отправляем в холодильник на 3 часа. После этого можно наслаждаться вкусом тыквенного пирога с творогом.

Тыквенный пирог со сгущенкой

Тыква и сгущенка вместе? Что? Да! Этот рецепт еще называют американским тыквенным пирогом, и тыква для его приготовления должна быть очень сладкой. Понадобятся привычные ингредиенты:

  • тыква — 300 г;

  • пшеничная мука — 160 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сгущенное молоко — 200 г;

  • сливочное масло — 100 г;

  • имбирь — ½ ч. л.;

  • молотая корица — ½ ч. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • соль — 5 г.

Очистите тыкву от кожуры и семечек, порежьте на небольшие ломтики и положите в форму для запекания. В разогретой до 180 градусов духовке подержите ее 40 минут, а затем сделайте пюре.

Натрите на терке сливочное масло, смешайте его с мукой и солью, вымесите тесто до однородной консистенции. Распределите тесто по форме, высотой 4 см, наколите вилкой несколько раз и выпекайте в духовке 15 минут при 180 градусах.

Взбейте 2 яйца вместе с тыквенным пюре, добавьте в него корицу, имбирь, сгущенное молоко, лимонный сок, после чего снова взбейте начинку и вылейте на корж. Поставьте пирог в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Когда начинка станет плотной — тыквенный пирог со сгущенкой готов.

Тыквенный пирог с манкой

Этот рецепт понравится зожницам и адептам ПП, ведь при приготовлении тыквенного пирога не используется мука. А еще его очень любят дети, даже те, кто воротят нос от манной каши (мы проверяли). Записывайте ингредиенты:

  • крупа манная — 200 г;

  • тыква — 200 г;

  • лимон — 1 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • кефир — 250 г;

  • растительное масло — 50 г;

  • сливочное масло — 30 г;

  • разрыхлитель — 5 г;

  • сахар — 50 г;

  • соль — 3 г.

Высыпьте манку в кефир, перемешайте и оставьте на 10 минут. Добавьте сахар, яйцо и тщательно перемешайте. Теперь отправьте туда растительное масло и разрыхлитель, снова перемешайте.

Очистите от кожуры и семян тыкву и протрите на мелкой терке, с лимона срежьте цедру и добавьте в тесто. Перемешайте до получения однородной массы.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и присыпьте мукой, затем выложите туда тесто. Выпекать 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

А вы любите пироги с тыквой?

Жить без них не могу!
Никогда не пробовали, но, похоже, пора
Никогда они у меня не получаются
Не люблю тыкву
Какие пироги? А за фигурой кто следить будет?
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