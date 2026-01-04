«Кто, если не я?» История заводчанина, который ушел в декрет вместо жены

Почему семья приняла такое решение и к чему нужно быть готовым тем, кто решил поступить так же, — в нашем материале Источник: Лев Мусатов / 76.RU

В последние годы мужья стали чаще брать на себя обязанности по уходу за детьми вместо жен. Такая практика не сильно распространена в России и для многих папы в декрете кажутся кем-то, кто сделал что-то необычное.

Такой опыт воспитания детей получили Андрей и Алена Титовы из поселка Семибратово Ростовского округа Ярославской области — пара растит неугомонных близняшек Ульяну и Василису. Историю семьи рассказывает 76.RU.

Папа в декрете

В небольшой квартире одного из домов в поселке Семибратово этим вечером шумно. Две неугомонные близняшки — Ульяна и Василиса по-сестрински что-то делят на большом бежевом диване.

— Ульяна, слезь оттуда, — спокойным тоном произносит их папа Андрей, отрываясь от чтения. Крепко сложенный мужчина с короткой стрижкой и посеребренной щетиной выглядит сурово и даже брутально. Но в его глазах играют задорные огоньки, когда он исподлобья глядит на дочерей.

Андрей Титов работает слесарем в подрядной организации на одном из ярославских заводов. Восемь лет назад он взял декретный отпуск, чтобы ухаживать за близняшками, пока их мама занималась собственным кондитерским бизнесом. Все эти годы Алена с любовью глядит на супруга и утверждает: «Мой муж — золото».

Алена выносила близняшек Источник: Личный архив семьи Титовых

«Моя работа — такое же детище»

У Титовых есть старшая дочь. Ко второй беременности готовились, планировали, правда, на двойню не рассчитывали. Новость шокировала обоих.

— У нас есть старшая дочка. Мы думали, что вторым будет мальчик. А когда выяснилось, что близняшки, да еще и девочки, удивились, конечно, — с улыбкой вспоминает Алена, положив Андрею голову на плечо.

— Да это нам бог так намекнул, — шутит Андрей. — «Вот вам дочка, и вот еще одна, чтобы сомнений не возникало».

Слесарь из Ярославской области рассказал, почему решил уйти в декрет Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Если в большинстве семей вопроса о том, кто пойдет в декрет, не стоит, то у Титовых ситуация сложилась иная. Алена шесть лет развивала кондитерский бизнес, вложила в него много денег и усилий. За это время наработала репутацию. Уход в декрет больше чем на год означал потерю клиентов. Поставить дело на паузу — почти то же, что потерять.

— Это было скорее из практических соображений. Я работаю официально. И что я работаю, что я в декрете — по деньгам получилось бы всё то же самое. Да и жене тяжело было бы справиться с двумя, в физическом плане в том числе. Я принял волевое решение заниматься детьми. Получалось, что мы и дома вместе больше времени проводили и сильно не теряли в деньгах. Такой прагматический расчет был, — рассказывает Андрей. — К тому же в бизнес жены было столько вложено в раскрутку: сил, денег, времени.

Андрей отметил, что жена работала не каждый день, так они вместе занимались воспитанием малышек.

— Я не могла бросить клиентов, — утвердительно кивает Алена. — Я даже когда рожать поехала, сначала кексы завезла. Моя работа — это такое же детище. Вот и решили, что я буду потихоньку работать и сидеть дома с детками.

Андрей с рождения ухаживает за девочками Источник: Личный архив семьи Титовых

«Тебе бы памятник поставить»

Поле родов Андрей засел дома с девочками. Сейчас говорит — морально был к этому готов.

— У меня такой взгляд на жизнь: «Кто, если не я?» Это просто нужно сделать, и всё. Никуда от этого не денешься. Люди же как-то справляются и с гораздо большим количеством детей. Я был в себе уверен. С детьми лажу нормально. Когда-то давным-давно у нас проводили тестирование, которое показало, что мне подойдет работа педагогом в школе или в колонии для несовершеннолетних. То есть в местах, связанных с воспитанием, где нужно говорить, уговаривать, общаться. Мне говорили, что это мое, — вспоминает Андрей.

