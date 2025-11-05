НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В 2026 году в России увеличат важные выплаты для женщин. Кто получит деньги

В 2026 году в России увеличат важные выплаты для женщин. Кто получит деньги

Собрали главную информацию о пособии

24
Пособие по беременности и родам часто выручает семьи | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПособие по беременности и родам часто выручает семьи | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Пособие по беременности и родам часто выручает семьи

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличат в 2026 году. В сравнении с 2023 годом его максимальная сумма вырастет более чем в 2,5 раза. Теперь это будет свыше 955 тысяч рублей.

Эти цифры ТАСС назвал Сергей Чирков, глава Социального фонда.

«Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года — с 2023 по 2026 год — максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза», — подсчитал Чирков.

Он объяснил, откуда взялся рост. Ключевое здесь — реформы в системе социального страхования. С 2023 года в стране объединили разные фонды, ввели единый тариф и единую облагаемую базу страховых взносов.

Чирков подчеркнул: для того, чтобы пособие было рассчитано на базе полного среднего заработка женщины достаточно всего двух календарных лет официального трудового стажа (предшествующих году выхода в декретный отпуск).

«Хотелось бы особо подчеркнуть фундаментальную роль официального трудоустройства в формировании размера ключевых выплат. Например, пособия по беременности и родам. Именно легальный статус занятости, гарантирующий уплату страховых взносов, является решающим фактором, определяющим не только право на получение пособия, но и его конечный, максимально возможный для женщины размер», — рассказал журналистам Чирков.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Пособие Беременность Роды Зарплата Выплата
