До 1500 рублей за литр: сколько стоит мед в Ярославле. Обзор цен

Обозреваем цены на мед в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов











С середины августа пасечники начинают сбор меда. Примерно в это же время любители цветочного нектара начинают заготавливать лакомство на зиму. Порой стоимость за банку может доходить до тысячи рублей.

Мы изучили цены в магазинах и лавках в Ярославле, а также узнали, во сколько обойдется литр меда у пасечника. Публикуем большой обзор.

Сетевые магазины

В сетевых магазинах представлены самые бюджетные варианты — от 44 рублей за 150 грамм до 259 рублей за килограмм.

«Пятерочка»

Цветочный мед — 44 рубля за 150 грамм и 174 рубля за 250 грамм;

разнотравный мед — 199 рублей за 500 грамм.

«Магнит»

Цветочный мед — 149 рублей за 500 грамм и 259 рублей за 1 килограмм;

цветочный таежный мед — 179 рублей за 350 грамм;

цветочный горный мед — 99 рублей за 250 грамм.

«ВкусВилл»

Цветочный мед — 345 рублей за 340 грамм;

гречишный мед — 393 рубля за 500 грамм;

цветочный «Луговые медоносы» — 380 рублей за 500 грамм.

Рынок

На рынках мед отличается от того, что продают в магазин Источник: Кирилл Поверинов











На Угличском рынке продают мед в литровых ведерках. На прилавках красуются по несколько видов нектара: тот, что темного цвета, — гречишный, посветлее — липовый, а самый светлый — цветочный.

По правилам администрации лакомство выставлено только в закрытой части рынка. Пасечники считают, что солнечные лучи способствуют разрушению ценных веществ в продукте.

Весь мед по одной цене: 900 рублей за 1 килограмм.

Специализированный магазин

В специализированном на продаже меда магазине представлены банки разного объема. Товар привозят из Ярославской области, Алтая и русского юга. Цена зависит от производителя: одинаковые объемы могут стоить по-разному.

Гречишный мед — 150 грамм за 180 рублей, 250 грамм за 270–295 рублей, 350 грамм за 340–380 рублей, 500 грамм за 500 рублей;

цветочный мед — 150 грамм за 205 рублей, 250 грамм за 300–340 рублей, 350 грамм за 390–440 рублей, 500 грамм за 570 рублей;

липовый мед — 150 грамм за 285 рублей, 250 грамм за 450–470 рублей, 350 грамм за 630–635 рублей, 500 грамм за 850 рублей.

Частник

Меду с частной пасеки покупатели доверяют больше Источник: Кирилл Поверинов











Пасечники считают, что магазинный мед уступает по качеству домашнему. Частники зачастую продают «полный сбор» — переработанный пчелами нектар с цветков различных растений. Цена за банку непостоянна и меняется из-за различных условий, в том числе трат на уход за пасекой, количество меда, качество меда и так далее.

Литровая банка от пасечника обойдется в 1200–1500 рублей.