Коллеги Андрея удивились, когда узнали, что он уйдет в отпуск по уходу за детьми. В мужском коллективе такой опыт был в новинку.

— Может, как на дурака посмотрели, я не знаю, — посмеялся Андрей. — Для них это было чем-то новым. Я тоже не знаю случаев, чтобы кто-то из мужиков сидел в декрете. В моем окружении я первый. Ребята удивились. Ко мне довольно уважительно относятся на работе, то есть: сказал — сделаю. Но когда я из декрета вышел на работу, сказали, что мне памятник, конечно, неплохо бы поставить. Мол: «Как ты там сидел? Я с ребенком посижу полтора часа, и у меня уже крыша едет». То есть они не представляли, как я всё это время сидел с двумя.

Девочки проводили с папой много времени Источник: Личный архив семьи Титовых

Андрей считает — управляться с двумя не так уж и сложно.

Разница, один или два, — это не в два раза, а примерно в полтора. Андрей Титов отец двойняшек — о декрете

— Готовишь всё равно один раз, чтобы накормить обеих. Когда они стали более сознательные и начали смотреть друг на друга, стало проще ими манипулировать. Например, одна кушать начинает, а ты говоришь: «Смотри, она ест, а ты нет». Даже упрощает некоторые воспитательные моменты то, что их двое. То есть одну бы приходилось развлекать танцами с бубнами, мультики — не мультики. А здесь одна делает, и вторая начинает. В этом плане проще было. Главное — начать. А дальше шло более-менее. Трудностей особых не было, — рассуждает Андрей.

При этом многодетный папа предупреждает — родителям нужно запастись терпением.

— Просто надо вдохнуть и выдохнуть. А кто еще будет делать? То есть кто будет делать вместо тебя, если ты не справишься? Самое тяжелое — это когда дети болеют. Они плачут, капризничают. Ты не знаешь, чем им помочь, не понимаешь. А когда их двое, у нас, например, болеют или одновременно, или друг за другом. Зубы, например, резались у обеих. Это просто надо пережить, — советует Андрей.

У Андрея с девочками образовалась особая отцовская связь Источник: Личный архив семьи Титовых

«Мамочки завидовали»

Слесарь пробыл в декрете почти два года. После того как девочек приняли в ясли, их папа вновь вышел на работу. Он признается, мечтал вернуться в профессию.

— Я хотел выйти на работу. Но не из-за того, что было тяжело с детьми. Скорее из-за того, что с детьми ты себя ограничиваешь в том, что не принадлежишь сам себе.

Ты сам себе принадлежишь час в сутки. Андрей Титов отец двойняшек — о декрете

— Скажем так, на рыбалку я сходить не мог. В этом пришлось себя ограничить. Мог заниматься попутными вещами, сходить к маме, бабушке, чем-то отвлечься. Книгу почитать. А выход на работу для меня был долгожданным, мне там были рады. Пока я сидел с девочками, я созванивался, общался с коллегами и друзьями, хотя, конечно, меньше, чем раньше. Но не было такого, чтобы я засел дома перед телевизором. Ничего страшного. Это когда-то должно было закончиться, и оно закончилось, — вспоминает Андрей.

Многие мамочки признавались с Аленой, что хотели бы такого же решения от своих мужей. Сам Андрей на детских площадках не успевал вести беседы.

— Обычно сядешь на лавочке на детской площадке и занимаешься чем-нибудь с девочками. С другими мамами мне было не о чем говорить по большому счету. А так, наверное, они были бы рады, если бы муж им помогал, а не машину ремонтировал в гараже или что-нибудь праздновал с мужиками, — рассуждает многодетный папа.

Большая семья живет в Семибратово Источник: Личный архив семьи Титовых

Решением Андрея заняться воспитанием девочек восхищались знакомые Алены. От подруг до подписчиц в социальных сетях.

— Мне все говорили, что у меня муж герой. Женщина как никто знает, что такое сидеть в декрете. Женщина с ума в декрете сходит, а тут — мужчина. И столько времени просидеть. Он правда герой.

«Он для меня герой» Алена Титова жена слесаря, ушедшего в декрет

— Да еще и с двойней. Да еще и с девочками. И мне все завидовали и говорили, что Андрюшке надо памятник при жизни поставить, — рассказала Алена.

