Превращаем урожай в алкоголь: 5 незабываемых рецептов настоек на водке

Каждую осень мы удивляемся тому, как много всего выросло на даче. Стоим среди всего этого плодово-овощного великолепия и думаем: «Ну и куда теперь это всё девать?» Специально для тех, кто устал есть, готовить, замораживать, закатывать, закручивать и мариновать урожай, у нас есть 5 беспроигрышных вариантов превратить его в алкоголь. Главное, помните, что во всём должна быть мера, алкоголь вредит вашему здоровью, а дегустация, переросшая в попойку, может закончиться на больничной койке. В остальных случаях напитки, приготовленные по этим рецептам, нанесут только пользу и удовольствие. Записывайте.