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Еда Интересно про еду обзор Врачи назвали самый вредный завтрак. А как часто его едите вы?

Врачи назвали самый вредный завтрак. А как часто его едите вы?

Сразу вы последствий не заметите, но отложенный эффект вам не понравится

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15 комментариев
Вы видите на этом снимке что-то, что лучше лишний раз не есть?

Завтрак не зря считается самым главным приемом пищи за день. Как минимум он заряжает нас энергией для больших свершений в течение дня (хотя бы помогает добраться до работы), да и с сытым желудком в целом настроение лучше. Но далеко не все блюда на нашем столе полезны. Особенно неприятно, что у некоторых есть отложенный эффект, который ощущается только с годами. На днях ученые поделились результатами нового исследования. Оно длилось аж 43 года. Но это того стоило. После него врачи смогли назвать худший завтрак на свете. Уже догадываетесь, о чем речь?

Худший завтрак на свете

В длительном исследовании приняло участие более 130 тысяч человек. Ученые наблюдали за ними 43 года, и за это время у 11 173 испытуемых развилась деменция. Врачи стали разбираться, что могло послужить катализатором, и выяснили, что у тех, кто потреблял около двух порций обработанного красного мяса в неделю, риск развития деменции был на 14% выше, чем у тех, кто ел менее трех порций в месяц.

И это, считают врачи, плохие новости для любителей яичницы с беконом и бутербродов с колбасой на завтрак.

— Конечно, это работает не только с завтраками, но как много людей начинает свое утро с бутербродов с колбасой! — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Каждая дополнительная порция переработанного мяса в день добавляет 1,6 года когнитивного старения. По прогнозам исследователей, к 2050 году людей с деменцией станет втрое больше, почти 153 миллиона, и во многом в этом будет виновато неправильное питание.

Зухра Павлова — врач-эндокринолог, врач-андролог, кандидат медицинских наук.

По словам эндокринолога, содержащиеся в обработанном мясе нитраты, которые необходимы производителям для консервации и сохранения привлекательного вида продуктов, при проглатывании превращаются в нитрозамины. А уже они способны повреждать нейроны, что приводит к воспалению в мозге человека. Вообще, нитрозамины — это азотсодержащие органические соединения, которые используют в производстве косметики, пестицидов, резины и латекса, но в небольших количествах они содержатся в воде и продуктах питания.

Но обработанное мясо не только приближает деменцию.

— Если налегать на яичницу с беконом и бутерброды с колбасой каждый день, не за горами онкология: колоректальный рак, рак прямой кишки, поджелудочной железы и простаты, — объясняет гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Также они увеличивают риск диабета второго типа и болезней сердца. Такие продукты вообще лучше как можно реже включать в свое меню.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Вдобавок ко всему перечисленному такой завтрак для человека — элементарно калорийная бомба, напичканная насыщенными жирами, которые угнетают работу пищеварительной системы и могут спровоцировать гастрит.

Что же тогда есть на завтрак

К яйцам как таковым, кстати, у врачей претензий нет. Всё дело в способе их приготовления. Лучше, если они будут не жареными, а вареными. Омлет и яйца пашот на завтрак тоже подойдут.

— Здоровый завтрак должен быть прежде всего белковым, — говорит эндокринолог Ольга Головня. — Идеально подойдут для завтрака яйца, рыба, морепродукты, творог, сыр, киноа и греча. Белок — строительный материал для нашего организма. У него высокий термогенез, это энергия, которую тратит организм для усвоения и переваривания пищи. А это значит, завтракаем и не толстеем.

Ольга Головня — врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, диетолог «Новой больницы».

— Полезнее будет добавить в свой завтрак вместо бекона, ветчины, сосисок и колбасы, например, орехи или фасоль (в умеренных количествах). Они обладают противовоспалительным действием и, в отличие от переработанного мяса, снижают риск угнетения когнитивных функций на 20%, — добавляет Зухра Павлова.

Да и мясо само по себе тоже полезный продукт. Главное, чтобы оно было правильно приготовленным. А с точки зрения диетологов и гастроэнтерологов, это тушеное, запеченное, вареное и приготовленное на пару мясо. В перечисленных случаях в нем будут и легкоусвояемые белки в приличном количестве и антиоксиданты.

А вы часто едите на завтрак яичницу с беконом и бутерброды с колбасой?

Каждый день
Пару раз в неделю
Три раза в две недели
Раз в месяц
Вообще не ем такие блюда
Вообще не завтракаю

ПО ТЕМЕ
Завтрак Еда Диетолог Гастроэнтеролог Яйца Яичница Колбаса Бекон Мясо Омлет Яйцо пашот Ветчина Сосиски
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Комментарии
15
280714103
7 августа 2024, 10:50
Ещё пара лет СВО и просто завтрак станет вредным для здоровья... и обед... и...
Гость
7 августа 2024, 10:37
Раньше все завтракали бутербродами с сыром, с колбасой, что-то не так и много стариков с деменцией.
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