Сама кондитер не сидела в декрете и после рождения старшей дочери. Когда пара узнала о первой беременности, Андрей с Аленой только-только вставали на ноги. Тогда обоим приходилось много работать, чтобы содержать семью. Приглядывать за малышкой помогали родители.

— Я какое-то время тогда посидела в декрете, а потом вышла на работу, — вспоминает Алена. — Даже не помню послеродового периода. Была очень молодая, нужно было быстрее вернуться в строй.

Опыт с отцовским декретом пара считает удачным.

— Тогда не было такой социальной поддержки. То есть никаких денег не платили, ничего не было. А сейчас и материнский капитал, и «детские». Помогали родители. Вторые у нас получают всё, что только можно дать, — вспоминает Андрей. — Жена через две недели после родов взяла заказы и вышла на работу. Месяца через полтора она ушла капитально. Работала днями и ночами.

Родители говорят, что заводила среди близняшек — Ульяна Источник: Лев Мусатов / 76.RU

— Но не всегда, у меня были выходные — иногда. Работать-то всё равно надо, никуда не денешься. Они же у меня куколки, их надо красиво одевать, — с любовью посмотрела Алена на играющих дочерей. — Эта беременность случилась, когда мы уже крепко стояли на ногах. Всё было осознанно. Правда, не были готовы, что будет двойня. Думали, будет мальчик. Но получилось вот так, и мы пока не рискуем идти в эту историю в третий раз. Хотя я очень хочу, но Андрей сказал: нет.

— Да, я думаю, что достаточно, — улыбается Андрей.

— А если всё же так получится, пойдете второй раз в декрет?

— Для меня это будет не в тягость. Будем смотреть, исходя из ситуации и финансовой, и фактической. Например, с двумя детьми жене было бы тяжело. То есть если я их поднимал по лестнице — взял подмышку и пошел, то она бы так не смогла. Мы живем на пятом этаже, потому было бы достаточно тяжело. А с одним было бы попроще. Если так случится, то посмотрим, — рассуждает Андрей.

«Папа — авторитет»

Смена привычных социальных ролей в первые годы жизни дочек сформировала крепкую связь между отцом и детьми. Родители в этом видят только плюс.

— Я знала, что между ними будет такая связь, о которой я, наверное, всегда мечтала, чтобы была у дочери с отцом. У меня было ощущение, что не я и рожала, а он. Андрей и на родах присутствовал. Он — вторая мама, — улыбается Алена.

— Мапа, — добавляет Андрей.

— Какой-то ревности не было. Для них папа — авторитет. Его слушаются безоговорочно.

Многие женщины восхищались решением Андрея уйти в декрет Источник: Личный архив семьи Титовых

А вот первым словом у обеих девочек стало «мама».

— Папа у них был где-то близко, — вспоминает Андрей. — А мама была как что-то большое, светлое. Оно когда-то придет, и наступит счастье. Мама у них была, как последняя инстанция, — пришла домой, и всё просветлело. В каких-то бытовых вопросах папа, конечно, ближе. Вытереть жопу, покушать — тут папа незаменим.

Правда, женские вопросы стали проскакивать с взрослением девочек. Например, грубые мужские руки для плетения кос оказались не созданы.

— Косички плести не умею, у меня просто пальцы никак не приноровились, — демонстрирует Андрей большую ладонь. — Хвостики умею делать. Это я научился. А косички мне никак не даются, не давались, и даже пытаться не буду.

Девочкам интересно друг с другом Источник: Лев Мусатов / 76.RU

В «девчачьи» развлечения тоже играть не пришлось. Дочери играли друг с другом, а Андрей лишь контролировал процесс, когда дело доходило до стычек.

— Мое участие было с краю. Проконтролировать, помочь, направить. Чтобы в песочнице песку не насыпали друг на друга, например, — рассказал Андрей. — В этом плюс близняшек — родителям не надо скакать зайчиком и участвовать напрямую в детских играх. Я думаю, что для взрослого человека детские игры — это тяжело, если изо дня в день. А так в комнате закрылись и занимаются чем-нибудь.

