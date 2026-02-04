«Начались вымогательство и угрозы»: несладкая личная жизнь кондитера Рената Агзамова

Агзамов часто говорил, что обожает сладости, а его жена, напротив, не любит десерты, но на этом разногласия не заканчивались Источник: renat_agzamov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока на экране Ренат Агзамов и Константин Ивлев противостоят друг другу в кулинарных шоу, в жизни между ними оказалось намного больше общего. Так, в конце прошлого года стало известно, что известный шеф разводится с женой, а спустя несколько месяцев появилась информация, что и звездный кондитер теперь холостяк. Поклонники всерьез забеспокоились: что же происходит в личной жизни любимого «короля тортов» и что могло разрушить брак, который длился больше десяти лет.

«Раньше я был особенно придирчив»

Ренат Агзамов вырос в Сочи. Там же он встретил свою первую любовь — Наталью Джурило. Молодые люди строили планы на будущее, мечтали о свадьбе и совместной жизни, но их мечтам не суждено было сбыться.

С ранних лет Рената привлекала кулинария. Сначала он готовил дома с родителями, а затем начал экспериментировать и искать новые рецепты. После одного из конкурсов он осознал, что для достижения целей нужно переехать в Москву. Вместе с братом он собрал вещи и отправился покорять столицу.

Девушка не поехала вместе с ними, и постепенно отношения сошли на нет, хотя Агзамов продолжал испытывать только теплые чувства к когда-то любимой девушке.

На новом месте было непросто. За пару лет Агзамов сменил десятки мест работы. Ему хотелось творить, экспериментировать, но не каждое руководство готово было это терпеть. Агзамов часто оставался без денег и был вынужден ночевать прямо на вокзале, так что ни о каких свиданиях и поисках девушки и речи быть не могло.

Ситуация стала налаживаться, когда Рената приняли на работу шеф-кондитером в популярный в начале 2000-х ресторан «Ностальжи». Тут Агзамов начал создавать необычные десерты, которые хотели попробовать как кулинарные критики, так и звезды шоу-бизнеса.

Агзамова стали приглашать на кейтеринги и просили испечь особенный торт на день рождения и свадьбу. Благодаря одному из таких мероприятий в начале 10-х он встретил Валерию. Она работала менеджером компании, где Агзамов брал оборудование для шоколадного фонтана.

Источник: renat_agzamov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кондитер безумно влюбился в эффектную шатенку. Они поженились, и вскоре у них родился сын, которого Ренат назвал в честь брата — Тимур.

Как признается сам Агзамов, в начале отношений его жене было совсем не легко. Насколько требовательным кондитер был на работе, таким же он оставался дома. Поэтому, если что-то было не так на кухне, в нем включался не любящий муж, а профессиональный кулинар.

— Раньше я был особенно придирчивым. Не любил товарного соседства, требовал, чтобы все продукты в холодильнике были промаркированы, как на работе, — делился в одном из интервью Агзамов.

Источник: lera_agzamova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия терпела все заскоки и продолжала задабривать супруга вкусной домашней едой. Как оказалось, путь к сердцу мужчины действительно лежит через желудок, и в какой-то момент Ренат стал мягче и позволил жене быть полноправной хозяйкой на кухне.

— Супруга готовит вкуснее меня! Она если за что берется, то делает это так вкусно, что невозможно остановиться, пока всё не съешь. Как бы ни обижались мои мама и брат, но самый вкусный борщ, который я ел в своей жизни, был авторства моей супруги, — хвастался Ренат.

«Нанес мне более двух ударов в живот»

Супруги производили впечатление самой счастливой семьи. Звездный кондитер редко, но всегда проникновенно признавался Валерии в любви и рассказывал в своем блоге или интервью, что именно она вдохновляет его расти и создавать новые необычные шедевры.

Источник: lera_agzamova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мою жену можно назвать музой, потому что на большинство творений именно она меня вдохновила своей энергетикой, душой, взглядом на жизнь. Именно в состоянии влюбленности можно творить и создавать настоящую красоту, — поэтично отзывался о любимой Ренат.

На фоне такого гармоничного союза в 2017 году для близких стало неожиданностью узнать, что у Рената есть любовница. На телевидение пришла та самая первая любовь Агзамова — Наталья. Женщина клялась и божилась, что кондитер уже давно изменяет супруге, и неизвестно, сколько бы это продолжалось дальше, но Наталья узнала, что беременна.

— Он очень нервничал. Говорил, что в тот момент хотел меня убить. Начал давить на меня, звонить, писать сообщения, «давить на женское», говорил мне о том, что у меня из-за болезни будет ребенок с синдромом Дауна, что ребенок может умереть, что я могу умереть, — жаловалась она.

Наталья также обвинила Агзамова в том, что тот напал на нее и избил, после чего у женщины случился выкидыш.

Источник: Mash / T.me

— Когда я подошла к нему, он без слов нанес мне более двух ударов в живот. Удары были резкие, я не успела ничего сделать или сказать. Пока я испытывала боль, он говорил очень много о том, что это будет хорошо для нас обоих, что он будет помогать мне деньгами и прочее. После этого он убежал, — рассказывала Джурило.

По словам Натальи, после пережитого она требовала от Агзамова деньги на лечение и восстановление, которые он давал. Она обещала, что, как только он поможет, может забыть о ней раз и навсегда.

— Я планировала получить от Рената 3 миллиона рублей в качестве компенсации, на оплату квартиры и лечение, а также чтобы раздать долги. Больше я не хотела его беспокоить, хотела уехать в Сочи и лечиться дальше, — уверяла Наталья.

Агзамов, не веря собственным ушам, дал опровержение. По его словам, между ним и Натальей давно все кончено и она никогда не была от него беременна. Узнав, что бывший молодой человек прославился, она захотела нажиться, а не получив денег, выдумала эту историю.

— До этого Наташа обращалась ко мне с просьбой о помощи, просила дать ей денег на лечение. Я помог, все-таки мы когда-то были близки. А потом начались вымогательство и угрозы. Мне даже пришлось жену и сына отправить за границу. Поэтому я обратился в полицию, передал им все аудиозаписи разговоров и сообщений, которые она мне писала, — поделился своей версией событий Ренат.

Кондитер написал на бывшую возлюбленную заявление в полицию, и после разбирательств ее посадили на семь с половиной лет.

Весь процесс Валерия поддерживала мужа и ни капельки в нем не сомневалась. Когда дело было закрыто, казалось, что супруги зажили как прежде. Снова совместные путешествия, появления на звездных мероприятиях. Но всё, что пара пережила, всё же оставило след в их жизни, и к 2024 году они поняли, что их брак себя изжил.

Источник: renat_agzamov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)