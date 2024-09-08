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Еда обзор До 1500 рублей за литр: сколько стоит мед в Ярославле. Обзор цен

До 1500 рублей за литр: сколько стоит мед в Ярославле. Обзор цен

Ищем выгодные варианты

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1 комментарий

Обозреваем цены на мед в Ярославле

С середины августа пасечники начинают сбор меда. Примерно в это же время любители цветочного нектара начинают заготавливать лакомство на зиму. Порой стоимость за банку может доходить до тысячи рублей.

Мы изучили цены в магазинах и лавках в Ярославле, а также узнали, во сколько обойдется литр меда у пасечника. Публикуем большой обзор.

Сетевые магазины

В сетевых магазинах представлены самые бюджетные варианты — от 44 рублей за 150 грамм до 259 рублей за килограмм.

«Пятерочка»

  • Цветочный мед — 44 рубля за 150 грамм и 174 рубля за 250 грамм;

  • разнотравный мед — 199 рублей за 500 грамм.

«Магнит»

  • Цветочный мед — 149 рублей за 500 грамм и 259 рублей за 1 килограмм;

  • цветочный таежный мед — 179 рублей за 350 грамм;

  • цветочный горный мед — 99 рублей за 250 грамм.

«ВкусВилл»

  • Цветочный мед — 345 рублей за 340 грамм;

  • гречишный мед — 393 рубля за 500 грамм;

  • цветочный «Луговые медоносы» — 380 рублей за 500 грамм.

Рынок

На рынках мед отличается от того, что продают в магазин

На Угличском рынке продают мед в литровых ведерках. На прилавках красуются по несколько видов нектара: тот, что темного цвета, — гречишный, посветлее — липовый, а самый светлый — цветочный.

По правилам администрации лакомство выставлено только в закрытой части рынка. Пасечники считают, что солнечные лучи способствуют разрушению ценных веществ в продукте.

Весь мед по одной цене: 900 рублей за 1 килограмм.

Специализированный магазин

В специализированном на продаже меда магазине представлены банки разного объема. Товар привозят из Ярославской области, Алтая и русского юга. Цена зависит от производителя: одинаковые объемы могут стоить по-разному.

  • Гречишный мед — 150 грамм за 180 рублей, 250 грамм за 270295 рублей, 350 грамм за 340380 рублей, 500 грамм за 500 рублей;

  • цветочный мед — 150 грамм за 205 рублей, 250 грамм за 300340 рублей, 350 грамм за 390440 рублей, 500 грамм за 570 рублей;

  • липовый мед — 150 грамм за 285 рублей, 250 грамм за 450470 рублей, 350 грамм за 630635 рублей, 500 грамм за 850 рублей.

Частник

Меду с частной пасеки покупатели доверяют больше

Пасечники считают, что магазинный мед уступает по качеству домашнему. Частники зачастую продают «полный сбор» — переработанный пчелами нектар с цветков различных растений. Цена за банку непостоянна и меняется из-за различных условий, в том числе трат на уход за пасекой, количество меда, качество меда и так далее.

Литровая банка от пасечника обойдется в 12001500 рублей.

Согласны с ценами на лакомство?

Стоимость оправдана
Слишком дорого
Дорого, но если качественный, то куплю
На мой взгляд, мед должен быть дешевле
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Комментарии
1
Гость
8 сентября 2024, 07:13
Просто жидкий сахар и ВСЁ
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