Прически близняшкам делает мама Источник: Лев Мусатов / 76.RU

«Был бы импульсивным — не смог бы»

По словам Андрея, выбирать, кому идти в декрет — мужу или жене, каждой паре нужно самостоятельно.

— Всё зависит от самого человека. То есть если бы я был импульсивным, то не смог бы. А так я сам по себе спокойный, но мы люди взрослые. Это как в ВДВ — никто, кроме нас. Здесь то же самое. Если сказал «а», говори и «б». Ты должен просто это принять. Я не скажу, что это не сложно. Это сложно и физически, особенно с двумя. Иногда бывает, что ночью спишь по два часа. Организму всё равно тяжело. Но смертельного нет ничего. Женщинам может быть труднее из-за послеродовой депрессии как раз. Это всё накладывается, а потому это ощущается гораздо тяжелее. А я как будто ушел на другую работу. Воспитатели же работают с детьми, так у них там человек по 20. И справляются ведь, — рассуждает Андрей.

Семья часто выбирается на природу Источник: Личный архив семьи Титовых

Многодетный папа советует парам, у которых недавно появился ребенок, прислушиваться друг к другу. По его словам, это может помочь избежать бытовых проблем.

— Наверное, нужно проявлять поменьше отрицательных эмоций, поскольку тяжело всем. Понятно, что кто-то устает на работе, кто-то — дома. Человек может не справляться из-за финансовых проблем, психологических. Просто надо успокоиться, принять, что это временно. Пройдет месяц, два, три — и станет проще. И у жены настроение наладится, и с работой будет проще. Всё меняется, всё решается. Страшного ничего нет. Нужно помогать друг другу, — считает Андрей.

Нужно помогать друг другу Источник: Лев Мусатов / 76.RU

Алена солидарна с мужем — в семье с маленьким ребенком поддержка требуется всем.

— Если у женщины муж сидит в декрете, цените его. Не каждый мужчина будет сидеть с детьми. С одним, двумя, тремя — неважно. Мне повезло, так как у меня муж спокойный, как удав. Он не пьет, не курит. А женщинам я желаю терпения. Неважно, женщина сидит с детьми или мужчина. Запаситесь все дружно терпением. Потому что этот период нужно пережить. Он, конечно, прекрасен. Это первые шажочки, зубки, всё очень классно. Но это также и напряжно. Потому что устают все — и тот, кто работает, и тот, кто в декрете сидит. Тут начинается непонимание. У того, кто в декрете, каждые сутки превращаются в день сурка — дети, дети, дети, дети. Я работаю, веду блог, мероприятия — жизнь кипит, а у него будто остановилась. И вот этот разный уровень чувствовался. Поэтому, мне кажется, была какая-то напряженка, — вспоминает Алена. — А мне уходить из медийности тоже нельзя — я бы просто потеряла всех клиентов.

Алена развивает кондитерский бизнес, чтобы заработать деньги для семьи Источник: Лев Мусатов / 76.RU

— А вы почувствовали эту напряженку?

— Дело не в напряженности, а в том, что у человека меняется система ценностей в данный промежуток жизни. Потом это всё выровняется — закончится декрет, ты выйдешь на работу, и все будут в равных условиях. Не скажу, что смириться надо, должны оба понимать всё-таки, что в декрете не очень легко сидеть. И не нужно сюсюкать, изображать участие. Но вот поучаствовать — это обязательно.

По словам Андрея, для нее в моменте было важно сходить на какое-то мероприятие, с кем-то встретиться, у него же были другие ценности.

— Другой человек должен видеть, что ты не просто мимо проходил и спать упал. Понятно, что кто-то может устать после работы, но поинтересоваться, всё ли нормально, — этого уже достаточно, чтобы сойтись в какой-то системе ценностей на данный момент. Тот, кто сидит в декрете, — у него дети, тот, кто работает, — у него ответственность за заработок для семьи. Нужно просто встретиться на детях. Тогда будет точка соприкосновения, и это не даст какому-то конфликту разойтись. Все должны понимать, что нагрузка и ответственность общая, — добавил он.

И Андрей, и Алена работают. В семье царит гармония Источник: Лев Мусатов / 76.RU

