6 самых полезных ягод этой осени — с ними вам никакие витамины не понадобятся

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Чтобы понять, насколько полезна калина, достаточно узнать, что она вдвое превосходит цитрусовые по содержанию аскорбиновой кислоты. Но это не единственное ее полезное качество. Она также богата железом, различными витаминами, органическими кислотами, жирными омега-3 и омега-6 кислотами, эфирными маслами.

Полезных свойств в калине — хоть отбавляй. Это прекрасный природный энергетик, может быть подходящим иммуномодулирующим и антисептическим средством, у нее есть слабительный, жаропонижающий, мочегонный, потогонный, желчегонный и сосудосуживающий эффекты. Конечно, это совсем не значит, что если вы съедите горсть калины, то всё вышеперечисленное случится с вами одномоментно. Калины, кстати, вообще много не съешь.

— Калина обладает весьма специфичным кисло-горьким вкусом, поэтому есть ее в больших количествах весьма проблематично, да и вряд ли у кого-то появится такое желание, — говорит врач-эндокринолог Елена Сюракшина. — Для получения целебного и профилактического эффекта будет достаточно всего 4–5 столовых ложек в день.

Елена Сюракшина — врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог, действующий эксперт Роскачества .

Если найдете калину, обязательно соберите ее в свою корзину Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Что же до целебных и профилактических эффектов, то калину можно использовать как натуральный антибиотик, для снижения артериального давления, в качестве обезболивающего средства: отдельные научные исследования доказали, что экстракт калины (в ход шли как сами ягоды, так и кора растения) помогает расслабить мышцы и расширить кровеносные сосуды, снижая болевой синдром.