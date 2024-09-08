До 1500 рублей за литр: сколько стоит мед в Ярославле. Обзор цен

С середины августа пасечники начинают сбор меда. Примерно в это же время любители цветочного нектара начинают заготавливать лакомство на зиму. Порой стоимость за банку может доходить до тысячи рублей.
Мы изучили цены в магазинах и лавках в Ярославле, а также узнали, во сколько обойдется литр меда у пасечника. Публикуем большой обзор.
Сетевые магазины
В сетевых магазинах представлены самые бюджетные варианты — от 44 рублей за 150 грамм до 259 рублей за килограмм.
«Пятерочка»
Цветочный мед — 44 рубля за 150 грамм и 174 рубля за 250 грамм;
разнотравный мед — 199 рублей за 500 грамм.
«Магнит»
Цветочный мед — 149 рублей за 500 грамм и 259 рублей за 1 килограмм;
цветочный таежный мед — 179 рублей за 350 грамм;
цветочный горный мед — 99 рублей за 250 грамм.
«ВкусВилл»
Цветочный мед — 345 рублей за 340 грамм;
гречишный мед — 393 рубля за 500 грамм;
цветочный «Луговые медоносы» — 380 рублей за 500 грамм.
Рынок
На Угличском рынке продают мед в литровых ведерках. На прилавках красуются по несколько видов нектара: тот, что темного цвета, — гречишный, посветлее — липовый, а самый светлый — цветочный.
По правилам администрации лакомство выставлено только в закрытой части рынка. Пасечники считают, что солнечные лучи способствуют разрушению ценных веществ в продукте.
Весь мед по одной цене: 900 рублей за 1 килограмм.
Специализированный магазин
В специализированном на продаже меда магазине представлены банки разного объема. Товар привозят из Ярославской области, Алтая и русского юга. Цена зависит от производителя: одинаковые объемы могут стоить по-разному.
Гречишный мед — 150 грамм за 180 рублей, 250 грамм за 270–295 рублей, 350 грамм за 340–380 рублей, 500 грамм за 500 рублей;
цветочный мед — 150 грамм за 205 рублей, 250 грамм за 300–340 рублей, 350 грамм за 390–440 рублей, 500 грамм за 570 рублей;
липовый мед — 150 грамм за 285 рублей, 250 грамм за 450–470 рублей, 350 грамм за 630–635 рублей, 500 грамм за 850 рублей.
Частник
Пасечники считают, что магазинный мед уступает по качеству домашнему. Частники зачастую продают «полный сбор» — переработанный пчелами нектар с цветков различных растений. Цена за банку непостоянна и меняется из-за различных условий, в том числе трат на уход за пасекой, количество меда, качество меда и так далее.
Литровая банка от пасечника обойдется в 1200–1500 рублей.
Согласны с ценами на лакомство?